















Μια απίστευτη ιστορία υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια στην ιστορική Νικόπολη (Şebinkarahisar) του Πόντου. Στη συνοικία Ικιογούλ υπάρχει μια αρχαία κρήνη, από την οποία υδρεύονταν τα σπίτια της συνοικίας μέχρι να αποκτήσει η πόλη δίκτυο ύδρευσης.Στην κρήνη υπάρχουν πάντα δύο ή τρία ψάρια, τα οποία ποτέ δεν χάνονται, ούτε πληθαίνουν, ούτε λιγοστεύουν, ενώ κανείς δεν γνωρίζει πώς βρέθηκαν εκεί.Οι κάτοικοι της συνοικίας μεταφέρουν από γενιά σε γενιά διάφορες δοξασίες για την κρήνη, ενώ πιστεύουν ότι όποιος τρώει από κείνα τα ψάρια του συμβαίνουν πολλές ατυχίες ή χάνει τα λογικά του. Ο δήμαρχος Σαχίν Γιλαντζί είπε στους δημοσιογράφους που κάλυψαν το θέμα την εκδοχή που άκουσε από τους παλαιότερους για τα ψάρια της κρήνης:Με βάση την παράδοση, στη συνοικία αυτή κατοικούσε ένας πολύ στριφνός και κακότροπος οικογενειάρχης. Όμως όσο ανάποδος ήταν ο άνδρας, άλλο τόσο καλόβολη και απλόχερη ήταν η γυναίκα του αλλά και η νύφη του. Νύφη και πεθερά, όποτε έκαναν ψωμί στον παραδοσιακό υπόγειο φούρνο ταντίρ, μοίραζαν μερικά ψωμιά και στους φτωχούς της γειτονιάς. Κάποια στιγμή ο πεθερός εκνευρίστηκε με αυτήν την κατάσταση και έριξε μέσα στο ταντίρ και τη νύφη, που ήταν έγκυος, και την πεθερά.Διακρίνονται τα ψάρια στην κρήνη (φωτ.: haber3.com)Όμως ενώ καίγονταν νύφη και πεθερά, ξεπήδησε νερό από τον πυθμένα του ταντίρ και αίφνης οι δυο γυναίκες μετατράπηκαν σε ψάρια. Από τότε ο φούρνος μετατράπηκε σε κρήνη και μέσα στο νερό της υπάρχουν πάντα δύο ψάρια, ενώ λίγες φορές φαίνεται και το τρίτο, αναλόγως αν έχει γεννήσει η νύφη! Αυτό λέει η παράδοση αιώνων, για τα ψάρια της κρήνης.Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού Τζανάν Ακτουνά, στην αυλή του οποίου βρίσκεται η κρήνη με τα ψάρια, ανέφερε ότι το σπίτι το παρέλαβε από τους προγόνους του, όπως και την κρήνη, και ότι σε αυτήν έρχονται για να προσευχηθούν πιστοί από όλη την περιοχή, γιατί πιστεύουν ότι κάτι θείο κρύβεται πίσω από το μυστικό των ψαριών, που ποτέ δεν λιγοστεύουν και ποτέ δεν γίνονται περισσότερα από τρία.