Δρούσε και στην Ελλάδα... Αλβανία: Συνελήφθη ληστής τραπεζών που κινείτο με ηλεκτρικό πατίνι

Στη σύλληψη ενός 50χρονου ληστή τραπεζών, που κινείτο με ηλεκτρικό πατίνι, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές της Αλβανίας, ενώ, σύμφωνα με ...



Οι αστυνομικές αρχές οργάνωσαν την επιχείρηση «Κυνηγός Τραπεζών» και κατάφεραν να ανακαλύψουν ότι πίσω από τις δύο υποθέσεις κρυβόταν το ίδιο άτομο, που συνελήφθη το Σαββατοκύριακο.



Ο 50χρονος διέπραξε και τις δύο ληστείες υπό την απειλή όπλου. Σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα, καταγράφεται ο δράστης ντυμένος στα μαύρα να φτάνει με ηλεκτρικό πατίνι και να ανοίγει την πόρτα της τράπεζας. Ο ίδιος φορά κράνος στο κεφάλι του και κρατά ένα όπλο. Απειλεί τον φύλακα και στη συνέχεια φεύγει από την τράπεζα με περίπου 60.000 ευρώ σε διάφορα νομίσματα, χρησιμοποιώντας ξανά το πατίνι.



Αλλά οι τράπεζες στα Τίρανα δεν ήταν ο μόνος στόχος του. Σύμφωνα με το shqiptarja.com, ο εν λόγω άνδρας φέρεται να έχει κατηγορηθεί ως μέλος δομημένης εγκληματικής ομάδας, υπεύθυνης για 28 ληστείες τραπεζών, στην Ελλάδα. Βρισκόταν υπό παρακολούθηση από αστυνομικούς για ημέρες, καθώς υπήρχαν υποψίες ότι ετοιμαζόταν να φύγει ξανά για την Ελλάδα. Η σύζυγός του εργάζεται σε μια τράπεζα.



Ο 50χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη από την αστυνομία στα Τίρανα. Πηγές του Report TV αναφέρουν ότι ο Ρόμπερτ Ντούκα ζούσε στον Αυλώνα, ενώ είχε νοικιάσει ένα σπίτι στα Τίρανα, όπου και κρυβόταν. Μετά τη σύλληψη, η αστυνομία κατάσχεσε τα ρούχα που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη ληστεία, δύο κινητά τηλέφωνα, ρούχα που χρησιμοποίησε κατά τη διάπραξη των ληστειών και το ποσό των 8.200 ευρώ.



Ο υπουργός Εσωτερικών της Αλβανίας επισήμανε τη σημασία της επένδυσης στην τεχνολογία και ενίσχυσης των ερευνητικών ικανοτήτων της Κρατικής Αστυνομίας. «Μια μάσκα δεν σε κρύβει από τον νόμο! Οι πολίτες πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς στην εργασία τους, στους δρόμους και στις γειτονιές τους. Η δύναμη του κράτους πρέπει να γίνεται αισθητή από όσους παραβιάζουν τον νόμο», έγραψε ο υπουργός σε ανάρτησή του.

Στη σύλληψη ενός 50χρονου ληστή τραπεζών, που κινείτο με ηλεκτρικό πατίνι, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές της Αλβανίας, ενώ, σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο εν λόγω δράστης φέρεται να εμπλέκεται σε ανάλογες υποθέσεις και στη χώρα μας.Ο 50χρονος φέρεται να είχε διαπράξει μία ληστεία σε τράπεζα, στις 2 Ιουνίου, στα Τίρανα, αρπάζοντας περίπου 15 χιλιάδες ευρώ. Πέντε μήνες μετά, στις 2 Νοεμβρίου, κατηγορείται ότι διέπραξε και μια δεύτερη ληστεία σε μια άλλη τράπεζα, πάλι στην περιοχή της Παρισινής Κομμούνας.