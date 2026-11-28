Με την πυκνή γενειάδα του και την μονότονη χακί στολή του, ο Φιντέλ Κάστρο παρουσιαζόταν ως ένας «άνθρωπος του λαού». Κατά καιρούς, ο ίδ...
Με την πυκνή γενειάδα του και την μονότονη χακί στολή του, ο Φιντέλ Κάστρο παρουσιαζόταν ως ένας «άνθρωπος του λαού».
Κατά καιρούς, ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι ο μισθός του ήταν μόλις 900 πέσος ($ 43) το μήνα και ότι ζούσε σε μια "καλύβα ψαρά" κάπου στην παραλία.
Αλλά η δημόσια εικόνα του Κάστρο ήταν ένας προσεκτικά κατασκευασμένος μύθος, περισσότερο μια μυθοπλασία παρά μία πραγματικότητα.
«Ενώ ο λαός του υπέφερε, ο Φιντέλ Κάστρο ζούσε με άνεση - κρατώντας τα πάντα, μεταξύ των οποίων τα οκτώ παιδιά του, τις πολλές ερωμένες του, ακόμη και την σύζυγό του, σε άκρα μυστικότητα», έγραψε ο Juan Reinaldo Sanchez (Χουάν Ρεινάλντο Σάντσες), για μακρό χρονικό διάστημα σωματοφύλακας του Κάστρο.
Στο βιβλίο «Η Διπλή Ζωή του Φιντέλ Κάστρο: Τα 17 μου χρόνια ως προσωπικός σωματοφύλακας στον Μέγιστο Ηγέτη» (“The Double Life of Fidel Castro: My 17 Years as Personal Bodyguard to El Líder Maximo”), ο Σάντσες, περιγράφει την κρυφή ζωή του πρώην αφεντικού του, μία ζωή με πολιτική σκληρότητα, με ερωμένες και απληστία.
Ο Κάστρο, ο οποίος πέθανε την Παρασκευή το βράδυ σε ηλικία 90 ετών, έκανε μια προσωπική περιουσία προσφέροντας ένα ασφαλές καταφύγιο για τους εμπόρους ναρκωτικών, είχε απειλήσει τον αδελφό του, Ραούλ, με εκτέλεση, όταν ο αδελφός του έπεσε στον αλκοολισμό στη δεκαετία του '90 , αποκαλύπτει το βιβλίο του Sanchez....
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