Αν ένας εξωγήινος πολιτισμός συναντούσε σήμερα το Voyager 1, θα ανακάλυπτε κάτι πολύ περισσότερο από ένα παλιό διαστημικό σκάφος. Θα έβρι...









Σχεδόν μισό αιώνα αργότερα, η τεχνητή νοημοσύνη, τα κοινωνικά δίκτυα και η ψηφιακή επικοινωνία έχουν μεταμορφώσει τον πλανήτη. Το Voyager, όμως, συνεχίζει να μεταφέρει ένα μήνυμα από εκείνη την εποχή, σαν μια χρονοκάψουλα που ταξιδεύει έξω από τα όρια του ηλιακού μας συστήματος.



Εκεί όπου τελειώνει η επιρροή του Ήλιου



Το διαστημόπλοιο κινείται με ταχύτητα περίπου 61.000 χιλιομέτρων την ώρα. Το 2012 έγινε το πρώτο ανθρώπινο κατασκεύασμα που πέρασε την ηλιόπαυση, το εξωτερικό όριο της ηλιόσφαιρας, εισερχόμενο στον διαστρικό χώρο.



Πρόκειται για την περιοχή πέρα από την προστατευτική «φυσαλίδα» που δημιουργεί ο ηλιακός άνεμος και τα μαγνητικά πεδία του Ήλιου. Το δίδυμο σκάφος του, Voyager 2, ακολούθησε διαφορετική διαδρομή και πέρασε το αντίστοιχο όριο το 2018. Σχεδόν μισό αιώνα αργότερα, η τεχνητή νοημοσύνη, τα κοινωνικά δίκτυα και η ψηφιακή επικοινωνία έχουν μεταμορφώσει τον πλανήτη. Το Voyager, όμως, συνεχίζει να μεταφέρει ένα μήνυμα από εκείνη την εποχή, σαν μια χρονοκάψουλα που ταξιδεύει έξω από τα όρια του ηλιακού μας συστήματος.Το διαστημόπλοιο κινείται με ταχύτητα περίπου 61.000 χιλιομέτρων την ώρα. Το 2012 έγινε το πρώτο ανθρώπινο κατασκεύασμα που πέρασε την ηλιόπαυση, το εξωτερικό όριο της ηλιόσφαιρας, εισερχόμενο στον διαστρικό χώρο.Πρόκειται για την περιοχή πέρα από την προστατευτική «φυσαλίδα» που δημιουργεί ο ηλιακός άνεμος και τα μαγνητικά πεδία του Ήλιου. Το δίδυμο σκάφος του, Voyager 2, ακολούθησε διαφορετική διαδρομή και πέρασε το αντίστοιχο όριο το 2018.









Οι δύο αποστολές προσφέρουν στους επιστήμονες τις πρώτες άμεσες μετρήσεις από αυτή την ανεξερεύνητη περιοχή. Μάλιστα, ένα από τα σημαντικότερα ευρήματα είναι ότι η επιρροή του Ήλιου φαίνεται να εκτείνεται πολύ μακρύτερα από ό,τι εκτιμούσαν παλαιότερα οι επιστήμονες.



Η μάχη της NASA για να παραμείνει ζωντανό



Σχεδόν 50 χρόνια μετά την εκτόξευσή του, το Voyager 1 αντιμετωπίζει πλέον σοβαρά τεχνικά προβλήματα. Η ηλεκτρική ενέργεια που διαθέτει μειώνεται σταδιακά, καθώς η ραδιοϊσοτοπική θερμοηλεκτρική γεννήτριά του παράγει όλο και λιγότερη ισχύ.



Η γεννήτρια λειτουργεί αξιοποιώντας τη θερμότητα που απελευθερώνεται από τη ραδιενεργό διάσπαση του πλουτωνίου. Ωστόσο, η διαθέσιμη ηλεκτρική ισχύς μειώνεται κατά περίπου τέσσερα watt κάθε χρόνο, αναγκάζοντας τους μηχανικούς να απενεργοποιούν συστήματα προκειμένου να εξοικονομούν ενέργεια.







Image Credit: NASA/JPL-Caltech



Μάλιστα, στις αρχές του 2026 η NASA προχώρησε σε νέες παρεμβάσεις, απενεργοποιώντας τρεις συσκευές και αντικαθιστώντας τις λειτουργίες τους με εναλλακτικές λύσεις χαμηλότερης κατανάλωσης. Οι σχεδιασμοί των μηχανικών προβλέπουν ότι τα επιστημονικά όργανα που παραμένουν ενεργά θα μπορούσαν να συνεχίσουν να λειτουργούν τουλάχιστον έως το καλοκαίρι του 2027.





Υπάρχει, ωστόσο, και ένα νεότερο πρόβλημα: από τις 14 Νοεμβρίου η NASA δεν λαμβάνει επιστημονικά ή τεχνικά δεδομένα από το Voyager 1. Το σκάφος εξακολουθεί να εκπέμπει το βασικό ραδιοσήμα του, γεγονός που επιτρέπει στους επιστήμονες να παρακολουθούν την πορεία του, αλλά οι μηχανικοί προσπαθούν ακόμη να εντοπίσουν την αιτία της διακοπής μετάδοσης των δεδομένων.



Ένα ταξίδι χωρίς επιστροφή



Για να διατηρεί την επικοινωνία με το Voyager, η NASA χρησιμοποιεί το Δίκτυο Βαθέος Διαστήματος (Deep Space Network), ένα παγκόσμιο σύστημα μεγάλων ραδιοκεραιών σε τρεις διαφορετικές τοποθεσίες, οι οποίες επιτρέπουν την επικοινωνία με διαστημικές αποστολές σε τεράστιες αποστάσεις.



Οι επιστήμονες παρακολουθούν καθημερινά το σκάφος και του στέλνουν εντολές σε εβδομαδιαία βάση, παρά τη μεγάλη χρονική καθυστέρηση.



Κάποια στιγμή, όμως, η επικοινωνία θα διακοπεί οριστικά. Το Voyager 1 θα συνεχίσει να ταξιδεύει στο διαστρικό διάστημα, ακόμη και όταν δεν θα μπορεί πλέον να στέλνει μηνύματα στη Γη.



Και τότε θα παραμείνει αυτό που σχεδιάστηκε εξαρχής να είναι: ένας σιωπηλός πρεσβευτής της ανθρωπότητας, με έναν χρυσό δίσκο γεμάτο εικόνες, ήχους και μουσική από έναν μικρό πλανήτη που τόλμησε να στείλει ένα μήνυμα στο Σύμπαν.



Ίσως κανείς να μην το ακούσει ποτέ. Αλλά το μήνυμα έχει ήδη φύγει από τη Γη και συνεχίζει το ταξίδι του, πολύ πέρα από εκεί όπου φτάνει η ανθρώπινη φαντασία. Οι δύο αποστολές προσφέρουν στους επιστήμονες τις πρώτες άμεσες μετρήσεις από αυτή την ανεξερεύνητη περιοχή. Μάλιστα, ένα από τα σημαντικότερα ευρήματα είναι ότι η επιρροή του Ήλιου φαίνεται να εκτείνεται πολύ μακρύτερα από ό,τι εκτιμούσαν παλαιότερα οι επιστήμονες.Η μάχη της NASA για να παραμείνει ζωντανόΣχεδόν 50 χρόνια μετά την εκτόξευσή του, το Voyager 1 αντιμετωπίζει πλέον σοβαρά τεχνικά προβλήματα. Η ηλεκτρική ενέργεια που διαθέτει μειώνεται σταδιακά, καθώς η ραδιοϊσοτοπική θερμοηλεκτρική γεννήτριά του παράγει όλο και λιγότερη ισχύ.Η γεννήτρια λειτουργεί αξιοποιώντας τη θερμότητα που απελευθερώνεται από τη ραδιενεργό διάσπαση του πλουτωνίου. Ωστόσο, η διαθέσιμη ηλεκτρική ισχύς μειώνεται κατά περίπου τέσσερα watt κάθε χρόνο, αναγκάζοντας τους μηχανικούς να απενεργοποιούν συστήματα προκειμένου να εξοικονομούν ενέργεια.Image Credit: NASA/JPL-CaltechΜάλιστα, στις αρχές του 2026 η NASA προχώρησε σε νέες παρεμβάσεις, απενεργοποιώντας τρεις συσκευές και αντικαθιστώντας τις λειτουργίες τους με εναλλακτικές λύσεις χαμηλότερης κατανάλωσης. Οι σχεδιασμοί των μηχανικών προβλέπουν ότι τα επιστημονικά όργανα που παραμένουν ενεργά θα μπορούσαν να συνεχίσουν να λειτουργούν τουλάχιστον έως το καλοκαίρι του 2027.Υπάρχει, ωστόσο, και ένα νεότερο πρόβλημα: από τις 14 Νοεμβρίου η NASA δεν λαμβάνει επιστημονικά ή τεχνικά δεδομένα από το Voyager 1. Το σκάφος εξακολουθεί να εκπέμπει το βασικό ραδιοσήμα του, γεγονός που επιτρέπει στους επιστήμονες να παρακολουθούν την πορεία του, αλλά οι μηχανικοί προσπαθούν ακόμη να εντοπίσουν την αιτία της διακοπής μετάδοσης των δεδομένων.Για να διατηρεί την επικοινωνία με το Voyager, η NASA χρησιμοποιεί το Δίκτυο Βαθέος Διαστήματος (Deep Space Network), ένα παγκόσμιο σύστημα μεγάλων ραδιοκεραιών σε τρεις διαφορετικές τοποθεσίες, οι οποίες επιτρέπουν την επικοινωνία με διαστημικές αποστολές σε τεράστιες αποστάσεις.Οι επιστήμονες παρακολουθούν καθημερινά το σκάφος και του στέλνουν εντολές σε εβδομαδιαία βάση, παρά τη μεγάλη χρονική καθυστέρηση.Κάποια στιγμή, όμως, η επικοινωνία θα διακοπεί οριστικά. Το Voyager 1 θα συνεχίσει να ταξιδεύει στο διαστρικό διάστημα, ακόμη και όταν δεν θα μπορεί πλέον να στέλνει μηνύματα στη Γη.Και τότε θα παραμείνει αυτό που σχεδιάστηκε εξαρχής να είναι: ένας σιωπηλός πρεσβευτής της ανθρωπότητας, με έναν χρυσό δίσκο γεμάτο εικόνες, ήχους και μουσική από έναν μικρό πλανήτη που τόλμησε να στείλει ένα μήνυμα στο Σύμπαν.Ίσως κανείς να μην το ακούσει ποτέ. Αλλά το μήνυμα έχει ήδη φύγει από τη Γη και συνεχίζει το ταξίδι του, πολύ πέρα από εκεί όπου φτάνει η ανθρώπινη φαντασία.

Αν ένας εξωγήινος πολιτισμός συναντούσε σήμερα το Voyager 1, θα ανακάλυπτε κάτι πολύ περισσότερο από ένα παλιό διαστημικό σκάφος. Θα έβρισκε ένα μικρό αρχείο της ανθρωπότητας, ένα μήνυμα που δημιουργήθηκε το 1977, όταν η Γη ήταν ένας εντελώς διαφορετικός κόσμος.Στις 18 Νοεμβρίου 2026, το διαστημόπλοιο της NASA πέτυχε ένα πρωτοφανές ορόσημο: έγινε το πρώτο ανθρώπινο κατασκεύασμα που έφτασε σε απόσταση μίας φωτοημέρας από τη Γη. Βρίσκεται πλέον περίπου 25,9 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα μακριά, σε μια απόσταση που το φως χρειάζεται 24 ώρες για να διανύσει.Το επίτευγμα επιβεβαιώθηκε όταν οι επιστήμονες του Εργαστηρίου Αεριώθησης της NASA (JPL) στην Καλιφόρνια έλαβαν το σχετικό σήμα, ακριβώς 24 ώρες μετά την επίτευξη του ορίου. Πλέον, η αποστολή μιας εντολής προς το Voyager απαιτεί μία ημέρα, ενώ η λήψη της απάντησης άλλη μία. Μια πλήρης επικοινωνία με τη Γη διαρκεί δύο ολόκληρα 24ωρα.Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο της αποστολής, ωστόσο, δεν είναι μόνο η απόσταση που έχει διανύσει το Voyager 1, αλλά και αυτό που μεταφέρει μαζί του.Στο σκάφος βρίσκεται ο περίφημος Golden Record, ένας επίχρυσος χάλκινος δίσκος που δημιουργήθηκε ως μήνυμα προς πιθανούς εξωγήινους πολιτισμούς. Στόχος των επιστημόνων ήταν να παρουσιάσουν τη Γη και την ανθρωπότητα σε κάποιον που ενδεχομένως θα ανακάλυπτε το διαστημόπλοιο στο μακρινό μέλλον.Ο δίσκος περιλαμβάνει 115 εικόνες, χαιρετισμούς σε 55 γλώσσες, καθώς και ήχους από τον πλανήτη μας: τον άνεμο, τη βροχή, τα κύματα, τα πουλιά, τις φάλαινες και ανθρώπινες φωνές. Περιέχει επίσης μουσική από διαφορετικούς πολιτισμούς και εποχές, με έργα κλασικής μουσικής αλλά και παραδοσιακές συνθέσεις.Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται οδηγίες για την αναπαραγωγή του δίσκου, καθώς και πληροφορίες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν έναν προηγμένο πολιτισμό να κατανοήσει την προέλευσή του.Το Voyager μεταφέρει, ουσιαστικά, ένα αποτύπωμα του ανθρώπινου πολιτισμού. Ένα μήνυμα που δεν προορίζεται για κάποιον συγκεκριμένο παραλήπτη, αλλά για όποιον ενδεχομένως συναντήσει το σκάφος στις αχανείς εκτάσεις του διαστήματος.Το Voyager 1 εκτοξεύτηκε στις 5 Σεπτεμβρίου 1977, σε μια εποχή που δεν υπήρχαν έξυπνα κινητά, τα προσωπικά ηλεκτρονικά μέσα βρίσκονταν ακόμη στα πρώτα τους βήματα και το διαδίκτυο δεν είχε τη σημερινή του μορφή.Ο Ψυχρός Πόλεμος βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη, η παγκόσμια επικοινωνία ήταν πολύ πιο περιορισμένη και η τεχνολογική επανάσταση που θα άλλαζε την καθημερινότητα δισεκατομμυρίων ανθρώπων βρισκόταν ακόμη μπροστά.