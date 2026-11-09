Παντελής Καφές, Σπύρος Βάλλας και Παναγιώτης Λιαδέλης στη δικογραφία για το κύκλωμα φοροδιαφυγής

Τα ονόματα τεσσάρων γνωστών παλαίμαχων αθλητών περιλαμβάνονται στη μεγάλη δικογραφία για την υπόθεση του κυκλώματος φοροδιαφυγής με τις ε...



Την Τρίτη 10 Νοεμβρίου αναμένεται να ξεκινήσει ο κύκλος των απολογιών των 16 συλληφθέντων, ενώ οι οικονομικές Αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν τον ρόλο των προσώπων που φέρονται να συνδέονται με το συγκεκριμένο δίκτυο.



Τα ονόματα των τεσσάρων παλαίμαχων αθλητών



Σύμφωνα με πληροφορίες, τα ονόματα των τεσσάρων πρώην αθλητών περιλαμβάνονται στο διαβιβαστικό της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης.



Ο Παντελής Καφές, ο οποίος υπήρξε μέλος της Εθνικής Ελλάδας που κατέκτησε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2004 στην Πορτογαλία, έχει συνδέσει την ποδοσφαιρική του πορεία με τρεις από τις μεγαλύτερες ελληνικές ομάδες, τον ΠΑΟΚ, τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ. Στη δικογραφία φέρονται να περιλαμβάνονται και δύο αδέλφια του.



Ο Σπύρος Βάλλας αναδείχθηκε μέσα από την παρουσία του στην Ξάνθη, ενώ το 2003 μεταγράφηκε στον Ολυμπιακό, με τον οποίο κατέκτησε τίτλους. Ακολούθησε ο δανεισμός του στη Λάρισα και η επιστροφή του στην Ξάνθη, όπου ολοκλήρωσε την ποδοσφαιρική του καριέρα το 2014. Μετά την αποχώρησή του από την ενεργό δράση δραστηριοποιήθηκε στον επιχειρηματικό χώρο.



Ο Πέτρος Κανακούδης, 42 ετών, αγωνίστηκε στη θέση του αριστερού μπακ και ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία από τον ΠΑΟΚ. Στη συνέχεια φόρεσε, μεταξύ άλλων, τις φανέλες του Αστέρα Τρίπολης, του ΠΑΣ Γιάννινα, του Ηρακλή, του Άρη και της Βέροιας, ενώ αγωνίστηκε και στο εξωτερικό, με την Ίντερ Τούρκου στη Φινλανδία.



Μάλιστα, ο Κανακούδης και ο Βάλλας υπήρξαν συμπαίκτες στη Βέροια την αγωνιστική περίοδο 2005-2006.



Το τέταρτο όνομα που αναφέρεται στη δικογραφία είναι εκείνο του Παναγιώτη Λιαδέλη, ενός από τους γνωστούς Έλληνες καλαθοσφαιριστές της δεκαετίας του 1990 και των αρχών της δεκαετίας του 2000. Ο παλαίμαχος γκαρντ αγωνίστηκε σε σημαντικές ομάδες του ελληνικού μπάσκετ, μεταξύ των οποίων ο Άρης, ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός. Στην ίδια δικογραφία φέρεται να περιλαμβάνεται και η μητέρα του.

Τα ονόματα τεσσάρων γνωστών παλαίμαχων αθλητών περιλαμβάνονται στη μεγάλη δικογραφία για την υπόθεση του κυκλώματος φοροδιαφυγής με τις εταιρείες-φαντάσματα και τους αχυρανθρώπους στη Θεσσαλονίκη.Πρόκειται για τους πρώην ποδοσφαιριστές Παντελή Καφέ, Σπύρο Βάλλα και Πέτρο Κανακούδη, καθώς και τον παλαίμαχο μπασκετμπολίστα Παναγιώτη Λιαδέλη, οι οποίοι αναφέρονται, σύμφωνα με πληροφορίες, στο υλικό της έρευνας που βρίσκεται στα χέρια των δικαστικών Αρχών.Η υπόθεση αφορά ένα εκτεταμένο δίκτυο εταιρειών, μέσω των οποίων φέρεται να οργανώθηκε ένας μηχανισμός φοροδιαφυγής και δημιουργίας εικονικών επιχειρήσεων, με τη χρήση προσώπων που εμφανίζονταν ως διαχειριστές και πραγματικοί ιδιοκτήτες. Στη δικογραφία, που αριθμεί σχεδόν 400 σελίδες, περιλαμβάνονται συνολικά 1.283 κατηγορούμενοι και εκατοντάδες εταιρείες, ενώ η ζημιά για το ελληνικό Δημόσιο υπολογίζεται σε περισσότερα από 203 εκατομμύρια ευρώ