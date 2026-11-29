Αντιμέτωπες με το ενδεχόμενο μιας πρωτοφανούς ανατροπής στα δεδομένα της κυβερνοασφάλειας ενδέχεται να βρεθούν μέσα στους επόμενους μήνες...
Αντιμέτωπες με το ενδεχόμενο μιας πρωτοφανούς ανατροπής στα δεδομένα της κυβερνοασφάλειας ενδέχεται να βρεθούν μέσα στους επόμενους μήνες κυβερνήσεις, τράπεζες, υπηρεσίες πληροφοριών και επιχειρήσεις σε ολόκληρο τον κόσμο, καθώς κορυφαίοι επιστήμονες εκτιμούν ότι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης πιθανόν να έχουν ήδη πραγματοποιήσει ανακαλύψεις που θα μπορούσαν να κλονίσουν τα θεμέλια της σύγχρονης κρυπτογράφησης.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian, στην επιστημονική κοινότητα πληθαίνουν οι εκτιμήσεις ότι προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο στην επίλυση μαθηματικών προβλημάτων που παραμένουν άλυτα εδώ και δεκαετίες και συνδέονται άμεσα με την προστασία των εμπιστευτικών πληροφοριών.
Ο Σκοτ Άαρονσον, ένας από τους σημαντικότερους επιστήμονες στον τομέα της θεωρητικής πληροφορικής, δήλωσε στη βρετανική εφημερίδα ότι κυκλοφορούν «βάσιμες φήμες» σύμφωνα με τις οποίες ισχυρά συστήματα τεχνητής νοημοσύνης έχουν πραγματοποιήσει σημαντικές ανακαλύψεις στον συγκεκριμένο τομέα.
Εάν οι εκτιμήσεις αυτές επιβεβαιωθούν, οι επιπτώσεις θα μπορούσαν να είναι τεράστιες: από την ασφάλεια των τραπεζικών συναλλαγών και των προσωπικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέχρι την προστασία διπλωματικών τηλεγραφημάτων, κρατικών μυστικών και ευαίσθητων επιχειρηματικών δεδομένων.
Οι ανακαλύψεις που ενδέχεται να μην έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί
Οι ανησυχίες των επιστημόνων ενισχύθηκαν έπειτα από μια σειρά μαθηματικών επιτευγμάτων που ανακοίνωσαν τις τελευταίες εβδομάδες εταιρείες οι οποίες αναπτύσσουν προηγμένα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης.
Αν και τα περισσότερα από αυτά αφορούν αφηρημένα μαθηματικά προβλήματα, για τους ειδικούς αποτελούν ένδειξη ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει αποκτήσει τη δυνατότητα να επιλύει ζητήματα τα οποία μέχρι πρότινος θεωρούνταν απίθανο να αντιμετωπιστούν στο ορατό μέλλον.
Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Άαρονσον έγραψε ότι είναι «σχεδόν βέβαιος, βάσει πολλαπλών αξιόπιστων πηγών, ότι τα εργαστήρια τεχνητής νοημοσύνης έχουν αυτή τη στιγμή στα χέρια τους μία ή περισσότερες ανακαλύψεις-βόμβα στον τομέα της κρυπτογράφησης».
«Όσοι πίστευαν ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορούσε να κάνει ενδιαφέροντα μαθηματικά έχουν πλέον διαψευστεί και επομένως δεν είναι πια σαφές πού βρίσκεται το όριο», δήλωσε ο Στίβεν Μέρντοχ, καθηγητής πληροφορικής στο University College London.
Ακόμη πιο χαρακτηριστική ήταν η τοποθέτηση του διακεκριμένου μαθηματικού Μάρκους ντι Σοτόι, ο οποίος, μιλώντας στην εκπομπή Today του BBC Radio 4 την Παρασκευή, επισήμανε ότι παραμένουν άγνωστες οι ευρύτερες συνέπειες των πρόσφατων μαθηματικών ανακαλύψεων και ειδικότερα οι επιπτώσεις τους στην κρυπτογράφηση.
«Κανείς δεν έχει μιλήσει για το πρόβλημα που βρίσκεται στον πυρήνα της προστασίας όλων των ηλεκτρονικών μυστικών μας. Γιατί δεν μιλά κανείς γι' αυτό το πρόβλημα; Ορισμένοι από εμάς σκεφτόμαστε ότι ίσως το έχουν ήδη λύσει και, φυσικά, οι επιπτώσεις θα ήταν τόσο τεράστιες, ώστε όλοι να το έχουν κρατήσει μυστικό», ανέφερε.
Γιατί κινδυνεύουν τράπεζες, κυβερνήσεις και υπηρεσίες πληροφοριών
Αν και τα περισσότερα από αυτά αφορούν αφηρημένα μαθηματικά προβλήματα, για τους ειδικούς αποτελούν ένδειξη ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει αποκτήσει τη δυνατότητα να επιλύει ζητήματα τα οποία μέχρι πρότινος θεωρούνταν απίθανο να αντιμετωπιστούν στο ορατό μέλλον.
Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Άαρονσον έγραψε ότι είναι «σχεδόν βέβαιος, βάσει πολλαπλών αξιόπιστων πηγών, ότι τα εργαστήρια τεχνητής νοημοσύνης έχουν αυτή τη στιγμή στα χέρια τους μία ή περισσότερες ανακαλύψεις-βόμβα στον τομέα της κρυπτογράφησης».
«Όσοι πίστευαν ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορούσε να κάνει ενδιαφέροντα μαθηματικά έχουν πλέον διαψευστεί και επομένως δεν είναι πια σαφές πού βρίσκεται το όριο», δήλωσε ο Στίβεν Μέρντοχ, καθηγητής πληροφορικής στο University College London.
Ακόμη πιο χαρακτηριστική ήταν η τοποθέτηση του διακεκριμένου μαθηματικού Μάρκους ντι Σοτόι, ο οποίος, μιλώντας στην εκπομπή Today του BBC Radio 4 την Παρασκευή, επισήμανε ότι παραμένουν άγνωστες οι ευρύτερες συνέπειες των πρόσφατων μαθηματικών ανακαλύψεων και ειδικότερα οι επιπτώσεις τους στην κρυπτογράφηση.
«Κανείς δεν έχει μιλήσει για το πρόβλημα που βρίσκεται στον πυρήνα της προστασίας όλων των ηλεκτρονικών μυστικών μας. Γιατί δεν μιλά κανείς γι' αυτό το πρόβλημα; Ορισμένοι από εμάς σκεφτόμαστε ότι ίσως το έχουν ήδη λύσει και, φυσικά, οι επιπτώσεις θα ήταν τόσο τεράστιες, ώστε όλοι να το έχουν κρατήσει μυστικό», ανέφερε.
Γιατί κινδυνεύουν τράπεζες, κυβερνήσεις και υπηρεσίες πληροφοριών
Μεγάλο μέρος της ασφάλειας των σύγχρονων ψηφιακών επικοινωνιών βασίζεται σε κρυπτογραφικούς αλγορίθμους που αξιοποιούν μαθηματικά προβλήματα εξαιρετικά δύσκολο να επιλυθούν με τους συμβατικούς υπολογιστές.
Στην πρακτική δυσκολία επίλυσης αυτών των προβλημάτων στηρίζονται κρίσιμες λειτουργίες της παγκόσμιας οικονομίας και της κρατικής ασφάλειας, από την πιστοποίηση της ταυτότητας των χρηστών και την προστασία των ηλεκτρονικών πληρωμών μέχρι την ασφαλή ανταλλαγή απόρρητων πληροφοριών.
Μια θεμελιώδης μαθηματική ανακάλυψη που θα επέτρεπε την αποτελεσματικότερη παραβίαση ορισμένων από αυτούς τους αλγορίθμους θα μπορούσε να αναγκάσει κυβερνήσεις, τράπεζες, μυστικές υπηρεσίες και τεχνολογικούς κολοσσούς να αναβαθμίσουν εσπευσμένα τα συστήματα ασφαλείας τους.
Σε διαφορετική περίπτωση, εξαιρετικά ευαίσθητες πληροφορίες θα κινδύνευαν να περιέλθουν στα χέρια κυβερνοεγκληματιών, ξένων υπηρεσιών πληροφοριών ή άλλων μη εξουσιοδοτημένων προσώπων.
Ωστόσο, οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι δεν χρησιμοποιούν όλα τα συστήματα κρυπτογράφησης τους ίδιους αλγορίθμους. Επομένως, το εύρος των επιπτώσεων θα εξαρτηθεί από τη φύση της ενδεχόμενης ανακάλυψης.
Περίμεναν την απειλή από τους κβαντικούς υπολογιστές, φοβούνται ότι θα έρθει νωρίτερα
Στην πρακτική δυσκολία επίλυσης αυτών των προβλημάτων στηρίζονται κρίσιμες λειτουργίες της παγκόσμιας οικονομίας και της κρατικής ασφάλειας, από την πιστοποίηση της ταυτότητας των χρηστών και την προστασία των ηλεκτρονικών πληρωμών μέχρι την ασφαλή ανταλλαγή απόρρητων πληροφοριών.
Μια θεμελιώδης μαθηματική ανακάλυψη που θα επέτρεπε την αποτελεσματικότερη παραβίαση ορισμένων από αυτούς τους αλγορίθμους θα μπορούσε να αναγκάσει κυβερνήσεις, τράπεζες, μυστικές υπηρεσίες και τεχνολογικούς κολοσσούς να αναβαθμίσουν εσπευσμένα τα συστήματα ασφαλείας τους.
Σε διαφορετική περίπτωση, εξαιρετικά ευαίσθητες πληροφορίες θα κινδύνευαν να περιέλθουν στα χέρια κυβερνοεγκληματιών, ξένων υπηρεσιών πληροφοριών ή άλλων μη εξουσιοδοτημένων προσώπων.
Ωστόσο, οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι δεν χρησιμοποιούν όλα τα συστήματα κρυπτογράφησης τους ίδιους αλγορίθμους. Επομένως, το εύρος των επιπτώσεων θα εξαρτηθεί από τη φύση της ενδεχόμενης ανακάλυψης.
Περίμεναν την απειλή από τους κβαντικούς υπολογιστές, φοβούνται ότι θα έρθει νωρίτερα
Οι κυβερνήσεις, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και οι υπηρεσίες πληροφοριών προετοιμάζονται εδώ και χρόνια για το ενδεχόμενο ανατροπής των σημερινών δεδομένων στην κρυπτογράφηση, κυρίως λόγω της ανάπτυξης των κβαντικών υπολογιστών.
Η επικρατούσα εκτίμηση ήταν ότι, όταν οι κβαντικοί υπολογιστές αποκτήσουν την απαιτούμενη ισχύ και αξιοπιστία, θα μπορούν να παραβιάσουν ορισμένους από τους αλγορίθμους που χρησιμοποιούνται ευρέως σήμερα.
Μέχρι πρόσφατα, ωστόσο, μια τέτοια εξέλιξη τοποθετούνταν χρονικά αρκετά χρόνια στο μέλλον, δίνοντας στις κυβερνήσεις και τις επιχειρήσεις περιθώριο να προετοιμαστούν.
Ο Μέρντοχ εξήγησε ότι πολλές κυβερνήσεις και εταιρείες τεχνολογίας εργάζονται ήδη για τη μετάβαση σε υψηλότερα πρότυπα κρυπτογράφησης, ανθεκτικά στις επιθέσεις κβαντικών υπολογιστών, αλλά η διαδικασία προχωρά με αργούς ρυθμούς.
«Ο στόχος ήταν κάπου γύρω στο 2032 και πιθανότατα δεν θα επιτυγχανόταν», σημείωσε.
Η ανησυχία πλέον είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να επιταχύνει δραματικά τις εξελίξεις, περιορίζοντας τον διαθέσιμο χρόνο προετοιμασίας από χρόνια σε μήνες.
Τα δύο σενάρια που εξετάζουν οι επιστήμονες
Η επικρατούσα εκτίμηση ήταν ότι, όταν οι κβαντικοί υπολογιστές αποκτήσουν την απαιτούμενη ισχύ και αξιοπιστία, θα μπορούν να παραβιάσουν ορισμένους από τους αλγορίθμους που χρησιμοποιούνται ευρέως σήμερα.
Μέχρι πρόσφατα, ωστόσο, μια τέτοια εξέλιξη τοποθετούνταν χρονικά αρκετά χρόνια στο μέλλον, δίνοντας στις κυβερνήσεις και τις επιχειρήσεις περιθώριο να προετοιμαστούν.
Ο Μέρντοχ εξήγησε ότι πολλές κυβερνήσεις και εταιρείες τεχνολογίας εργάζονται ήδη για τη μετάβαση σε υψηλότερα πρότυπα κρυπτογράφησης, ανθεκτικά στις επιθέσεις κβαντικών υπολογιστών, αλλά η διαδικασία προχωρά με αργούς ρυθμούς.
«Ο στόχος ήταν κάπου γύρω στο 2032 και πιθανότατα δεν θα επιτυγχανόταν», σημείωσε.
Η ανησυχία πλέον είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να επιταχύνει δραματικά τις εξελίξεις, περιορίζοντας τον διαθέσιμο χρόνο προετοιμασίας από χρόνια σε μήνες.
Τα δύο σενάρια που εξετάζουν οι επιστήμονες
Παρά τις ανησυχίες, οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι δεν είναι ακόμη γνωστό τι ακριβώς ενδέχεται να έχουν ανακαλύψει τα προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης. Σύμφωνα με τον Άαρονσον, υπάρχουν δύο βασικά ενδεχόμενα.
Το πρώτο είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει εντοπίσει μια νέα μαθηματική προσέγγιση που επιτρέπει την αποτελεσματικότερη παραβίαση υφιστάμενων κρυπτογραφικών συστημάτων. Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τεράστιους όγκους εμπιστευτικών δεδομένων.
Το δεύτερο, αντίθετα, είναι ότι έχει αποδείξει μαθηματικά πως μια τέτοια συντόμευση δεν είναι εφικτή, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη στην ασφάλεια συγκεκριμένων μεθόδων κρυπτογράφησης.
Μέχρι στιγμής, πάντως, καμία εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης δεν έχει προβεί σε συγκεκριμένη δημόσια ανακοίνωση για ανακάλυψη που επιτρέπει την παραβίαση των σύγχρονων συστημάτων κρυπτογράφησης.
Η παρέμβαση του διοικητή της Τράπεζας της Αγγλίας
Το πρώτο είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει εντοπίσει μια νέα μαθηματική προσέγγιση που επιτρέπει την αποτελεσματικότερη παραβίαση υφιστάμενων κρυπτογραφικών συστημάτων. Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τεράστιους όγκους εμπιστευτικών δεδομένων.
Το δεύτερο, αντίθετα, είναι ότι έχει αποδείξει μαθηματικά πως μια τέτοια συντόμευση δεν είναι εφικτή, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη στην ασφάλεια συγκεκριμένων μεθόδων κρυπτογράφησης.
Μέχρι στιγμής, πάντως, καμία εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης δεν έχει προβεί σε συγκεκριμένη δημόσια ανακοίνωση για ανακάλυψη που επιτρέπει την παραβίαση των σύγχρονων συστημάτων κρυπτογράφησης.
Η παρέμβαση του διοικητή της Τράπεζας της Αγγλίας
Ο προβληματισμός έχει φτάσει και στα υψηλότερα κλιμάκια του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο διοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας, Άντριου Μπέιλι, αναφέρθηκε στις ανησυχίες ότι εταιρείες όπως η OpenAI και η Anthropic ενδέχεται να έχουν πραγματοποιήσει σημαντικές ανακαλύψεις στον τομέα της κρυπτογραφίας, επισημαίνοντας ότι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικές όσον αφορά τη διάθεση νέων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης στο ευρύ κοινό.
Την ίδια ώρα, οι πρόσφατες ανακοινώσεις εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης για την επίλυση σύνθετων μαθηματικών προβλημάτων έχουν προκαλέσει έντονες συζητήσεις στην επιστημονική κοινότητα.
Μία από τις ανακαλύψεις αφορά ένα θεμελιώδες ερώτημα σχετικά με την κατηγοριοποίηση των προβλημάτων που θεωρούνται υπολογιστικά δύσκολα.
Ο Άαρονσον χαρακτήρισε τις εξελίξεις αυτές σεισμικής σημασίας για τον κόσμο των μαθηματικών και της πληροφορικής, καθώς αρκετοί επιστήμονες έχουν αφιερώσει ολόκληρη την επαγγελματική τους ζωή στην προσπάθεια επίλυσης τέτοιων προβλημάτων.
«Δεν έχουμε ξαναζήσει μια τέτοια περίοδο. Προσπαθώ να αντιμετωπίσω την πραγματικότητα όσων συμβαίνουν», δήλωσε.
Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι οι μαθηματικές αποδείξεις που παρουσιάζουν οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης πρέπει να εξεταστούν και να επαληθευτούν από ανθρώπους μαθηματικούς και επιστήμονες της πληροφορικής.
«Όσοι καθυστερήσουν μπορεί να βρεθούν εκτεθειμένοι»
Την ίδια ώρα, οι πρόσφατες ανακοινώσεις εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης για την επίλυση σύνθετων μαθηματικών προβλημάτων έχουν προκαλέσει έντονες συζητήσεις στην επιστημονική κοινότητα.
Μία από τις ανακαλύψεις αφορά ένα θεμελιώδες ερώτημα σχετικά με την κατηγοριοποίηση των προβλημάτων που θεωρούνται υπολογιστικά δύσκολα.
Ο Άαρονσον χαρακτήρισε τις εξελίξεις αυτές σεισμικής σημασίας για τον κόσμο των μαθηματικών και της πληροφορικής, καθώς αρκετοί επιστήμονες έχουν αφιερώσει ολόκληρη την επαγγελματική τους ζωή στην προσπάθεια επίλυσης τέτοιων προβλημάτων.
«Δεν έχουμε ξαναζήσει μια τέτοια περίοδο. Προσπαθώ να αντιμετωπίσω την πραγματικότητα όσων συμβαίνουν», δήλωσε.
Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι οι μαθηματικές αποδείξεις που παρουσιάζουν οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης πρέπει να εξεταστούν και να επαληθευτούν από ανθρώπους μαθηματικούς και επιστήμονες της πληροφορικής.
«Όσοι καθυστερήσουν μπορεί να βρεθούν εκτεθειμένοι»
Ο Άλαν Γούντγουορντ, καθηγητής πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο του Σάρεϊ, εμφανίστηκε περισσότερο συγκρατημένος ως προς το ενδεχόμενο μιας άμεσης κατάρρευσης των συστημάτων κρυπτογράφησης.
Όπως εξήγησε, ακόμη και αν έχει πραγματοποιηθεί μια σημαντική μαθηματική ανακάλυψη, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι μπορεί να αξιοποιηθεί αμέσως και σε μεγάλη κλίμακα.
Εκείνο που έχει αλλάξει ουσιαστικά, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι η ταχύτητα με την οποία η τεχνητή νοημοσύνη επιλύει προβλήματα που παρέμεναν άλυτα επί δεκαετίες, γεγονός που καθιστά επιτακτική την προετοιμασία των οργανισμών που διαχειρίζονται ευαίσθητες πληροφορίες.
«Αυτό που ουσιαστικά λέει ο Άαρονσον είναι ότι οι άνθρωποι πρέπει να είναι έτοιμοι για κάτι που μπορεί να εμφανιστεί ξαφνικά, επειδή υπάρχει σαφώς μια τάση προς αυτή την κατεύθυνση», ανέφερε.
Για τις μεγάλες τράπεζες και τις κυβερνήσεις, το ζητούμενο είναι πλέον η δυνατότητα ταχείας προσαρμογής των συστημάτων ασφαλείας τους.
«Όσοι είναι ευέλικτοι και μπορούν να αλλάξουν γρήγορα θα είναι ασφαλείς. Όσοι καθυστερούν μπορεί να βρεθούν εκτεθειμένοι», προειδοποίησε.
Τεχνητή νοημοσύνη, AI, OpenAI, Anthropic, Κρυπτογράφηση, Κυβερνοασφάλεια, Κβαντικοί υπολογιστές, Τράπεζες, Κυβερνοεπιθέσεις, Guardian
Όπως εξήγησε, ακόμη και αν έχει πραγματοποιηθεί μια σημαντική μαθηματική ανακάλυψη, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι μπορεί να αξιοποιηθεί αμέσως και σε μεγάλη κλίμακα.
Εκείνο που έχει αλλάξει ουσιαστικά, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι η ταχύτητα με την οποία η τεχνητή νοημοσύνη επιλύει προβλήματα που παρέμεναν άλυτα επί δεκαετίες, γεγονός που καθιστά επιτακτική την προετοιμασία των οργανισμών που διαχειρίζονται ευαίσθητες πληροφορίες.
«Αυτό που ουσιαστικά λέει ο Άαρονσον είναι ότι οι άνθρωποι πρέπει να είναι έτοιμοι για κάτι που μπορεί να εμφανιστεί ξαφνικά, επειδή υπάρχει σαφώς μια τάση προς αυτή την κατεύθυνση», ανέφερε.
Για τις μεγάλες τράπεζες και τις κυβερνήσεις, το ζητούμενο είναι πλέον η δυνατότητα ταχείας προσαρμογής των συστημάτων ασφαλείας τους.
«Όσοι είναι ευέλικτοι και μπορούν να αλλάξουν γρήγορα θα είναι ασφαλείς. Όσοι καθυστερούν μπορεί να βρεθούν εκτεθειμένοι», προειδοποίησε.
Τεχνητή νοημοσύνη, AI, OpenAI, Anthropic, Κρυπτογράφηση, Κυβερνοασφάλεια, Κβαντικοί υπολογιστές, Τράπεζες, Κυβερνοεπιθέσεις, Guardian
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