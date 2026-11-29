«Η ευθύνη του FIR στο Αιγαίο πρέπει να επανεκτιμηθεί», δηλώνει Τούρκος Βουλευτής της αντιπολίτευσης Ο Μπατζιογλού, μέλος της κοινοβουλευ...



« Τα όρια του FIR θα πρέπει να επαναξιολογηθούν εντός του ICAO"



Ο Bagcioglu δήλωσε ότι τα προβλήματα τεχνικής υποδομής της Ελλάδας και οι υπάρχουσες δυνατότητες και πόροι της Τουρκίας θα πρέπει να αξιολογηθούν από κοινού, προσθέτοντας: «Μπορεί να είναι σκόπιμο να επαναξιολογηθούν τα όρια του FIR και οι αρμοδιότητες της υπηρεσίας εναέριας κυκλοφορίας στο Αιγαίο Πέλαγος στο πλαίσιο του ICAO και να εξεταστεί η δυνατότητα ανάληψης ευθύνης από την Τουρκία σε ορισμένους τομείς από τεχνική και επιχειρησιακή άποψη».



Ο Μπαγκτζίογλου δήλωσε ότι προτεραιότητα θα πρέπει να είναι η διασφάλιση ότι όλα τα πολιτικά αεροσκάφη που πετούν πάνω από το Αιγαίο θα λαμβάνουν ασφαλείς και αδιάλειπτες υπηρεσίες εναέριας κυκλοφορίας.

Ο Μπατζιογλού, μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος Νέου κόμματος (YENI), επέστησε την προσοχή στα προβλήματα τεχνικής υποδομής στα συστήματα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας της Ελλάδας, δηλώνοντας ότι τα όρια της Περιοχής Πληροφοριών Πτήσης (FIR) και οι αρμοδιότητες εξυπηρέτησης εναέριας κυκλοφορίας στο Αιγαίο Πέλαγος θα πρέπει να επαναξιολογηθούν στο πλαίσιο του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO), δηλώνοντας ότι «Ίσως είναι σκόπιμο να εξεταστεί η δυνατότητα ανάληψης ευθύνης από την Τουρκία σε ορισμένους τομείς από τεχνική και επιχειρησιακή άποψη», αναφέρει τουρκικό ΜΜΕ, επισημαίνοντας:Σε γραπτή δήλωση, ο Μπατζιογλού αξιολόγησε τα προβλήματα τεχνικής υποδομής στα συστήματα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας της Ελλάδας και την ευθύνη της για το FIR (Περιοχή Πληροφοριών Πτήσης) στο Αιγαίο.Εφιστώντας την προσοχή στα ζητήματα που τέθηκαν στον ελληνικό τύπο, ο δήλωσε ότι τα ξεπερασμένα συστήματα της δεκαετίας του 1990, οι καθυστερήσεις στον εκσυγχρονισμό 15 ραντάρ και οι ελλείψεις στην υποδομή αναγνώρισης αεροσκαφών αποτελούν σημαντικά προβλήματα.Ο Μπαγκτζίογλου δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στις 19 Νοεμβρίου 2026, λόγω της μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την τεχνολογία αναγνώρισης αεροσκαφών, και σημείωσε ότι υπάρχουν επίσης ξεχωριστές διαδικασίες επί παραβάσει σχετικά με τα συστήματα ραντάρ και ζεύξης δεδομένων.Ο Μπαγκτζίογλου δήλωσε ότι τα τεχνικά προβλήματα στην Ελλάδα προκάλεσαν σοβαρές διαταραχές στις υπηρεσίες εναέριας κυκλοφορίας, προσθέτοντας: «Η εκτεταμένη διακοπή επικοινωνίας, διάρκειας περίπου οκτώ ωρών, στην περιοχή του FIR Αθηνών στις 4 Ιανουαρίου 2026, προκάλεσε σοβαρές διαταραχές στις υπηρεσίες εναέριας κυκλοφορίας, οδηγώντας στην αναστολή και την εκτροπή πτήσεων. Προβλήματα με τις συχνότητες επικοινωνίας, καθώς και με τις τηλεφωνικές γραμμές και τις γραμμές επικοινωνίας δεδομένων, δημιούργησαν σημαντικές ελλείψεις όσον αφορά την πλεονάζουσα λειτουργία του συστήματος και τη συνέχεια των υπηρεσιών υπό συνθήκες κρίσης».Ο Μπαγκτζίογλου δήλωσε ότι οι προειδοποιήσεις από τους Έλληνες ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας σχετικά με δυσλειτουργίες ραντάρ, ανεπάρκειες στα εφεδρικά συστήματα και ελλείψεις προσωπικού έδειξαν ότι τα προβλήματα δεν ήταν μεμονωμένα περιστατικά και επίσης επισήμανε τα δεδομένα απόδοσης του EUROCONTROL για το 2025.Σύμφωνα με τον Bağcıoğlu, τα στοιχεία δείχνουν ότι η Ελλάδα έχει 23 λιγότερους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας από τον προβλεπόμενο και η μέση καθυστέρηση άφιξης ανά πτήση έχει φτάσει τα 5,46 λεπτά, σε σύγκριση με τον στόχο του 1,5 λεπτού. Δηλώνοντας ότι αυτό είναι το υψηλότερο επίπεδο μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών που παρακολουθούνται, ο Bağcıoğlu σχολίασε: «Αυτά τα στοιχεία αποκαλύπτουν διαρθρωτικά προβλήματα στην ικανότητα διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας».Αναφερόμενος στην ιστορική διαδικασία της ευθύνης του FIR στο Αιγαίο, ο Bağcıoğlu δήλωσε ότι με τους κανονισμούς του ICAO, τους οποίους η Τουρκία αποδέχτηκε επίσης το 1950 και οι οποίοι οριστικοποιήθηκαν το 1952, η ευθύνη για το FIR σε ένα πολύ μεγάλο μέρος του Αιγαίου αφέθηκε στην Ελλάδα, προσθέτοντας:«Η ευθύνη του FIR δεν είναι κυριαρχικό δικαίωμα, αλλά τεχνικό και επιχειρησιακό καθήκον που αποσκοπεί στη διασφάλιση της ασφάλειας των διεθνών πτήσεων. Είναι απαραίτητο η υποδομή που απαιτείται για αυτήν την ευθύνη να είναι ενημερωμένη, αξιόπιστη και να λειτουργεί χωρίς διακοπή».Ο Μπαγκτζίογλου, υπενθυμίζοντας ότι το Υπουργείο Εξωτερικών είχε δηλώσει προηγουμένως ότι εάν η Ελλάδα δεν εκπληρώσει τις τεχνικές της υποχρεώσεις, η ευθύνη του FIR θα μπορούσε να μεταφερθεί σε άλλη μονάδα εξυπηρέτησης εναέριας κυκλοφορίας, σημείωσε ότι η εναέρια κυκλοφορία, οι τεχνολογικές δυνατότητες και οι περιφερειακές συνθήκες έχουν αλλάξει σημαντικά στα 74 χρόνια που έχουν περάσει από τότε.Αναφερόμενος στις επενδύσεις της Τουρκίας σε υποδομές ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, ο Bağcıoğlu δήλωσε ότι η υποδομή ανανεώθηκε στο πλαίσιο του έργου Συστηματικού Εκσυγχρονισμού των Πόρων Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας (SMART), το οποίο συμπεριλήφθηκε στο επενδυτικό πρόγραμμα το 2002, και ότι το κεντρικό Σύστημα Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας της Άγκυρας τέθηκε σε λειτουργία το 2015.Ο Bagcioglu δήλωσε ότι η Τουρκία έχει ενισχύσει την ικανότητα διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας με προηγμένη παρακολούθηση ραντάρ, συστήματα προειδοποίησης για την ασφάλεια των πτήσεων και υποδομές εφεδρικής επικοινωνίας με επίγεια/δορυφορική υποστήριξη, και τόνισε ότι η Turkish Airlines, ως ένας από τους πιο πολυσύχναστους αεροπορικούς ομίλους στην Ευρώπη, και ο υψηλός όγκος εναέριας κυκλοφορίας της Τουρκίας θα πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη.