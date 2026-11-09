Άγιος Παντελεήμονας: Χωρίς τραύματα η σορός γυναίκας που βρέθηκε σε βαλίτσα... Σε ασφυκτικό θάνατο ή ναρκωτικά προσανατολίζονται οι αρχές

Σε νεαρή γυναίκα, μαύρης φυλής, ηλικίας 17 με 25 ετών, σχετικά ψηλή 1.65 με 1.70 ύψους, ανήκει το πτώμα που βρέθηκε στη βαλίτσα στον Άγιο...

Σε νεαρή γυναίκα, μαύρης φυλής, ηλικίας 17 με 25 ετών, σχετικά ψηλή 1.65 με 1.70 ύψους, ανήκει το πτώμα που βρέθηκε στη βαλίτσα στον Άγιο Παντελεήμονα.Η νεαρή, είχε κοντό σγουρό μαλλί, κοντά και σχετικά περιποιημένα νύχια, φορούσε μικρούς κρίκους στα αυτιά της και ήταν ντυμένη κάζουαλ, με τζιν παντελόνι, κοντό μπούστο γυμναστηρίου χρώματος μπλε και από πάνω σκουροχρωμη φανέλα. Ο χρόνος θανάτου σύμφωνα με τον ιατροδικαστή που εξέτασε το μακάβριο εύρημα στη μεγάλη βαλίτσα που κάποιοι φρόντισαν να τυλίξουν σε μαύρο σάκο, στον Άγιο Παντελεήμονα, προσδιορίζεται στις τελευταίες επτά ημέρες.Αυτό που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι η νεκροψία δεν έδειξε κακώσεις από μαχαίρι ή ίχνη πυροβολισμού.Βέβαια η περαιτέρω εξέταση θα δώσει απαντήσεις στο μυστήριο ενώ αυτό που εξετάζεται είναι να οφείλεται είτε σε ναρκωτικά είτε να πρόκειται για ασφυκτικό θάνατο.Το χρονικόΗ υπόθεση αποκαλύφθηκε το βράδυ της Κυριακής (8/11/26) όταν ένας 29χρονος αλλοδαπός εντόπισε την βαλίτσα σε πεζοδρόμιο, στον Άγιο Παντελεήμονα.Οι πληροφορίες λένε ότι το θέαμα ήταν ανατριχιαστικό καθώς από τη βαλίτσα προεξείχαν ανθρώπινα δάχτυλα.Κάτοικος της περιοχής είπε, ότι στη γειτονιά, τις τελευταίες ώρες είχε παρατηρηθεί μία έντονη δυσοσμία.