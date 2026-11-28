Μια πλατφόρμα κρατικής άμυνας της Ουκρανίας επιβεβαίωσε την πρώτη κατάρριψη ενός ρωσικού drone με αεριωθούμενο κινητήρα από ουκρανικό όπλ...

Μια πλατφόρμα κρατικής άμυνας της Ουκρανίας επιβεβαίωσε την πρώτη κατάρριψη ενός ρωσικού drone με αεριωθούμενο κινητήρα από ουκρανικό όπλο λέιζερ.«Πρόσφατα, εμφανίστηκαν στο διαδίκτυο πλάνα που δείχνουν ένα ουκρανικό σύστημα λέιζερ να χρησιμοποιείται σε μάχη για την αναχαίτιση ενός εχθρικού drone με αεριωθούμενο κινητήρα», δήλωσε την Παρασκευή η ουκρανική κυβερνητική στρατιωτική πλατφόρμα Brave1.«Αυτό το σύστημα αναπτύχθηκε από έναν αποδέκτη χρηματοδότησης από το πρόγραμμα Brave1 και χρησιμοποιήθηκε σε μάχη από μια ιδιωτική ομάδα αεράμυνας», συνεχίζει η ανακοίνωση.Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα , ο προεδρικός σύμβουλος Serhiy Beskrestnov δημοσίευσε βίντεο που δείχνουν έναν στόχο να συντρίβεται μέσα σε μια πύρινη σφαίρα.Εξήγησε ότι ένα ρωσικό drone με τζετ Geran καταρρίφθηκε από σύστημα λέιζερ «για πρώτη φορά». Δήλωσε ότι το εν λόγω σύστημα ήταν το Blysk, που αναπτύχθηκε από την εταιρεία Carmine Sky, η οποία είχε προστατεύσει κρίσιμες υποδομές κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.Το Brave1 τόνισε ότι «μια πρώτη επιτυχημένη αναχαίτιση δεν σημαίνει ότι η τεχνολογία είναι έτοιμη για ευρεία χρήση». «Η αεράμυνα με λέιζερ παραμένει μια πειραματική τεχνολογία», δήλωσε η αμυντική πλατφόρμα. Σύμφωνα με το Brave1, τουλάχιστον επτά ομάδες στην Ουκρανία εργάζονται αυτή τη στιγμή πάνω σε όπλα λέιζερ.tsn.ua