Από πού προέρχεται η φράση «μου στοίχισε ο κούκος αηδόνι»

Συνήθως όταν λέμε τη φράση "μας κόστισε ο κούκος αηδόνι" εννοούμε ότι έχουμε πληρώσει γι' αυτό πολύ περισσότερα απ' ό,τι ...

Συνήθως όταν λέμε τη φράση "μας κόστισε ο κούκος αηδόνι" εννοούμε ότι έχουμε πληρώσει γι' αυτό πολύ περισσότερα απ' ό,τι αξίζει στην ουσία. Όπως αναφέρεται, η παροιμία χρησιμοποιήθηκε πολύ εύστοχα σε μία ιστορία που μεταφέρεται έως σήμερα.Λέγεται, λοιπόν, ότι το νεοελληνικό κράτος μετά τον απελευθερωτικό αγώνα του 1821 ξόδεψε χρήματα και για την αγορά ατμοκίνητου καραβιού, μετά την πρόταση του Βρετανού αξιωματικού του ναυτικού Τόμας Αλεξάντερ Κόχραν.Όταν τελικά το καράβι έφτασε στην Ελλάδα, πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε να το δει. Ανάμεσα τους ήταν και ο ποιητής και τροβαδούρος της εποχής του 1821, Σπυριδώνης. Παρατηρώντας το καράβι, γύρισε και είπε στον Γεννάδιο που στεκόταν δίπλα του: «Λογιότατέ μοι, τούτο το ατιμοκίνητο, μας εκόστισε αηδόνι και εβγήκεν κούκος!».Ο ίδιος πέρα από την παροιμία σχετικά με το κόστος του νέου αποκτήματος έκανε λογοπαίγνιο με το ατμοκίνητο και το... ατιμοκίνητο.