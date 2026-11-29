Την επίσπευση της δίκης σε δεύτερο βαθμό για τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού ζητά ο ΑΣ Άρης, εκφράζοντας τη συμπαράστασή του στην οικογένε...

Την επίσπευση της δίκης σε δεύτερο βαθμό για τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού ζητά ο ΑΣ Άρης, εκφράζοντας τη συμπαράστασή του στην οικογένεια του 19χρονου.Μετά τη νέα αναβολή της δίκης, η εκδίκαση της υπόθεσης προσδιορίστηκε για τις 4 Οκτωβρίου 2027.Η ανακοίνωση του ΑΣ Άρη«Ο Α.Σ. Άρης στέκεται δίπλα στην οικογένεια Καμπανού, με σεβασμό στον πόνο και στον αγώνα της. Ζητούμε να διασφαλιστεί ότι η δίκη θα προχωρήσει, με όλες τις εγγυήσεις που απαιτεί η Δικαιοσύνη και χωρίς άλλη αποφεύξιμη καθυστέρηση. Ο Άλκης δεν είναι μια ημερομηνία στο πινάκιο. Ήταν ένα παιδί που δεν γύρισε σπίτι. Δεν θα τον ξεχάσουμε. Η μνήμη του Άλκη δεν αναβάλλεται».Ο Άλκης Καμπανός ήταν 19 ετών όταν δολοφονήθηκε την 1η Φεβρουαρίου 2022 στη Χαριλάου της Θεσσαλονίκης.