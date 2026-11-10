Από τη δυτική Ελλάδα σήμερα στην ανατολική ηπειρωτική χώρα την Κυριακή και στην Κρήτη τη Δευτέρα. Αυτή είναι η πορεία που δείχνουν οι χάρ...







Από το Σάββατο έως το μεσημέρι της Κυριακής Από το Σάββατο έως το μεσημέρι της Κυριακής





Σήμερα Σάββατο, σε κόκκινη προειδοποίηση βρίσκονται το Ιόνιο, η Ήπειρος και η δυτική Στερεά. Ισχυρές καταιγίδες αναμένονται επίσης στη δυτική Πελοπόννησο και στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου.



Από το βράδυ, τα φαινόμενα θα ενταθούν στην Πιερία, τη Χαλκιδική και την ανατολική Θεσσαλία, κυρίως σε περιοχές της Λάρισας και της Μαγνησίας.



Μέσα στην Κυριακή, στο επίκεντρο μπαίνουν η ανατολική Θεσσαλία, οι Σποράδες, η ανατολική Στερεά, η Εύβοια και σταδιακά η ανατολική και νότια Πελοπόννησος. Εκεί που συμφωνούν περισσότερο το ευρωπαϊκό μοντέλο ECMWF και το γερμανικό ICON είναι στη ζώνη από τη Μαγνησία έως την κεντρική Εύβοια.



Στο 24ωρο που ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα της Κυριακής, και τα δύο δίνουν κατά τόπους πάνω από 80 χιλιοστά υετού, με τοπικά μέγιστα πάνω από 100 χιλιοστά.









Από το μεσημέρι της Κυριακής έως τη ΔευτέραΚαθώς εισβάλλει ψυχρότερος αέρας, τοπικά πυκνές χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και σε ημιορεινά τμήματα της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας. Μέχρι το απόγευμα της Κυριακής η στάθμη χιονόπτωσης υποχωρεί τοπικά ακόμη και στα 100-300 μέτρα. Στα ανατολικά, οι βόρειοι-βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 9 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο τα 10.



Από το απόγευμα της Κυριακής έως το απόγευμα της Δευτέρας, οι βροχές επιμένουν σε τμήματα της ανατολικής Στερεάς, της Εύβοιας και της ανατολικής Πελοποννήσου. Νοτιότερα, τα δύο μοντέλα ξεχωρίζουν την Κρήτη, όπου κυρίως στα δυτικά και στα ορεινά είναι πιθανά τοπικά πάνω από 80 χιλιοστά σε ένα 24ωρο. Από το μεσημέρι της Κυριακής έως τη ΔευτέραΚαθώς εισβάλλει ψυχρότερος αέρας, τοπικά πυκνές χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και σε ημιορεινά τμήματα της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας. Μέχρι το απόγευμα της Κυριακής η στάθμη χιονόπτωσης υποχωρεί τοπικά ακόμη και στα 100-300 μέτρα. Στα ανατολικά, οι βόρειοι-βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 9 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο τα 10.Από το απόγευμα της Κυριακής έως το απόγευμα της Δευτέρας, οι βροχές επιμένουν σε τμήματα της ανατολικής Στερεάς, της Εύβοιας και της ανατολικής Πελοποννήσου. Νοτιότερα, τα δύο μοντέλα ξεχωρίζουν την Κρήτη, όπου κυρίως στα δυτικά και στα ορεινά είναι πιθανά τοπικά πάνω από 80 χιλιοστά σε ένα 24ωρο.

Η Κυριακή θα είναι η πιο δύσκολη ημέρα. Οι καταιγίδες θα επηρεάσουν και την Αττική, τα χιόνια θα κατέβουν χαμηλότερα στη βόρεια Ελλάδα και οι βοριάδες θα φτάσουν τοπικά τα 10 μποφόρ στο Αιγαίο.