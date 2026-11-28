Πολύ συχνά το παιδί μπορεί να λέει ψέματα και εσείς να αναρωτιέστε πώς γίνεται αυτό αφού κανείς μέσα στο σπίτι δεν έχει τέτοια συμπεριφ...



Πόσο αθώα είναι τα ψέματα των παιδιών, ανάλογα με την ηλικία τους



Από την ώρα που αρχίζουν να μιλάνε έως 6 ετών:



Τα παιδιά σε αυτές τις ηλικίες «μπερδεύουν» την πραγματικότητα με τον κόσμο της φαντασίας τους. Πιστεύουν συχνά ότι έχουν ζήσει πραγματικά κάτι που είδαν στον ύπνο τους ή φαντάστηκαν ή τα εντυπωσίασε.



Από 7 έως 11 ετών:



Από τα 7 του χρόνια το παιδί έχει αρχίζει να ξεκαθαρίζει τα όρια μεταξύ πραγματικότητας και φαντασίας και αυτό σημαίνει ότι γνωρίζει πότε λέει ψέματα και πότε αλήθεια. Παρ’ όλα αυτά, τα ψέματα εξακολουθούν να λέγονται για να «επηρεάσουν» τα πράγματα και να αποφύγουν ή να αποτρέψουν δυσάρεστες καταστάσεις.



Από 12 ετών και πάνω:



Στην εφηβεία, στα ψέματα δεν υπάρχει καμία δικαιολογία γιατί λέγονται εντελώς συνειδητά πια και συνήθως με ξεκάθαρο σκοπό. Καθώς μεγαλώνει η ανάγκη των παιδιών για αυτονομία και ιδιωτικότητα, τα ψέματα μπορεί να είναι ένας τρόπος να ξεφύγουν από την αυστηρή επιτήρηση και τον έλεγχο των γονιών.

Και κυρίως, κατά πόσο αυτά τα ψέματα είναι αθώα.Εδώ λοιπόν να σας πούμε ότι η εποχή του «ψέματος» ξεκινά στα παιδιά ταυτόχρονα με την κατάκτηση της γλώσσας, διότι του επιτρέπει να εκφράσει με το δικό του τρόπο αυτά που συμβαίνουν μέσα του και γύρω του, αλλά και να τα «πλάσει» σύμφωνα με τις ανάγκες του, δοκιμάζοντας τα όρια τα δικά του και των άλλων.