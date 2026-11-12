Ακόμη και με την μοίρα επιδίξεων οι τούρκοι παραβίασαν με ακροβατικά το FIR Λευκωσίας- «Πρόβα για ψευδοκράτος»

Πτήση πρόβα πραγματοποίησαν σήμερα το πρωί αεροσκάφη της ακροβατικής ομάδας της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας «Τουρκικά αστέρια» πάνω απ...

Πτήση πρόβα πραγματοποίησαν σήμερα το πρωί αεροσκάφη της ακροβατικής ομάδας της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας «Τουρκικά αστέρια» πάνω από την Κερύνεια ενόψει των εορτασμών για την επέτειο της παράνομης ανακήρυξης του ψευδοκράτους στις 15 Νοεμβρίου, παραβιάζοντας το FIR Λευκωσίας.Τουρκοκυπριακά μέσα μεταδίδουν ανάρτηση στον λογαριασμό κοινωνικής δικτύωσης των «τουρκικών αστεριών» πως βρίσκονται στους ουρανούς της Κερύνειας «με ενθουσιασμό και υπερηφάνεια καθώς γιορτάζουμε την 43η επέτειο από την ίδρυση» του ψευδοκράτους.Αναφέρεται επίσης ότι τα τουρκικά ακροβατικά αεροσκάφη θα κάνουν πρόβα και αύριο στις 3:30 μμ ενώ η πτήση επίδειξης θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15 Νοεμβρίου στις 3:30 μμ.Πηγή: ΚΥΠΕ