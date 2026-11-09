Η ΝΥΜΦΟΜΑΝΗΣ ΜΕΣΑΛΙΝΑ: Το διαχρονικό σύμβολο της σκοτεινής λαγνείας που έκανε τη ΡΩΜΗ.... ένα απέραντο ΜΠ@ΥΡΔ@ΛΟ!





















Κι έτσι το 38 μ.Χ. ο Τιβέριος Κλαύδιος Καίσαρ Αύγουστος, γνωστός στην Ιστορία απλά ως Κλαύδιος, θα παντρευτεί τη δεύτερη ξαδέλφη του Βαλέρια Μεσαλίνα, σε μια ένωση που μόνο παραδεισένια δεν ήταν!Γάμος συμφέροντος για την ίδια, καθώς θα της εξασφάλιζε μια ολόκληρη αυτοκρατορία, η Μεσαλίνα πέρασε στα κατάστιχα της Ιστορίας για τον τρόπο που επηρέαζε τον εύπλαστο σύζυγό της αλλά και για τις αχαλίνωτες ερωτικές της συνευρέσεις, που έγιναν διαβόητες ήδη από την εποχή της.Εκείνος ήταν κακάσχημος και τραυλός, που μπέρδευε τα λόγια του και δεν μπορούσε σχεδόν να αρθρώσει λέξη, κι έτσι αυτή ανέλαβε τον ρόλο να τον χειραγωγήσει και να τον μετατρέψει σε άβουλο πιόνι στις ορέξεις της, αν και η ρετσινιά της νυμφομανούς θα την ακολουθούσε σαφώς πιστότερα, καθώς δεν έκανε και τίποτα για να κρύψει τις ερωτικές της παρεκκλίσεις αλλά και τα αμέτρητα ειδύλλια.Κι έτσι η Μεσαλίνα θα βρεθεί στο επίκεντρο των πολιτικών εξελίξεων του καιρού της, εκμεταλλευόμενη κάθε δυνατότητα για να ισχυροποιήσει την ηγεμονία της αλλά και την εξάρτηση του συζύγου της, αποσπώντας παράλληλα τη διαβόητη φήμη της γυναίκας-αράχνης, καθώς πολλοί εραστές της έχασαν το κεφάλι τους.Όταν μάλιστα θεώρησε τον εαυτό της τόσο δυνατό που εξύφανε τη συνωμοσία για τη δολοφονία του αυτοκράτορα, αυτό θα ήταν το τραγικό της τέλος, ένας επίλογος δηλαδή σε μια ζωή ίντριγκας και προδοσίας που ξεπεράστηκε μόνο από το ακόλαστο των σεξουαλικών της συνευρέσεων…Η Βαλέρια Μεσαλίνα γεννιέται γύρω στο 17-22 μ.Χ. στη Ρώμη μέσα σε αυτοκρατορική γενιά, ως το δεύτερο παιδί μιας βασιλικής οικογένειας της αυτοκρατορίας. Ήταν εξάλλου πρώτη ξαδέλφη του μελλοντικού αυτοκράτορα Νέρωνα, δεύτερη ξαδέλφη του Καλιγούλα, με τη βασιλική της γενιά να έλκει την καταγωγή της από τον καίσαρα Αύγουστο. Η μητέρα της εξάλλου ήταν εγγονή του Μάρκου Αντώνιου και ο πατέρας της ύπατος της Ρώμης.Πολύ λίγα είναι γνωστά για τη ζωή της πριν από τον γάμο με τον Κλαύδιο, έναν άντρα που ακόμα και η μητέρα του αποκαλούσε «τέρας» εξαιτίας της παροιμιώδους ασχήμιας του. Είχε ήδη κάνει δύο γάμους πριν την ένωσή του με την πιτσιρίκα Μεσαλίνα, η οποία θα του χάριζε σύντομα δύο παιδιά, την Οκτάβια το 39 μ.Χ. και τον Βρετανικό το 41 μ.Χ., ο οποίος γεννήθηκε τρεις εβδομάδες πριν ανέβει ο Κλαύδιος στον θρόνο της Ρώμης.Όταν μάλιστα ήρθαν οι στρατιώτες στην οικία του για να του ανακοινώσουν τα χαρμόσυνα νέα, τη δολοφονία του Καλιγούλα δηλαδή που τον άφηνε νόμιμο διάδοχο του στέμματος, εκείνος κρύφτηκε από τον φόβο του πίσω από τις κουρτίνες. Η Μεσαλίνα όμως δεν συμμεριζόταν τις έγνοιες του Κλαύδιου και ήταν πανέτοιμη να αναλάβει ενεργό ρόλο στην αυτοκρατορία…Το γεγονός ότι χάρισε στον Κλαύδιο τον μελλοντικό διάδοχό του της έδωσε φυσικά μεγαλύτερη επιρροή πάνω του (παρά το γεγονός ότι ο Βρετανικός θα δηλητηριαζόταν από τον ετεροθαλή αδερφό του Νέρωνα το 65 μ.Χ., κλέβοντάς του έτσι τον θρόνο).Ο έλεγχος που ασκούσε η Μεσαλίνα στον εύπιστο και χαμηλών τόνων αυτοκράτορα φάνηκε ήδη από νωρίς, κάνοντάς τον να εξορίζει όποια της έμπαινε στο μάτι ή απλώς ζήλευε. Κι έτσι οι ξαδέλφες του Κλαύδιου βρέθηκαν ως διά μαγείας μακριά από τη Ρώμη, καθώς η Μεσαλίνα τις κατηγόρησε για μοιχεία, μεταξύ άλλων, βρίσκοντας ότι ο σύζυγός της ήταν αρκετά εύπιστος. Πλέον, η συγκεκριμένη κατηγορία θα εξαπολυόταν εναντίον όλων των εχθρών της.Αργότερα βέβαια θα μετέτρεπε τις συκοφαντίες από μοιχεία σε προδοσία και απόπειρα εξόντωσης του αυτοκράτορα, με τον άτολμο και συνεσταλμένο Κλαύδιο να μετατρέπεται έτσι σε άβουλο πιόνι και να την πιστεύει με τα μάτια κλειστά.Έχοντας λοιπόν εξασφαλίσει την εύνοια του συζύγου της, σειρά είχε κατόπιν το δεύτερο μεγάλο πάθος της μετά την πολιτική: το σεξ! Προσπάθησε βέβαια να κρατήσει τους δεσμούς της μακριά από τα αδιάκριτα βλέμματα, αν και σύντομα θα συνειδητοποιούσε ότι δεν υπήρχε λόγος γι’ αυτό, καθώς ο άβουλος Κλαύδιος δεν πρόκειται ποτέ να τη χώριζε.Από τα ερωτικά καμώματα της Μεσαλίνας δεν γλίτωσε ούτε ο πατριός της Άπιος Σιλάνος, ο δεύτερος σύζυγος της μητέρας της δηλαδή και κυβερνήτης της Ισπανίας. Όταν μάλιστα εκείνος απέκρουσε τον σφοδρό έρωτα της πρώτης κυρίας της Ρώμης, εκείνη εξύφανε φυσικότατα μια νέα μηχανορραφία για να τον βγάλει από τη μέση (42 μ.Χ.). Αυτή τη φορά είδε όραμα με τον στρατιωτικό να θέλει να ξεπαστρέψει τον Κλαύδιο και ο άβουλος αυτοκράτορας έβαλε αμέσως να τον εκτελέσουν…Η διψασμένη για εξουσία και ερωτικές απολαύσεις Μεσαλίνα δεν περιόρισε βέβαια τις εκτελέσεις και τις πλεκτάνες μόνο σε εκδικητικούς σκοπούς, καθώς σύντομα συνειδητοποίησε ότι αυτός ήταν ένας πρώτης τάξεως τρόπος για να βγάζει από τη μέση αντιπάλους και αντίζηλους υφαρπάζοντας ταυτοχρόνως την περιουσία τους.Την ίδια εποχή, απαλλάχθηκε από κάθε προσπάθεια να κρύψει τις αυτοκρατορικές πομπές της και επιδόθηκε σε σεξουαλικά όργια πρωτοφανή ακόμα και για τη Ρώμη. Όταν ο Κλαύδιος έλειπε στις κατακτητικές του εκστρατείες, όπως στη Βρετανία, η Μεσαλίνα διασκέδαζε με αυλικούς και μονομάχους κάθε βράδυ, ενώ αργότερα θα κλιμάκωνε τα ξέφρενα όργιά της διαγωνιζόμενη ακόμα και με ιερόδουλες της πόλης σε σεξουαλικούς μαραθωνίους αντοχής! Αυτό το αναφέρει ο ιστορικός Πλίνιος ο Πρεσβύτερος, κάνοντας λόγο για 24ωρο σεξουαλικό διαγωνισμό της Μεσαλίνας με διάσημη εταίρα της Ρώμης, την οποία κέρδισε λέει η αυτοκράτορα πηγαίνοντας με 25 παρτενέρ.Μέχρι και στα χαμαιτυπεία της Ρώμης κατέβαινε μασκαρεμένη σε κοινή θνητή για να δοκιμάσει τον πληρωμένο έρωτα, καθώς τα αυτοκρατορικά όργια ήταν λίγα για εκείνη. Ιστορικοί και ποιητές της εποχής περιέγραφαν πώς ντυνόταν με φτωχικά ρούχα και δούλευε στους οίκους ανοχής της Ρώμης με ψευδώνυμο «Λύκαινα». Την ίδια εποχή κυκλοφορούσαν και φήμες ότι η αυτοκράτειρα είχε ανοίξει τον δικό της οίκο ανοχής, εξαναγκάζοντας τις αριστοκράτισσες της πόλης να εκδίδονται για το κέφι της, απειλώντας τες πως θα δημοσιοποιούσε τις δικές τους πομπές αν δεν έσκυβαν το κεφάλι στις πιέσεις της. Είναι δεν είναι αλήθεια αυτό, αποτυπώνει πάντως γλαφυρά τόσο το κλίμα των καμωμάτων της όσο και τη φήμη που περιέβαλλε πια την αυτοκράτειρα.Ταυτοχρόνως, ήταν και άπληστη, ζηλεύοντας τα αγαθά των πλούσιων πολιτών της Ρώμης και κάνοντας τα πάντα για να τα βάλει στο χέρι: της άρεσαν οι βοτανικοί κήποι της οικίας του συγκλητικού; Έβαζε τον αυτοκράτορα να τον δολοφονήσει για να τους κάνει δικούς της. Κι έτσι σύσσωμη η Σύγκλητος ήταν στα πόδια της, φοβούμενοι για τη δική τους τύχη, καθώς κανείς δεν πήγαινε κόντρα στην άπληστη Μεσαλίνα, η επιρροή της οποίας στον σύζυγό της αυξανόταν μάλιστα μέρα με τη μέρα αντί να καταποντιζόταν από τις πομπές της…Μέχρι το 48 μ.Χ., τόσο ο ακόλαστος τρόπος ζωής της όσο και η κραυγαλέα περιφρόνηση για τον σύζυγό της και την αυτοκρατορική του φήμη δεν μπορούσαν πια να περνούν απαρατήρητα. Η αρχή του τέλους της ήρθε όταν έβαλε στο ερωτικό της στόχαστρο τον συγκλητικό Γάιο Σίλιο, ο οποίος παρά την αρχική του άρνηση, υποτάχθηκε κάποια στιγμή στο ερωτικό της κάλεσμα.Ο Κλαύδιος ήταν πια ο περίγελος της Ρώμης, με τις απιστίες της Μεσαλίνας να κυκλοφορούν στα πέρατα τα αυτοκρατορίας και να μπαίνουν στα στόματα των ποιητών και του λαού. Οι ιστορικοί ερίζουν σήμερα για το αν πράγματι ήξερε ο Κλαύδιος τι συνέβαινε πίσω από την πλάτη του ή αν αντιθέτως επέλεξε να το αγνοεί, κάνοντας το δικό του παιχνίδι.Όπως κι αν είχε το πράγμα όμως, η αχαλίνωτη Μεσαλίνα πίστεψε πως ήταν παντοδύναμη και με τη βοήθεια του νέου εραστή της (που είχε κρατήσει μαγικά το κεφάλι του στη θέση του) κατέληξε σε ένα σχέδιο για την ανατροπή του Κλαύδιου από το τιμόνι της Ρώμης και την ενθρόνιση του γιου της Βρετανικού, κάτω από την άμεση κηδεμονία της φυσικά. Θέλησε το στέμμα της Ρώμης και αυτό θα ήταν η ύβρις που θα την γκρέμιζε!Απτόητη πάντως, ανάγκασε τον Γάιο να χωρίσει τη σύζυγό του και να την παντρευτεί σε μια απλή τελετή, όταν ο Κλαύδιος έφυγε για μια ακόμα επεκτατική αποστολή. Μέχρι και έπιπλα μετέφερε από το παλάτι στη νέα ερωτική της φωλιά, καθώς δεν φοβόταν τίποτα και κανέναν.Αυτή τη φορά όμως τα νέα ήταν κάτι παραπάνω από συνταρακτικά για να μη φτάσουν στα αυτιά του ξενιτεμένου καίσαρα, με τις φήμες να τον θέλουν να ορκίζεται εκδίκηση ήδη από το πεδίο της μάχης! Η Μεσαλίνα θεώρησε πως θα τη συγχωρούσε ο Κλαύδιος, άβουλο πιόνι καθώς ήταν πάντα, κι έτσι συνέχισε τα καμώματά της απτόητη. Ανησύχησε βέβαια κάποια στιγμή πως το πράγμα είχε ξεφύγει, γι’ αυτό και ξαπέστειλε τα παιδιά της να συναντήσουν τον πατέρα τους στο εξωτερικό, ζητώντας του έλεος για τη μοιχαλίδα μητέρα τους.Φτάνοντας ο καίσαρας στη Ρώμη, απέφευγε να συναντήσει τη σύζυγό του (που δεν ζούσε εξάλλου πια στο παλάτι), εκτελώντας στις επόμενες μέρες τον νέο της σύζυγο αλλά και πολλούς παριστάμενους στον γάμο. Ο ιστορικός Τάκιτος υποστηρίζει μάλιστα ότι η Μεσαλίνα επιδίωκε τη συνάντηση με τον εξοργισμένο Κλαύδιο, θεωρώντας πως θα κατάφερνε να τον μεταπείσει για άλλη μια φορά. Γι’ αυτό και του έστελνε γράμματα κάθε μέρα πια, άλλοτε ερωτικά και άλλοτε απελπισμένα, εκλιπαρώντας για τη ζωή της.Όταν κυκλοφόρησαν τα νέα για τη σφαγή του Γάιου και των υψηλών προσκεκλημένων στην ανίερη ένωσή του με τη Μεσαλίνα (όπως μας παραδίδεται από τον Τάκιτο), πανικός επικράτησε στη Ρώμη με τους εκατόνταρχους να εισβάλουν στα σπίτια και να σφαγιάζουν τους μάρτυρες του γάμου. Το εκτελεστικό απόσπασμα έφτασε κάποια στιγμή στους Κήπους του Λούκουλου, που είχε υφαρπάξει με άλλη μια μηχανορραφία η Μεσαλίνα και είχαν περιέλθει έτσι στα χέρια της, με τον αυτοκράτορα να της δίνει την επιλογή να αυτοκτονήσει, αναφαίρετο εξάλλου προνόμιο της ρωμαϊκής αριστοκρατίας.Όταν εκείνη αρνήθηκε, ένας από τους στρατιώτες την έσφαξε, με τον Τάκιτο να παρατηρεί ότι η Μεσαλίνα υποδέχθηκε αγέρωχα τη μοίρα της πέφτοντας η ίδια πάνω στο προτεταμένο μαχαίρι (αν και εδώ δεν υπάρχει συναίνεση). Η δολοφονία της Μεσαλίνας δεν έκανε την οργή του Κλαύδιου να καταλαγιάσει, αν και όπως παρατηρεί ο ιστορικός Σουητώνιος, ο αυτοκράτορας δεν έδειξε κανένα συναίσθημα, «κανένα ίχνος μίσους ή χαράς ή οργής ή λύπης». Ήταν πάντως το αδίκημα της διγαμίας και η απόπειρα να τον βγάλει από τη μέση που πυροδότησαν την αντίδραση του Κλαύδιου, την πρώτη πιθανότατα σε όλη την κοινή συζυγική τους ζωή!Μετά τον θάνατο της Μεσαλίνας, ο Κλαύδιος έδωσε όρκο αγαμίας, αν και δεν θα τον τηρούσε: λίγο αργότερα παντρεύτηκε την Αγριππίνα, συνεχίζοντας έτσι τη μακρά σειρά των κακών γαμήλιων επιλογών του, καθώς το μόνο που ήθελε η νέα αυτοκράτειρα ήταν να φέρει τον δικό της γιο, τον Νέρωνα, στο τιμόνι της Ρώμης…