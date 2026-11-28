Η αλήθεια είναι πως η φυσική έχει προειδοποιήσει μικρούς και μεγάλους, ακόμα από τα γυμνασιακά μας χρόνια, πως δεν επιτρέπεται οι στρατι...
Η αλήθεια είναι πως η φυσική έχει προειδοποιήσει μικρούς και μεγάλους, ακόμα από τα γυμνασιακά μας χρόνια, πως δεν επιτρέπεται οι στρατιώτες ή κάποιο άγημα να κάνουν συγχρονισμένο βηματισμό όταν περπατούν πάνω σε γέφυρα, εν είδει παρέλασης. Ο λόγος; Ο περίφημος «συντονισμός» που μπορεί να οδηγήσει σε κούνημα της γέφυρας, ακόμα και σε κατάρρευση.
Πίσω στο 1831, η ιστορία αναφέρει ένα αγγλικό στρατιωτικό τμήμα να περνά πάνω από τη γέφυρα Broughton και να περπατά με συγχρονισμένο βήμα, κάνοντας παρέλαση. Η γέφυρα δεν άντεξε… τον συντονισμό και κατέρρευσε με αποτέλεσμα οι στρατιώτες να βρεθούν στο ποτάμι.
Πηγή: perierga.gr
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