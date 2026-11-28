Στην εξάρθρωση τριών εγκληματικών οργανώσεων και μίας συμμορίας που φέρονται να δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στον Γ...



Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Τροιζήνας, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά και του Αστυνομικού Τμήματος Πόρου.



Μεταξύ των συλληφθέντων είναι εννέα άνδρες και μία γυναίκα, ηλικίας από 31 έως 64 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται κατά περίπτωση για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης με σκοπό τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και παράβαση της νομοθεσίας περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων.



Οι αστυνομικές αρχές έχουν ταυτοποιήσει και αναζητούν ακόμη επτά φερόμενα μέλη των εγκληματικών ομάδων, ενώ δικογραφία έχει σχηματιστεί σε βάρος άλλων 51 ατόμων για κατοχή ναρκωτικών ουσιών.



Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ένας από τους συλληφθέντες, ηλικίας 46 ετών, φέρεται να είχε επεκτείνει τη δραστηριότητά του στη διακίνηση ναρκωτικών ακόμη και κοντά σε σχολική μονάδα της Τροιζηνίας.



Οι κατασχέσεις



Κατά τη διάρκεια ερευνών σε οικίες, με τη βοήθεια αστυνομικού σκύλου, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 384 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 45 γραμμάρια κοκαΐνης, 24 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης, 89 ναρκωτικά δισκία, δύο φιαλίδια μεθαδόνης, 13 συσκευασίες σπόρων κάνναβης, 15 τρίφτες κάνναβης, έξι ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, 11 κροτίδες, 11 κινητά τηλέφωνα και το χρηματικό ποσό των 4.655 ευρώ.



Στον εντοπισμό των κατηγορουμένων οδήγησε η αξιοποίηση πληροφοριών από τις αστυνομικές αρχές και η διασταύρωση στοιχείων σχετικά με τη φερόμενη δράση των εγκληματικών ομάδων.



Οι δέκα συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Στην εξάρθρωση τριών εγκληματικών οργανώσεων και μίας συμμορίας που φέρονται να δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στον Γαλατά, στα Μέθανα, στον Πόρο και σε άλλες περιοχές της Αττικής προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση κατά την οποία συνελήφθησαν δέκα άτομα.