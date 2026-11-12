Μετωπική σύγκρουση ΙΧ με σχολικό στη Λάρισα: Διασωληνώθηκε το παιδί που επέβαινε στο αυτοκίνητο

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (12/11) έξω από τη Λάρισα όταν ΙΧ αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε πατέρας και ένα αγορά...



Η σύγκρουση προκάλεσε συντριπτικά κατάγματα στον 30χρονο οδηγό του ΙΧ, ενώ ο ανήλικος γιος του που βρισκόταν στο αυτοκίνητο νοσηλεύεται διασωληνωμένος. Σημειώνεται ότι δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί στους επιβαίνοντες του λεωφορείου.



Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης το αυτοκίνητο έγινε μία άμορφη μάζα σιδερικών στο εμπρόσθιο μέρος του. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής που ανέσυραν τον τραυματία πατέρα και το παιδί.



Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στο σχολικό λεωφορείο δεν καταγράφηκε σοβαρός τραυματισμός με τα παιδιά να μεταφέρονται με άλλο μέσο από το σημείο.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (12/11) έξω από τη Λάρισα όταν ΙΧ αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε πατέρας και ένα αγοράκι 2,5 ετών σε ειδικό κάθισμα, συγκρούστηκε μετωπικά με σχολικό λεωφορείο γεμάτο παιδιά.