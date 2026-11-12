Τουρκία: Συνάντηση Ερντογάν με το τσιράκι του, τον πρωθυπουργό της Λιβύης

Ο πρωθυπουργός της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας της Λιβύης, Αμπντούλ Χαμίντ Ντμπεϊμπά, συναντήθηκε την Πέμπτη στην Αττάλεια της Τουρκίας μ...

Ο πρωθυπουργός της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας της Λιβύης, Αμπντούλ Χαμίντ Ντμπεϊμπά, συναντήθηκε την Πέμπτη στην Αττάλεια της Τουρκίας με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στο περιθώριο της Συνόδου Παγκόσμιων Ηγετών για το Κλίμα (COP31). Οι δύο ηγέτες συζήτησαν τρόπους ανάπτυξης των λιβυκοτουρκικών σχέσεων και διεύρυνσης των πεδίων συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.Σύμφωνα με το Γραφείο Τύπου του πρωθυπουργού της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας, στη συνάντηση εξετάστηκαν οι προοπτικές συνεργασίας στους τομείς της οικονομίας, των επενδύσεων, της ασφάλειας και της άμυνας. Συζητήθηκαν επίσης η εφαρμογή των συμφωνιών και των μνημονίων κατανόησης που έχουν υπογραφεί μεταξύ των δύο χωρών, καθώς και άλλα ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, οι δύο πλευρές εξέτασαν τις πολιτικές εξελίξεις και την κατάσταση ασφαλείας στη Λιβύη, τις προσπάθειες ενίσχυσης της σταθερότητας και ενοποίησης των κρατικών θεσμών, καθώς και τη σημασία του συντονισμού των θέσεών τους και της εντατικοποίησης των διαβουλεύσεων για περιφερειακά και διεθνή ζητήματα.Αμφότερες επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για αναβάθμιση των διμερών σχέσεων και ενίσχυση της στρατηγικής τους εταιρικής σχέσης, κατά τρόπο που να εξυπηρετεί τα κοινά τους συμφέροντα και να στηρίζει τη σταθερότητα στην περιοχή, σύμφωνα με τη λιβυκή ανακοίνωση.