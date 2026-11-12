Η Φρεγάτα της «επακούμβισης» απάντησε στα προκλητικά τουρκικά πολεμικά... «Λήμνος»: «Είστε εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδος»

Την προκλητική ενέργεια, στην οποία προέβησαν οι Τούρκοι, έχουμε καταγγράψει από το μεσημέρι. Η τουρκική φρεγάτα TCG Gökova, η οποία έπλεε νοτιοανατολικά του ερευνητικού σκάφους, εξέπεμψε ηχογραφημένο ή αναγνωσμένο μήνυμα στον ασύρματο. Σύμφωνα με δημοσιεύματα η τουρκική φρεγάτα υποστήριξε ότι το πλοίο κινείται σε περιοχή της τουρκικής υφαλοκρηπίδας, αλλά ανέφερε ότι έχει τη συγκατάθεσή της για να συνεχίσει τον πλου του.Άμεση ήταν η απάντηση από την ελληνική πλευρά στην περιοχή ανατολικά της Καρπάθου, με τη φρεγάτα «Λήμνος» να εκπέμπει μήνυμα μέσω ασυρμάτου, ξεκαθαρίζοντας ότι το γαλλικό ερευνητικό πλοίο «Abeille Marengo» κινείται σε περιοχή ελληνικής υφαλοκρηπίδας.Η ελληνική αντίδραση ήρθε αμέσως μετά το μήνυμα που εξέπεμψε τουρκική φρεγάτα, η οποία παρακολουθεί την πορεία του πλοίου.Συγκεκριμένα, με την είσοδο του «Abeille Marengo» στην περιοχή, η τουρκική φρεγάτα υποστήριξε μέσω ασυρμάτου ότι το πλοίο βρίσκεται εντός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας και ότι έχει λάβει τη συγκατάθεση της Άγκυρας για να συνεχίσει τον πλου του, χωρίς ωστόσο να κάνει αναφορά σε ζήτημα αδειοδότησης.Το γαλλικό ερευνητικό πλοίο βρίσκεται σήμερα, Πέμπτη 12 Νοεμβρίου, σε διεθνή ύδατα ανατολικά της Καρπάθου, πραγματοποιώντας έρευνες που συνδέονται με την πόντιση του καλωδίου για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, στο πλαίσιο του έργου Great Sea Interconnector (GSI).Η περιοχή έχει δεσμευθεί με ελληνική NAVTEX και η παρουσία του πλοίου παρακολουθείται στενά από τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις.