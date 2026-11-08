Fox News: Οι ΗΠΑ θεωρούν την 9η Νοεμβρίου (Νέα Σελήνη) ως πιθανή ημερομηνία για πλήγματα στο Ιράν

Αμερικανοί αξιωματούχοι θεωρούν την 9η Νοεμβρίου -ημέρα κατά την οποία η Νέα Σελήνη προσφέρει μια ιδιαίτερα σκοτεινή νύχτα- ως ευνοϊκή ημ...

Αμερικανοί αξιωματούχοι θεωρούν την 9η Νοεμβρίου -ημέρα κατά την οποία η Νέα Σελήνη προσφέρει μια ιδιαίτερα σκοτεινή νύχτα- ως ευνοϊκή ημερομηνία για την επανέναρξη των πληγμάτων κατά του Ιράν, όπως μετέδωσε το Φοξ Νιουζ.Αμερικανοί αξιωματούχοι προσδιόρισαν την 9η Νοεμβρίου ως ευνοϊκή ημερομηνία για μια πιθανή επανέναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν, εν μέρει επειδή η Νέα Σελήνη εκείνη τη νύχτα θα προσφέρει ελάχιστο έως καθόλου σεληνόφως, ανέφερε το Φοξ Νιουζ την Πέμπτη 05/11, επικαλούμενο ανώτερους αξιωματούχους.Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συνάντησε την ομάδα εθνικής ασφαλείας του την Τετάρτη 04/11 και την Πέμπτη 05/11 για να συζητήσουν το ενδεχόμενο επανέναρξης του πολέμου, δήλωσαν οι αξιωματούχοι.Η Νέα Σελήνη, που συμπίπτει με τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου, δημιουργεί ιδιαίτερα σκοτεινές συνθήκες που θεωρούνται ευνοϊκές για στρατιωτικές επιχειρήσεις.Ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους στο Όβαλ Γραφείο την Πέμπτη 05/11 ότι η Ουάσιγκτον θα «λάβει μια απόφαση» για την επανέναρξη των πληγμάτων.Ρώτησε κατά πόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες επιθυμούν να προχωρήσουν περισσότερο ώστε να διασφαλίσουν ότι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν είναι νεκρό και δεν θα αναβιώσει ποτέ, προσθέτοντας:«Θα προτιμούσα να μην καταστρέψω το υπόλοιπο της χώρας αν είναι δυνατόν, αλλά ίσως χρειαστεί να το κάνω».Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ολοκληρώνει τις προετοιμασίες για μια ενδεχόμενη επανέναρξη ευρείας κλίμακας επιχειρήσεων κατά του Ιράν, αλλά δεν έχει λάβει νέα οδηγία από την Ουάσιγκτον, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο.Το δημοσίευμα ακολουθεί ρεπορτάζ των Νιου Γιορκ Τάιμς την Τετάρτη 04/11, σύμφωνα με το οποίο χιλιάδες Αμερικανοί στρατιώτες της Αεροπορίας και του Ναυτικού, που επιβαίνουν σε περισσότερα από 12 πλοία και εδρεύουν σε βάσεις σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή και τις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν μείζονες πολεμικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν εάν ο Τραμπ δώσει τη διαταγή.Σύμφωνα με εκείνο το ρεπορτάζ, ο αμερικανικός και ο ισραηλινός στρατός έχουν συντάξει σχέδια που στοχεύουν τις ενεργειακές υποδομές, τις πυρηνικές εγκαταστάσεις, καθώς και τα οπλοστάσια πυραύλων και drones του Ιράν.Οποιαδήποτε νέα αμερικανική εκστρατεία πιθανότατα θα οδηγούσε σε εκ νέου αντιπαράθεση για το Ισραήλ.Σύμφωνα με ισραηλινές εκτιμήσεις, το Ιράν εξακολουθεί να διαθέτει εκατοντάδες βαλλιστικούς πυραύλους ικανούς να πλήξουν το Ισραήλ.