«Ραντεβού» για ξύλο στο Ηράκλειο: Αυτοσχέδιοι αγώνες μποξ προκαλούν αναστάτωση στους κατοίκους

Αναστάτωση προκαλούν αυτοσχέδιοι αγώνες μποξ που διοργανώνονται σε κατοικημένη περιοχή του Ηρακλείου. Σύμφωνα με πληροφορίες του CretaL...



Αναστάτωση προκαλούν αυτοσχέδιοι αγώνες μποξ που διοργανώνονται σε κατοικημένη περιοχή του Ηρακλείου.



Σύμφωνα με πληροφορίες του CretaLive, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, συνήθως τις Κυριακές, στο παρκάκι της οδού Λεβίνου, στην περιοχή της Θερίσου, διοργανώνονται αγώνες πυγμαχίας, οι οποίοι εκτός από αθλητές, περιλαμβάνουν τη συμμετοχή διαιτητών, αλλά και θεατών.



Οι αγώνες «διαφημίζονται» πρώτα στα social media, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι το κοινό βάζει στοιχήματα ως προς την έκβαση των αγώνων.



Οι συμμετέχοντες, φορώντας γάντια του μποξ και κοντά σορτσάκια, άλλοι ξυπόλυτοι και άλλοι με αθλητικά παπούτσια, μπαίνουν στον αυτοσχέδιο αγωνιστικό χώρο και ανταλλάσσουν χτυπήματα.



Όπως φαίνεται και στο σχετικό βίντεο, οι θεατές έχουν πιάσει τις θέσεις τους, άλλοι όρθιοι και άλλοι καθισμένοι, παρακολουθώντας με ενδιαφέρον όσα διαδραματίζονται μπροστά τους.



Αξιοσημείωτο είναι, επίσης, ότι υπάρχουν ακόμη και «τσιλιαδόροι», οι οποίοι παρακολουθούν την κίνηση στην περιοχή, ώστε να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους συμμετέχοντες σε περίπτωση εμφάνισης περιπολικού της ΕΛ.ΑΣ.



Την ίδια ώρα, οι κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν πως η κατάσταση τους έχει προκαλέσει αναστάτωση, καθώς κατά τη διάρκεια των αγώνων, επικρατούν φωνές και ένταση.



