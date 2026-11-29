



Ο Άλαν Γούντγουορντ, καθηγητής πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο του Σάρεϊ, εμφανίστηκε περισσότερο συγκρατημένος ως προς το ενδεχόμενο μιας άμεσης κατάρρευσης των συστημάτων κρυπτογράφησης.



Όπως εξήγησε, ακόμη και αν έχει πραγματοποιηθεί μια σημαντική μαθηματική ανακάλυψη, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι μπορεί να αξιοποιηθεί αμέσως και σε μεγάλη κλίμακα.



Εκείνο που έχει αλλάξει ουσιαστικά, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι η ταχύτητα με την οποία η τεχνητή νοημοσύνη επιλύει προβλήματα που παρέμεναν άλυτα επί δεκαετίες, γεγονός που καθιστά επιτακτική την προετοιμασία των οργανισμών που διαχειρίζονται ευαίσθητες πληροφορίες.



«Αυτό που ουσιαστικά λέει ο Άαρονσον είναι ότι οι άνθρωποι πρέπει να είναι έτοιμοι για κάτι που μπορεί να εμφανιστεί ξαφνικά, επειδή υπάρχει σαφώς μια τάση προς αυτή την κατεύθυνση», ανέφερε.



Για τις μεγάλες τράπεζες και τις κυβερνήσεις, το ζητούμενο είναι πλέον η δυνατότητα ταχείας προσαρμογής των συστημάτων ασφαλείας τους.



«Όσοι είναι ευέλικτοι και μπορούν να αλλάξουν γρήγορα θα είναι ασφαλείς. Όσοι καθυστερούν μπορεί να βρεθούν εκτεθειμένοι», προειδοποίησε.



Τεχνητή νοημοσύνη, AI, OpenAI, Anthropic, Κρυπτογράφηση, Κυβερνοασφάλεια, Κβαντικοί υπολογιστές, Τράπεζες, Κυβερνοεπιθέσεις, Guardian

Ο προβληματισμός έχει φτάσει και στα υψηλότερα κλιμάκια του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο διοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας, Άντριου Μπέιλι, αναφέρθηκε στις ανησυχίες ότι εταιρείες όπως η OpenAI και η Anthropic ενδέχεται να έχουν πραγματοποιήσει σημαντικές ανακαλύψεις στον τομέα της κρυπτογραφίας, επισημαίνοντας ότι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικές όσον αφορά τη διάθεση νέων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης στο ευρύ κοινό.Την ίδια ώρα, οι πρόσφατες ανακοινώσεις εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης για την επίλυση σύνθετων μαθηματικών προβλημάτων έχουν προκαλέσει έντονες συζητήσεις στην επιστημονική κοινότητα.Μία από τις ανακαλύψεις αφορά ένα θεμελιώδες ερώτημα σχετικά με την κατηγοριοποίηση των προβλημάτων που θεωρούνται υπολογιστικά δύσκολα.Ο Άαρονσον χαρακτήρισε τις εξελίξεις αυτές σεισμικής σημασίας για τον κόσμο των μαθηματικών και της πληροφορικής, καθώς αρκετοί επιστήμονες έχουν αφιερώσει ολόκληρη την επαγγελματική τους ζωή στην προσπάθεια επίλυσης τέτοιων προβλημάτων.«Δεν έχουμε ξαναζήσει μια τέτοια περίοδο. Προσπαθώ να αντιμετωπίσω την πραγματικότητα όσων συμβαίνουν», δήλωσε.Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι οι μαθηματικές αποδείξεις που παρουσιάζουν οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης πρέπει να εξεταστούν και να επαληθευτούν από ανθρώπους μαθηματικούς και επιστήμονες της πληροφορικής.