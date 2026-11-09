Τουρκία: Τουλάχιστον 16 οι νεκροί από την έκρηξη σε χαλυβουργείο στην κατεχόμενη Σμύρνη

Δεκαέξι άνθρωποι σκοτώθηκαν εξαιτίας της έκρηξης που σημειώθηκε νωρίτερα τη Δευτέρα 09/11 σε εργοστάσιο σιδήρου και χάλυβα στην περιοχή Α...

Δεκαέξι άνθρωποι σκοτώθηκαν εξαιτίας της έκρηξης που σημειώθηκε νωρίτερα τη Δευτέρα 09/11 σε εργοστάσιο σιδήρου και χάλυβα στην περιοχή Αλιάγα της Σμύρνης, στη δυτική Τουρκία, όπως ενημέρωσε ο τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έπειτα από συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.Σύμφωνα με ανακοίνωση της νομαρχίας Σμύρνης, η έκρηξη σημειώθηκε γύρω στις 12 το μεσημέρι (τοπική ώρα, 11.00 στην Ελλάδα) στις εγκαταστάσεις της εταιρείας HABAŞ και ακολούθησε πυρκαγιά.Όπως προκύπτει από τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, η έκρηξη προκλήθηκε όταν ένας γερανός έσπασε και έπεσε σε ηλεκτρικό κλίβανο κατά τη χύτευση υγρού χάλυβα.Σε εικόνες που μετέδωσαν τηλεοπτικά δίκτυα φαίνεται πυκνός καπνός να υψώνεται πάνω από το εργοστάσιο.Δεκατέσσερις τραυματίες διακομίστηκαν σε διάφορα νοσοκομεία της περιοχής, τρεις εξ αυτών σε σοβαρή κατάσταση. Συνεχίζεται η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό εγκλωβισμένων στα συντρίμμια.