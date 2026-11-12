Επιχείρηση του «ελληνικού FBI» σε Θεσσαλονίκη και Κιλκίς: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που διακινούσε πάνω από 17 εκατ. λαθραία τσιγάρα

Η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος εξάρθρωσε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν...



Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ



Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος αποδομήθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη λαθρεμπορία καπνικών προϊόντων (τσιγάρων) με κύριο πεδίο δράσης τη Θεσσαλονίκη.



Σε στοχευμένη αστυνομική επιχείρηση, που πραγματοποιήθηκε χθες, Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2026, στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης και του Κιλκίς, από το Τμήμα Καταπολέμησης Διακίνησης Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών, με τη συμμετοχή αστυνομικών του Τμήματος Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων και του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της ανωτέρω Υποδιεύθυνσης, συνελήφθησαν -5- ημεδαποί, μέλη της οργάνωσης.



Σε βάρος τους, καθώς και σε βάρος ακόμη -6- ατόμων, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί, σχηματίστηκε δικογραφία για –κατά περίπτωση– εγκληματική οργάνωση και παράβαση της νομοθεσίας για τον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα.



Προηγήθηκε πολύμηνη αστυνομική έρευνα, με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κιλκίς, στο πλαίσιο της οποίας πραγματοποιήθηκαν εξακριβώσεις στοιχείων εμπλεκόμενων προσώπων, χώρων αποθήκευσης και επιχειρησιακών οχημάτων, ενώ χαρτογραφήθηκε το δίκτυο λιανικής διάθεσης των λαθραίων καπνικών προϊόντων.



Από την προανακριτική έρευνα προέκυψε ότι η εγκληματική οργάνωση είχε συγκροτηθεί τουλάχιστον από τον Ιούλιο του 2026, ενώ εκτιμάται ότι η δράση της εκτείνεται σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, καθώς εμπλεκόμενα πρόσωπα δεν ασκούσαν άλλη νόμιμη οικονομική δραστηριότητα και έχουν απασχολήσει επανειλημμένα για ομοειδή αδικήματα.



Πώς λειτουργούσε η οργάνωση



Ειδικότερα, ως προς τον ρόλο των μελών της οργάνωσης, προέκυψαν τα εξής:44χρονος, είχε κομβικό ρόλο στη λειτουργία της, καθώς συμμετείχε σε όλα τα στάδια της διαδικασίας διακίνησης των λαθραίων καπνικών προϊόντων, από τη μεταφορά και τις φορτοεκφορτώσεις έως και την αποθήκευσή τους. Παράλληλα, επέβλεπε τη διαδικασία διακίνησης, έλεγχε την ασφαλή μεταφορά των προϊόντων και επιτηρούσε τους χώρους για τον εντοπισμό ενδεχόμενης παρουσίας αστυνομικών δυνάμεων,

δύο 50χρονοι, είχαν αναλάβει την παραλαβή, φόρτωση, εκφόρτωση και αποθήκευση, καθώς και την περαιτέρω διακίνηση των λαθραίων καπνικών προϊόντων. Επιπλέον, κατά περίπτωση, αναλάμβαναν καθήκοντα προπομπών, προκειμένου να διασφαλίζεται η μη ανίχνευση των μεταφερόμενων ποσοτήτων από τις διωκτικές Αρχές, ενημερώνοντας έγκαιρα τα υπόλοιπα μέλη σε περίπτωση εντοπισμού ύποπτης δραστηριότητας,



60χρονος, είχε παραχωρήσει για τις ανάγκες της οργάνωσης αποθηκευτικό χώρο, εντός αυλής της οικίας του, ενώ παράλληλα είχε αναλάβει τη φύλαξη των αποθηκευμένων λαθραίων καπνικών προϊόντων,



19χρονος και ένας ανήλικος, συμμετείχαν σε επιμέρους ενέργειες φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς λαθραίων καπνικών προϊόντων.Μάλιστα, ο ένας εκ των δύο 50χρονων είχε αναλάβει συστηματικά, σχεδόν σε καθημερινή βάση, την παράδοση λαθραίων καπνικών προϊόντων σε πρόσωπα που δραστηριοποιούνταν στη λιανική πώληση, καθώς και την είσπραξη χρηματικών ποσών από τις πωληθείσες ποσότητες.



Στο πλαίσιο της έρευνας ταυτοποιήθηκαν τουλάχιστον πέντε έμποροι λιανικής πώλησης στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι προμηθεύονταν λαθραία τσιγάρα από τον συγκεκριμένο 50χρονο.



Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, αποθήκη και επιχειρησιακό φορτηγό, το οποίο ήταν πλήρως έμφορτο με λαθραία τσιγάρα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:



-1.086- χαρτοκιβώτια λαθραίων καπνικών προϊόντων, που περιείχαν -500- πακέτα των -20- τσιγάρων έκαστο, δηλαδή -543.000- πακέτα που περιείχαν -10.860.000- τεμάχια τσιγάρων,

-20.128- συσκευασίες καπνού, συνολικού βάρους άνω του -1- τόνου λαθραίου καπνού (-1.006- κιλά καπνός),

-71- ρολόγια, από τα οποία ορισμένα πολυτελή,

φορτηγό όχημα (τράκτορας με επικαθήμενο),

Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, καθώς και

το χρηματικό ποσό των -15.000- ευρώ.



Σύμφωνα με την έρευνα, το σύνολο των ποσοτήτων που διακινήθηκαν ανέρχεται σε -1.701- χαρτοκιβώτια (BOX) λαθραίων καπνικών προϊόντων, δηλαδή -850.500- πακέτα που περιείχαν -17.010.000- τεμάχια τσιγάρων.



Το προσδοκώμενο όφελος για την εγκληματική οργάνωση από τη διακίνηση των ανωτέρω ποσοτήτων ανέρχεται στα -1.360.800- ευρώ.



Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος εξάρθρωσε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη λαθρεμπορία καπνικών προϊόντων, κυρίως στη Θεσσαλονίκη.Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, σε στοχευμένη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη σε Θεσσαλονίκη και από το Τμήμα Καταπολέμησης Διακίνησης Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών, με τη συμμετοχή αστυνομικών του Τμήματος Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων και του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της ανωτέρω Υποδιεύθυνσης, συνελήφθησαν πέντε άτομα.Τόσο σε βάρος τους, όσο και σε βάρος ακόμη 6 ατόμων, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί, σχηματίστηκε δικογραφία για –κατά περίπτωση– εγκληματική οργάνωση και παράβαση της νομοθεσίας για τον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα.Κατά την επιχείρηση, κατασχέθηκαν 10.860.000 τσιγάρα, 20.128 συσκευασίες λαθραίου καπνού, συνολικού βάρους άνω του 1 τόνου, 71 ρολόγια, μεταξύ των οποίων και πολυτελή, φορτηγό όχημα, 15.000 ευρώ κ.α.Το σύνολο των τσιγάρων που διακινήθηκαν ξεπερνά τα 17.010.000. Το προσδοκώμενο παράνομο όφελος ανέρχεται στα 1.360.800 ευρώ