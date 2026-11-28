Νέα άγρια επεισόδια σημειώνονται σήμερα, Σάββατο στην Αλβανία με αφορμή τις συγκεντρώσεις για την 114η επέτειο της εθνικής ανεξαρτησίας τη...

🚨 Police in flames, dozens of protesters injured. The toll continues to rise in the Tirana clashes, as citizens demand the ouster of the corrupt Rama–Berisha clique. #Albania https://t.co/8DFfni1Ky4 — Tirana Report (@Tirana_Report) November 28, 2026



Σε ένα από τα βίντεο, μάλιστα, είναι τέτοια η ορμή των διαδηλωτών που υποχρεώνουν σε υποχώρηση τους «Αίαντες» της αστυνομίας.





Νέα άγρια επεισόδια σημειώνονται σήμερα, Σάββατο στην Αλβανία με αφορμή τις συγκεντρώσεις για την 114η επέτειο της εθνικής ανεξαρτησίας της χώρας.Επίκεντρο των επεισοδίων είναι ο δρόμος μπροστά από το γραφείο του πρωθυπουργού της Αλβανίας, Έντι Ράμα, η κυβέρνηση του οποίου είναι αντιμέτωπη με διαδηλώσεις από τις 31 Μαΐου.Όπως σημειώνουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, στις συγκεντρώσεις δίνουν το «παρών» και αρκετοί Αλβανοί από το εξωτερικό που επέστρεψαν στη χώρα για την επέτειο, η οποία υπό άλλες συνθήκες θα ήταν μια γιορτή ενότητας.Στα βίντεο που έχουν δημοσιευθεί στο Χ από όσα συμβαίνουν στα Τίρανα, φαίνονται εκατοντάδες διαδηλωτές με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους να πετούν πέτρες, μολότοφ και άλλα αντικείμενα προς τις αστυνομικές δυνάμεις.