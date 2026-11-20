Τα τελευταία χρόνια, το εσωτερικό των σύγχρονων αυτοκινήτων έχει αλλάξει ριζικά. Οι παραδοσιακοί διακόπτες και τα αναλογικά όργανα έχουν ...

Τα τελευταία χρόνια, το εσωτερικό των σύγχρονων αυτοκινήτων έχει αλλάξει ριζικά. Οι παραδοσιακοί διακόπτες και τα αναλογικά όργανα έχουν δώσει τη θέση τους σε μεγάλες ψηφιακές οθόνες, οι οποίες συγκεντρώνουν ολοένα και περισσότερες λειτουργίες.Την ίδια στιγμή, η συνδεσιμότητα μέσω Apple CarPlay και Android Auto έχει μετατρέψει το αυτοκίνητο σε προέκταση του smartphone. Πλοήγηση, μουσική, τηλεφωνικές κλήσεις και μηνύματα βρίσκονται πλέον συγκεντρωμένα στην κεντρική οθόνη, προσφέροντας ευκολία και περισσότερες δυνατότητες στον οδηγό και τους επιβάτες.Ο κίνδυνος της απόσπασης προσοχής κατά τη διάρκεια της οδήγησης σιγά-σιγά αυξάνεται.Γι’ αυτό και οι αυτοκινητοβιομηχανίες ενσωματώνουν στα εργοστασιακά συστήματα infotainment δικλείδες ασφαλείας, οι οποίες εμποδίζουν την αναπαραγωγή βίντεο όταν το αυτοκίνητο βρίσκεται σε κίνηση. Όμως, το τελευταίο διάστημα πληθαίνουν οι συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γύρω από εφαρμογές και εξωτερικές συσκευές που παρακάμπτουν αυτούς τους περιορισμούς και επιτρέπουν ακόμη και ζωντανή μετάδοση τηλεοπτικών προγραμμάτων.Πρόκειται για μια πρακτική που δεν έχει καμία θέση πίσω από το τιμόνι. Όσο έμπειρος κι αν είναι ένας οδηγός, όσο κι αν πιστεύει ότι μπορεί να διατηρεί την προσοχή του στον δρόμο, η κινούμενη εικόνα στην κεντρική οθόνη αποτελεί έναν διαρκή πειρασμό. Η απόσπαση της προσοχής δεν αφορά μόνο το πού κοιτάζει ο οδηγός, αλλά και το κατά πόσο ο εγκέφαλός του μπορεί να επεξεργάζεται εγκαίρως όσα συμβαίνουν γύρω του.Μια σκηνή, μια αλλαγή πλάνου, ένας υπότιτλος ή απλώς η περιέργεια για το τι προβάλλεται στην οθόνη, αρκούν για να αποσπάσουν το βλέμμα από τον δρόμο. Και αν εκείνη τη στιγμή προκύψει ένα ξαφνικό φρενάρισμα, εμφανιστεί ένας πεζός στον δρόμο ή ένα όχημα αλλάξει λωρίδα, ο χρόνος αντίδρασης μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικός. Γιατί, όπως φαντάζομαι ήδη γνωρίζετε, ακόμα και ένα δευτερόλεπτο μπορεί να κάνει τη διαφορά.Αν χρησιμοποιείτε κάποια εφαρμογή ή συσκευή που επιτρέπει την παρακολούθηση τηλεόρασης και βίντεο στην οθόνη του αυτοκινήτου ενώ αυτό κινείται, αναρωτηθείτε αν αξίζει πραγματικά το ρίσκο. Κάντε μια χάρη στον εαυτό σας και στους γύρω σας και αφαιρέστε τη. Καμία σειρά και κανένα βίντεο δεν αξίζει περισσότερο την ανθρώπινη ζωή.Πηγή :ethnos.gr