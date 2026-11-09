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ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΚΛΑΒΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ

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Αιγαίο: Τέσσερα τουρκικά UAV προχώρησαν σε 4 παραβάσεις και 4 παραβιάσεις – Αναχαιτίστηκαν από ελληνικά μαχητικά

Νοεμβρίου 09, 2026

  Τέσσερα τουρκικά UAV καταγράφηκαν την Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2026 στο Βορειοανατολικό και Κεντρικό Αιγαίο, πραγματοποιώντας συνολικά 4 παραβ...

 



Τέσσερα τουρκικά UAV καταγράφηκαν την Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2026 στο Βορειοανατολικό και Κεντρικό Αιγαίο, πραγματοποιώντας συνολικά 4 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών και 4 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), η τουρκική αεροπορική δραστηριότητα περιορίστηκε σε τέσσερα μεμονωμένα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, χωρίς να καταγραφεί παρουσία σχηματισμών μαχητικών.

Τέσσερα UAV στο Βορειοανατολικό και Κεντρικό Αιγαίο

Τα τέσσερα τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη κινήθηκαν σε περιοχές του Βορειοανατολικού και Κεντρικού Αιγαίου, όπου καταγράφηκαν οι παραβάσεις και οι παραβιάσεις της ημέρας.

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