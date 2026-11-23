Απέναντι από τη γνωστή και πολυσύχναστη τους καλοκαιρινούς μήνες Ελαφόνησο, βρίσκεται μια μικρή νησίδα, το Παυλοπέτρι. Ανάμεσα στη νησίδα...





Απέναντι από τη γνωστή και πολυσύχναστη τους καλοκαιρινούς μήνες Ελαφόνησο, βρίσκεται μια μικρή νησίδα, το Παυλοπέτρι.Ανάμεσα στη νησίδα και στην ξηρά, κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας είναι θαμμένη μια αρχαία πόλη εδώ και σχεδόν 5.000 χρόνια. Στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν αρχαιολογικά ευρήματα που μαρτυρούν ότι κάποτε ήταν γεμάτη ζωή. Το Παυλοπέτρι αποτελεί την αρχαιότερη βυθισμένη πόλη στον κόσμο ενώ τη μοναδική της ταυτότητα ενισχύουν οι δρόμοι, τα κτίρια ακόμα και το νεκροταφείο.Πρώτος την ανακάλυψε το 1967 ο Νίκολας Φλέμινγκ και χαρτογραφήθηκε το 1968 από ομάδα του πανεπιστημίου του Κέμπριτζ. Σύμφωνα με καταγραφές υπάρχουν τουλάχιστον 15 κτίρια σε βάθος 3 με 4 μέτρων ενώ έρευνες του 2009 αποκάλυψαν ότι εκτείνεται σε 9 στρέμματα. Παρά τις αλλοιώσεις και τη φυσική φθορά που έχει προκαλέσει το νερό με την πάροδο των αιώνων, το γεγονός ότι βυθίστηκε έχει βοηθήσει να διατηρηθούν τα σημερινά ευρήματα εφόσον δεν χτίστηκε ξανά διατηρώντας τη διάταξή της σε μεγάλο βαθμό ακέραιη.Το Παυλοπέτρι έχει αποτελέσει θέμα για εκτενή ρεπορτάζ ξένων μέσων, όπως του BBC ενώ έχει εντάξει τη χώρα στους κορυφαίους προορισμούς καταδύσεων της Μεσογείου. Οι ομορφιές της Ελλάδας δεν περιορίζονται μόνο στην επιφάνεια. Αντίθετα, ο βυθός κρύβει μαγικές εικόνες και ταξίδια στο παρελθόν.Κατά την επίσκεψή σας στην Ελαφόνησο, αξίζει να κάνετε κατάδυση ή snorkeling στο Παυλοπέτρι.