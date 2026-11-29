Τέλι Σαβάλας το 1971, όταν είχε επισκεφθεί την Ελλάδα. Σημειωτέονότι την έκανε σε άπταιστα ελληνικά. Θα δείτε οτι ο άνθρωπος ήταν πραγμ...

Τέλι Σαβάλας το 1971, όταν είχε επισκεφθεί την Ελλάδα. Σημειωτέονότι την έκανε σε άπταιστα ελληνικά.Θα δείτε οτι ο άνθρωπος ήταν πραγματικόςΈλληνας μέχρι το κόκκαλο. Προσέχτε την φράση του "Έλληνας σε ξένη χώρα" εννοώντας τη χώρα που γεννήθηκε τις ΗΠΑ. Πολλοί φοβούμαστε ότι δεν υπάρχουν τέτοιοι Έλληνες πλέον.