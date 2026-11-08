Στο επίκεντρο της επιχείρησης βρέθηκαν δύο άνδρες, ηλικίας 23 και 44 ετών, οι οποίοι συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Ηρακλείου, έπειτα από στοχευμένη αστυνομική παρακολούθηση και επέμβαση τη στιγμή που συναντήθηκαν σε διαμέρισμα επί της λεωφόρου Κνωσού. Την επιχείρηση συντόνισε η ΥΔΕΕ (Υποδιεύθυνση Δίωξης Εξιχνίασης Εγκλημάτων) Ηρακλείου.Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται όταν περιήλθαν στην αρμόδια υπηρεσία πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ο 23χρονος φερόταν να κατέχει και να διακινεί ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης σε χρήστες στην πόλη του Ηρακλείου.Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών αξιολόγησαν τα στοιχεία και προχώρησαν σε διακριτική επιτήρηση της κατοικίας του, στη λεωφόρο Κνωσού, προκειμένου να διαπιστώσουν τη δραστηριότητά του και να χαρτογραφήσουν τις κινήσεις των εμπλεκομένων.Το πρωινό της Πέμπτης και συγκεκριμένα στις 07:30, ο 23χρονος εισήλθε στην κατοικία του. Περίπου δέκα λεπτά αργότερα εμφανίστηκε ένας 44χρονος αλλοδαπός, ιρακινής καταγωγής, ο οποίος κρατούσε ένα μαύρο σακ βουαγιάζ.Ο 44χρονος κατευθύνθηκε στο διαμέρισμα του 23χρονου και οι δύο άνδρες παρέμειναν μαζί για περίπου πέντε λεπτά. Αμέσως μετά εξήλθαν από την κατοικία, χωρίς ωστόσο να προλάβουν να απομακρυνθούν. Οι αστυνομικοί που βρίσκονταν σε καίρια σημεία και είχαν αναπτύξει διακριτική επιτήρηση επενέβησαν αιφνιδιαστικά, ακινητοποιώντας και τους δύο άνδρες.Η επέμβαση αποτέλεσε το πρώτο καθοριστικό βήμα για την αποκάλυψη της ποσότητας των ναρκωτικών που φέρονται να είχαν στην κατοχή τους.Οι έρευνες στα δύο σπίτια – Σχεδόν οκτώ κιλά κάνναβηςΜετά τις συλλήψεις ακολούθησαν κατ’ οίκον έρευνες στις δύο κατοικίες, παρουσία δικαστικού λειτουργού. Στο διαμέρισμα του 23χρονου, στη λεωφόρο Κνωσού 92, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν πέντε νάιλον συσκευασίες, αεροστεγώς κλεισμένες με τη μέθοδο vacuum ( σ.σ. η συγκεκριμένη μέθοδος βασίζεται στην αρνητική πίεση ή αναρρόφηση) , οι οποίες περιείχαν ακατέργαστη κάνναβη συνολικού μικτού βάρους 5 κιλών και 670 γραμμαρίων.ναΗ έρευνα συνεχίστηκε στην κατοικία του 44χρονου, στην οδό Ζεύξιδος 4, όπου εντοπίστηκαν επιπλέον ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης συνολικού μικτού βάρους 2 κιλών και 314,8 γραμμαρίων.Στο ίδιο σπίτι οι αστυνομικοί βρήκαν και τέσσερις ζυγαριές ακριβείας, οι οποίες κατασχέθηκαν και θα εξεταστούν στο πλαίσιο της προανάκρισης.