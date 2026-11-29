Αξιολογώντας την ανάπτυξη, ο συνταγματάρχης απόστρατος και στρατιωτικός στρατηγός Ιμπραήμ Κελές δήλωσε ότι η Αθήνα σκοπεύει να ανταποκρι...



Θα μεταφραστεί η γαλλική και η ισραηλινή υποστήριξη σε δράση;



Τονίζοντας την οικονομία, τη στρατιωτική ικανότητα, τον πληθυσμό και τη δύναμη της Τουρκίας, ο Κελές εξέφρασε την άποψη ότι η Ελλάδα δεν θα τολμούσε να πάει σε πόλεμο με την Τουρκία.



«Δεν περιμένουμε από την Ελλάδα να τολμήσει να κάνει κάτι τέτοιο. Με την υποστήριξη της Γαλλίας και του Ισραήλ, μπορεί να μπουν στον πειρασμό να εμπλακούν σε ανεξέλεγκτη συμπεριφορά, αλλά δεν νομίζω ότι θα λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για να το κάνουν».



Haber 7



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Echedoros.blog Θα μεταφραστεί η γαλλική και η ισραηλινή υποστήριξη σε δράση;Τονίζοντας την οικονομία, τη στρατιωτική ικανότητα, τον πληθυσμό και τη δύναμη της Τουρκίας, ο Κελές εξέφρασε την άποψη ότι η Ελλάδα δεν θα τολμούσε να πάει σε πόλεμο με την Τουρκία.«Δεν περιμένουμε από την Ελλάδα να τολμήσει να κάνει κάτι τέτοιο. Με την υποστήριξη της Γαλλίας και του Ισραήλ, μπορεί να μπουν στον πειρασμό να εμπλακούν σε ανεξέλεγκτη συμπεριφορά, αλλά δεν νομίζω ότι θα λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για να το κάνουν».Haber 7

Αξιολογώντας την ανάπτυξη, ο συνταγματάρχης απόστρατος και στρατιωτικός στρατηγός Ιμπραήμ Κελές δήλωσε ότι η Αθήνα σκοπεύει να ανταποκριθεί στις εξελίξεις της Τουρκίας στην αμυντική βιομηχανία.Η Ελληνική Πολεμική Αεροπορία ανέπτυξε για πρώτη φορά σε επιφυλακή τα μαχητικά αεροσκάφη Rafale , τα οποία απέκτησε από τη Γαλλία , στην 135η Αεροπορική Βάση στη Σκύρο, 160 χιλιόμετρα δυτικά του Τσεσμέ.Η ανάπτυξη αεροσκαφών από την 332η Μοίρα «Γεράκι» (Şahin) με έδρα την Τανάγρα στο Αιγαίο Πέλαγος έχει εγείρει ερωτήματα σχετικά με το αν πρόκειται για μια επιχείρηση ρουτίνας ή για ένα στρατηγικό μήνυμα που απευθύνεται στην Τουρκία, όπως σημειώνεται.Ο Συνταγματάρχης απόστρατος και Στρατηγός Ιμπραήμ Κελές αξιολόγησε την κίνηση της ΕλλάδαςΟ Κελές, υπενθυμίζοντας ότι το KIZILELMA , το πρώτο μη επανδρωμένο μαχητικό αεροσκάφος της Τουρκίας που αναπτύχθηκε σε εθνικό επίπεδο και αρχικά από την Baykar, προστέθηκε στο απόθεμα των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων (TSK) μετά την πρόσφατη επιτυχή ολοκλήρωση των δοκιμών αποδοχής, προέβη στην ακόλουθη αξιολόγηση:«Η Ελλάδα σκοπεύει να ανταποκριθεί στα πρόσφατα βήματα της Τουρκίας στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας. Ως εκ τούτου, έχει αναπτύξει αεροσκάφη Rafale ως δύναμη ταχείας αντίδρασης σε αεροπορικές βάσεις στο νησί της Σκύρου, το οποίο βρίσκεται πιο κοντά στην ηπειρωτική χώρα».«Βρίσκεται σε έναν αγώνα πάλης με την Τουρκία»Ο Κελές δήλωσε ότι η ελληνική κυβέρνηση τελευταία δαγκώνει περισσότερο από όσο μπορεί να μασήσει και αναφέρθηκε στις εξωτερικές σχέσεις της Ελλάδας:«Οι δεσμοί που έχουν δημιουργηθεί με τη Γαλλία, το Ισραήλ και ιδιαίτερα με την Κυπριακή Δημοκρατία ενθαρρύνουν την Ελλάδα από αυτή την άποψη. Ενδυναμωμένη από αυτή τη συμμαχία, η Ελλάδα εμπλέκεται τώρα σε αυτό που ουσιαστικά είναι ένας αγώνας εξουσίας με την Τουρκία»Μιλώντας για τις τεχνικές δυνατότητες των αεροσκαφών Rafale, ο Κελές δήλωσε:«Τα αεροσκάφη Rafale δεν διαθέτουν εξαιρετική ανωτερότητα. Δεν ανήκουν στην κατηγορία 5ης γενιάς, αλλά μάλλον στην 4η και 5η γενιά αεροσκαφών».Αναστάτωση στην Ελλάδα από την επίσκεψη του Χαφτάρ στην ΆγκυραΟ Κελές δήλωσε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε δύσκολη θέση λόγω των πολιτικών εξελίξεων στην περιοχή και ανέφερε την πρόσφατη συνάντηση μεταξύ του διοικητή του Εθνικού Στρατού της Λιβύης, στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ, και των γιων του με τον Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο Προεδρικό Μέγαρο.Ο Κελές δήλωσε ότι η κοινή φωτογραφία που τραβήχτηκε κατά τη συνάντηση του Ερντογάν με τον Χαφτάρ και την αντιπροσωπεία του λέει πολλά και συνέχισε την εκτίμησή του ως εξής:«Η Ελλάδα, η Κύπρος και ιδιαίτερα το Ισραήλ είναι εξαιρετικά αναστατωμένοι από αυτή την κατάσταση και λένε ανοιχτά «Χάσαμε». Ο ελληνικός Τύπος, ειδικότερα, χρησιμοποιεί αυτή την έκφραση. Βιώνοντας αυτή τη στιγμή μια ψυχολογία ήττας, η Ελλάδα προσπαθεί να δείξει τη δύναμή της κάνοντας βήματα προς τα εμπρός.»Δείτε Χάρτες«Μπορούμε και να ανιχνεύσουμε ακόμη και την περιστροφή των τροχών τους»Ο Κελές δήλωσε ότι θεωρεί πολύ χαμηλή την πιθανότητα επίθεσης από το νησί, το οποίο απέχει 160 χιλιόμετρα από την Τουρκία, και σημείωσε τα ακόλουθα σχετικά με την ικανότητα της Τουρκίας να παρακολουθεί και να παρεμβαίνει στις κινήσεις των αεροσκαφών:«Μπορούμε ακόμη και να ανιχνεύσουμε τις κινήσεις των φτερών, τις απογειώσεις και τις προσγειώσεις, καθώς και τις περιστροφές των τροχών αυτών των αεροσκαφών. Επομένως, δεν έχουμε προσωπικές ανησυχίες σχετικά με αυτό. Η Τουρκία έχει τη δύναμη να το αποτρέψει εύκολα. Πιστεύω ότι η Ελλάδα καταφεύγει σε αυτή την επίδειξη δύναμης και ισχύος για να ξεπεράσει το αίσθημα κατωτερότητας που έχει».