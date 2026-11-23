Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι δυνάμεις της χώρας του βύθισαν τη ρωσική κορβέτα «Merkury» -ένα από τα νε...





Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι δυνάμεις της χώρας του βύθισαν τη ρωσική κορβέτα «Merkury» -ένα από τα νεότερα πλοία της Ρωσίας, το οποίο εντάχθηκε στον στόλο το 2023- κοντά στις ακτές της Λιβύης, χρησιμοποιώντας επτά θαλάσσια drones ουκρανικής κατασκευής.Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι ένας δεύτερος στόχος, ο οποίος επίσης επλήγη, ήταν το ρωσικό φορτηγό πλοίο ξηρού φορτίου «MV Angara», το οποίο, όπως είπε, χρησιμοποιούσε η Ρωσία για τη μεταφορά όπλων.«Συνεχίζουμε τις επιχειρήσεις σε καθορισμένα ύδατα», δήλωσε ο Ζελένσκι.Ο Ουκρανός Πρόεδρος πρόσθεσε ότι μαζί με την κορβέτα καταστράφηκε και ένα ρωσικό επιθετικό ελικόπτερο Ka-27.Νωρίτερα, η κυβέρνηση που εδρεύει στην ανατολική Λιβύη ανέφερε, έπειτα από προκαταρκτική έρευνα, ότι μια ύποπτη επίθεση με drone προκάλεσε έκρηξη σε ρωσικό πλοίο που ήταν ελλιμενισμένο στη ναυτική βάση της Βεγγάζης, στην ανατολική Λιβύη.Από την έναρξη της πλήρους κλίμακας εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν χρησιμοποιήσει επανειλημμένα θαλάσσια drones και πυραύλους για να πλήξουν ρωσικά πολεμικά πλοία και ναυτικές εγκαταστάσεις, κυρίως στη Μαύρη Θάλασσα.Δορυφορικές εικόνεςΔέκα άνθρωποι, μεταξύ των οποίων Ρώσοι και Λίβυοι, τραυματίστηκαν ελαφρά στο περιστατικό και λάμβαναν ιατρική φροντίδα στη Βεγγάζη, ανέφεραν πηγές.Η εταιρεία παροχής δορυφορικών εικόνων Vantor ανέφερε ότι οι εικόνες έδειξαν πως το πλοίο ήταν το «Merkury», μια κορβέτα του ρωσικού Πολεμικού Ναυτικού.