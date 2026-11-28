Οι IDF ανακοίνωσαν ότι σκότωσαν δύο «τρομοκράτες» στη Γάζα που εργάζονταν για τους «Γιατρούς Χωρίς Σύνορα» Περισσότεροι από 1.650 Παλαιστί...

Οι IDF ανακοίνωσαν ότι σκότωσαν δύο «τρομοκράτες» στη Γάζα που εργάζονταν για τους «Γιατρούς Χωρίς Σύνορα»Περισσότεροι από 1.650 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από την έναρξη της εκεχειρίας στη Γάζα, σύμφωνα με το ελεγχόμενο από τη Χαμάς υπουργείο Υγείας της ΓάζαςΟ ισραηλινός στρατός (IDF) ανακοίνωσε ότι σκότωσε χθες Παρασκευή δύο «τρομοκράτες» που εργάζονταν για τη μη κυβερνητική οργάνωση «Γιατροί Χωρίς Σύνορα» (Médecins Sans Frontières / MSF), η οποία από την πλευρά της δήλωσε «συγκλονισμένη και αγανακτισμένη»Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις «έπληξαν και εξόντωσαν δύο τρομοκράτες στην Πόλη της Γάζας, οι οποίοι εργάζονταν επίσης για τη διεθνή οργάνωση MSF», ανέφεραν σε ανάρτησή τους στο Telegram.Σύμφωνα με την ενημέρωση, στο αεροπορικό πλήγμα σκοτώθηκαν οι Άχμεντ Σουφιάν Μουχάμαντ Αλί Αμπού Χασίρα και Μουάθ Γιούσεφ Αλί Σουμπχ, παρουσιάζοντας τον δεύτερο ως διοικητή πυροβολαρχίας της Χαμάς.«Είμαστε συγκλονισμένοι και αγανακτισμένοι από τη δολοφονία δύο συναδέλφων μας, αμφότεροι ήταν φύλακες (κλινικής), εξαιτίας ισραηλινού πλήγματος σε μια από τις κλινικές μας στη Γάζα», ανέφεραν οι «Γιατροί Χωρίς Σύνορα» στην πλατφόρμα X, προσθέτοντας ότι οι δύο θάνατοι ανεβάζουν σε 17 τον αριθμό των εργαζομένων τους που έχουν σκοτωθεί στη Λωρίδα της Γάζας.Το Ισραήλ και η Χαμάς αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της εκεχειρίας που τέθηκε σε ισχύ τη 10η Οκτωβρίου του 2025 έπειτα από δύο χρόνια πολέμου.Περισσότεροι από 1.650 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από την έναρξη της εκεχειρίας, σύμφωνα με το ελεγχόμενο από τη Χαμάς υπουργείο Υγείας της Γάζας, τα στοιχεία του οποίου κρίνονται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ.Στο ίδιο διάστημα, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έχουν αναφέρει οκτώ απώλειες: επτά στρατιωτικών και ενός συμβασιούχου του υπουργείου Άμυνας.Πηγή: skai.gr