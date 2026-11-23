Δυό Ρώσοι διπλωμάτες εγκατέλειψαν την Κύπρο στην αρχή της τρέχουσας εβδομάδας, κατ’ απαίτησιν των κυπριακών αρχών ασφαλείας, οι οποίες έδ...

Δυό Ρώσοι διπλωμάτες εγκατέλειψαν την Κύπρο στην αρχή της τρέχουσας εβδομάδας, κατ’ απαίτησιν των κυπριακών αρχών ασφαλείας, οι οποίες έδρασαν αποτελεσματικά και απέκτησαν πλήρη εικόνα της κατασκοπευτικής τους δράση εναντίον των συμφερόντων της ΚΔ.Σύμφωνα με την πληροφόρηση που κατέχει ο ANT1, οι δύο διπλωμάτες, οι οποίοι ήταν υπό κάλυψη πράκτορες των Ρωσικών Μυστικών Υπηρεσιών, τέθηκαν υπό την παρακολούθηση της ΚΥΠ, στη βάση αξιόπιστης πληροφόρησης.Η επιχείρηση της ΚΥΠ εξάρθρωσε δίκτυο Ρώσων πρακτόρων και απεκάλυψε επαφές τους με Κύπριους πολίτες, οι οποίοι εκ των καθηκόντων τους, διαθέτουν πρόσβαση σε εμπιστευτική πληροφόρηση. Στόχος των Ρώσων πρακτόρων ήταν η συλλογή απόρρητων πληροφοριών για ζητήματα που άπτονται άμεσα της εθνικής ασφάλειας της Κυπριακής Δημοκρατίας και της ΕΕ.