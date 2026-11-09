Αιγαίο: Τέσσερα τουρκικά UAV προχώρησαν σε 4 παραβάσεις και 4 παραβιάσεις – Αναχαιτίστηκαν από ελληνικά μαχητικά

Τέσσερα τουρκικά UAV καταγράφηκαν την Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2026 στο Βορειοανατολικό και Κεντρικό Αιγαίο, πραγματοποιώντας συνολικά 4 παραβ...



Τέσσερα UAV στο Βορειοανατολικό και Κεντρικό Αιγαίο



Τα τέσσερα τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη κινήθηκαν σε περιοχές του Βορειοανατολικού και Κεντρικού Αιγαίου, όπου καταγράφηκαν οι παραβάσεις και οι παραβιάσεις της ημέρας.

Τέσσερα τουρκικά UAV καταγράφηκαν την Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2026 στο Βορειοανατολικό και Κεντρικό Αιγαίο, πραγματοποιώντας συνολικά 4 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών και 4 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου.Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), η τουρκική αεροπορική δραστηριότητα περιορίστηκε σε τέσσερα μεμονωμένα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, χωρίς να καταγραφεί παρουσία σχηματισμών μαχητικών.