Μπορούν και χωρίς τους Κούρδους... Τουρκία: Τέσσερις νεκροί από τη συντριβή του στρατιωτικού ελικοπτέρου στη Μαλάτεια

Τέσσερις στρατιώτες σκοτώθηκαν κατά τη συντριβή ενός στρατιωτικού ελικοπτέρου τύπου S-70 στην ανατολική επαρχία Μαλάτεια σήμερα, ανακοίν...
Τέσσερις στρατιώτες σκοτώθηκαν κατά τη συντριβή ενός στρατιωτικού ελικοπτέρου τύπου S-70 στην ανατολική επαρχία Μαλάτεια σήμερα, ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας.
Στην ανακοίνωση το υπουργείο τόνισε ότι τα αίτια της συντριβής δεν είναι ακόμη γνωστά.
Πλάνα από τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο δείχνουν ασθενοφόρα, καθώς και περιπολικά της αστυνομίας και οχήματα της πυροσβεστικής να έχουν σπεύσει στο σημείο, ενώ καπνός και φλόγες βγαίνουν από τα συντρίμμια.
Malatya’da askeri helikopter düştü.
Kaza kırıma uğrayan helikopterin enkazına ulaşıldı. TRT Haber ekibi, olay yerinden son durumu aktarıyor.
https://t.co/jjwfbPC3sj
— TRT HABER (@trthaber) November 12, 2026
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