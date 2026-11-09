Θρίλερ στα Στενά του Ορμούζ: Τάνκερ τυλίχθηκαν στις φλόγες, εγκατέλειψαν τα πλοία τα πληρώματα

Σοκαριστικές εικόνες από τη στιγμή που τάνκερ, φορτωμένο με χιλιάδες τόνους πετρελαίου, τυλίγεται στις φλόγες έπειτα από περιστατικό κοντ...





Σύμφωνα με την ιρανική κρατική ραδιοτηλεόραση IRIB, η οποία επικαλέστηκε το Πολεμικό Ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC), τα τρία δεξαμενόπλοια υπέστησαν εκρήξεις και εκτεταμένες πυρκαγιές τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής 8 Νοεμβρίου.



Οι ιρανικές Αρχές υποστήριξαν ότι τα πλοία είχαν απενεργοποιήσει τα συστήματα πλοήγησης και αναγνώρισής τους, επιχειρώντας να περάσουν από θαλάσσιες διαδρομές που η Τεχεράνη δεν αναγνωρίζει ως εγκεκριμένες.



Παράλληλα, οι Φρουροί της Επανάστασης κατηγόρησαν τα πληρώματα ότι βρίσκονταν σε συνεννόηση με τις αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις, χωρίς ωστόσο να παρουσιάσουν δημόσια στοιχεία που να τεκμηριώνουν τους συγκεκριμένους ισχυρισμούς.





An oil tanker burned off the coast of Oman near the Strait of Hormuz on Sunday, as Iranian state broadcaster IRIB, cited the Islamic Revolutionary Guard Corps Navy, reported that three tankers had been struck for using “unauthorized routes” in cooperation with the U.S. military. The incident came amid continued attacks on commercial shipping during the U.S.-Iran conflict.— CBS News (@CBSNews)



Σε ανακοίνωσή τους, τόνισαν ότι οι κανόνες διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ έχουν γνωστοποιηθεί επανειλημμένα στα πλοία που κινούνται στην περιοχή και προειδοποίησαν ότι όσα τους παραβιάζουν και συνεργάζονται με τον αμερικανικό στρατό θα αντιμετωπίζουν συνέπειες.



Μέχρι στιγμής, η Τεχεράνη δεν έχει δημοσιοποιήσει τα ονόματα των τριών δεξαμενόπλοιων, τις σημαίες υπό τις οποίες πλέουν ή λεπτομέρειες για την κατάσταση των πληρωμάτων τους.



Σημειώνεται ότι οι ισχυρισμοί του Ιράν για τα τρία πλοία δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.

Φλεγόμενο τάνκερ στα ανοιχτά του Ομάν – Αναγκαστική εγκατάλειψη του πλοίου



Την ίδια ώρα, η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UK Maritime Trade Operations (UKMTO) επιβεβαίωσε ότι έλαβε αναφορά για πυρκαγιά σε δεξαμενόπλοιο, περίπου οκτώ ναυτικά μίλια βορειοδυτικά του Χασάμπ, στις ακτές του Ομάν.



Σύμφωνα με την ενημέρωση που εξέδωσε στις 8 Νοεμβρίου, η φωτιά ανάγκασε το πλήρωμα να εγκαταλείψει το πλοίο. Το περιστατικό είχε σημειωθεί το προηγούμενο βράδυ.



Η UKMTO δεν προσδιόρισε την αιτία εκδήλωσης της πυρκαγιάς ούτε απέδωσε ευθύνες για το συμβάν. Επίσης, δεν επιβεβαίωσε εάν το συγκεκριμένο δεξαμενόπλοιο είναι ένα από τα τρία πλοία που ανέφεραν οι Φρουροί της Επανάστασης.



Παράλληλα, η βρετανική υπηρεσία γνωστοποίησε ένα ακόμη περιστατικό στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ. Συγκεκριμένα, δεξαμενόπλοιο που κατευθυνόταν προς την έξοδο του θαλάσσιου περάσματος δέχθηκε πλήγμα από άγνωστο βλήμα.



Στη συγκεκριμένη περίπτωση, όλα τα μέλη του πληρώματος αναφέρθηκαν ασφαλή, ενώ δεν διαπιστώθηκε περιβαλλοντική επιβάρυνση από το περιστατικό. Σύμφωνα με την ιρανική κρατική ραδιοτηλεόραση IRIB, η οποία επικαλέστηκε το Πολεμικό Ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC), τα τρία δεξαμενόπλοια υπέστησαν εκρήξεις και εκτεταμένες πυρκαγιές τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής 8 Νοεμβρίου.Οι ιρανικές Αρχές υποστήριξαν ότι τα πλοία είχαν απενεργοποιήσει τα συστήματα πλοήγησης και αναγνώρισής τους, επιχειρώντας να περάσουν από θαλάσσιες διαδρομές που η Τεχεράνη δεν αναγνωρίζει ως εγκεκριμένες.Παράλληλα, οι Φρουροί της Επανάστασης κατηγόρησαν τα πληρώματα ότι βρίσκονταν σε συνεννόηση με τις αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις, χωρίς ωστόσο να παρουσιάσουν δημόσια στοιχεία που να τεκμηριώνουν τους συγκεκριμένους ισχυρισμούς.An oil tanker burned off the coast of Oman near the Strait of Hormuz on Sunday, as Iranian state broadcaster IRIB, cited the Islamic Revolutionary Guard Corps Navy, reported that three tankers had been struck for using “unauthorized routes” in cooperation with the U.S. military. The incident came amid continued attacks on commercial shipping during the U.S.-Iran conflict.— CBS News (@CBSNews) November 9, 2026 Σε ανακοίνωσή τους, τόνισαν ότι οι κανόνες διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ έχουν γνωστοποιηθεί επανειλημμένα στα πλοία που κινούνται στην περιοχή και προειδοποίησαν ότι όσα τους παραβιάζουν και συνεργάζονται με τον αμερικανικό στρατό θα αντιμετωπίζουν συνέπειες.Μέχρι στιγμής, η Τεχεράνη δεν έχει δημοσιοποιήσει τα ονόματα των τριών δεξαμενόπλοιων, τις σημαίες υπό τις οποίες πλέουν ή λεπτομέρειες για την κατάσταση των πληρωμάτων τους.Σημειώνεται ότι οι ισχυρισμοί του Ιράν για τα τρία πλοία δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.Φλεγόμενο τάνκερ στα ανοιχτά του Ομάν – Αναγκαστική εγκατάλειψη του πλοίουΤην ίδια ώρα, η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UK Maritime Trade Operations (UKMTO) επιβεβαίωσε ότι έλαβε αναφορά για πυρκαγιά σε δεξαμενόπλοιο, περίπου οκτώ ναυτικά μίλια βορειοδυτικά του Χασάμπ, στις ακτές του Ομάν.Σύμφωνα με την ενημέρωση που εξέδωσε στις 8 Νοεμβρίου, η φωτιά ανάγκασε το πλήρωμα να εγκαταλείψει το πλοίο. Το περιστατικό είχε σημειωθεί το προηγούμενο βράδυ.Η UKMTO δεν προσδιόρισε την αιτία εκδήλωσης της πυρκαγιάς ούτε απέδωσε ευθύνες για το συμβάν. Επίσης, δεν επιβεβαίωσε εάν το συγκεκριμένο δεξαμενόπλοιο είναι ένα από τα τρία πλοία που ανέφεραν οι Φρουροί της Επανάστασης.Παράλληλα, η βρετανική υπηρεσία γνωστοποίησε ένα ακόμη περιστατικό στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ. Συγκεκριμένα, δεξαμενόπλοιο που κατευθυνόταν προς την έξοδο του θαλάσσιου περάσματος δέχθηκε πλήγμα από άγνωστο βλήμα.Στη συγκεκριμένη περίπτωση, όλα τα μέλη του πληρώματος αναφέρθηκαν ασφαλή, ενώ δεν διαπιστώθηκε περιβαλλοντική επιβάρυνση από το περιστατικό.

Σοκαριστικές εικόνες από τη στιγμή που τάνκερ, φορτωμένο με χιλιάδες τόνους πετρελαίου, τυλίγεται στις φλόγες έπειτα από περιστατικό κοντά στα Στενά του Ορμούζ κάνουν τον γύρο του Διαδικτύου.Στα πλάνα διακρίνεται το τάνκερ να φλέγεται στα Στενά του Ορμούζ, με τεράστιες φλόγες και πυκνούς μαύρους καπνούς να υψώνονται στον ουρανό.Την ίδια ώρα, άλλα πλοία που βρίσκονταν στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή προσεγγίζουν το σημείο, προκειμένου να συνδράμουν στις επιχειρήσεις αντιμετώπισης της πυρκαγιάς και στην ενδεχόμενη διάσωση μελών του πληρώματος.Σύμφωνα με το Reuters, το περιστατικό σημειώθηκε στα ανοιχτά του Ομάν, κοντά στα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ.Την ίδια ώρα, το Ιράν ανακοίνωσε ότι τρία δεξαμενόπλοια επλήγησαν και τυλίχθηκαν στις φλόγες.Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι επιχείρησαν να διασχίσουν το θαλάσσιο πέρασμα μέσω μη εγκεκριμένων διαδρομών, σε συνεργασία με τις αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις.