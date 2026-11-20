Στο Πεδίο Βολής Κιτίου πραγματοποιήθηκαν οι Επιχειρησιακές Βολές Πυροβολικού επί θαλασσίων στόχων, από Μονάδες Πυροβολικού της Εθνικής Φρ...





Στο Πεδίο Βολής Κιτίου πραγματοποιήθηκαν οι Επιχειρησιακές Βολές Πυροβολικού επί θαλασσίων στόχων, από Μονάδες Πυροβολικού της Εθνικής Φρουράς της Κύπρου.Η συγκεκριμένη δραστηριότητα, η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 9 έως τις 12 Νοεμβρίου 2026, αποτέλεσε το επιστέγασμα του Β’ Κύκλου εκπαιδεύσεως των πυροβολητών θητείας της 2026 ΕΣΣΟ, οι οποίοι αξιολογήθηκαν επ΄ έργω ως μέλη των στοιχείων υπηρέτησης των πυροβόλων, καθώς και σε άλλα επιμέρους καθήκοντα.Κατά τη διάρκεια των βολών, εκτελέστηκαν όλες οι διαδικασίες τακτικής και τεχνικής διεύθυνσης πυρών πυροβολικού, συντονισμού πυρών υποστηρίξεως και στοχοποίησης, καθώς και συνεργασίας με άλλα όπλα και κλάδους με σκοπό την επαύξηση της διακλαδικότητας, της διαλειτουργικότητας και της επιχειρησιακής ετοιμότητας των εμπλεκομένων Μονάδων και Τμημάτων της Εθνικής Φρουράς.