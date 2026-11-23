Μπροστά σε ένα μακάβριο θέαμα βρέθηκαν το βράδυ της Κυριακής συγγενείς ενός 58χρονου άνδρα στα Γαλανέικα Λαμίας, όταν τον εντόπισαν νεκρό...



Πώς απομακρύνθηκαν τα έξι σκυλιά



Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε αργά το βράδυ της Κυριακής, με τη συνδρομή εξειδικευμένων επαγγελματιών και προσωπικού του κυνοκομείου του Δήμου Λαμιέων.



Τα δύο μεγαλόσωμα τσοπανόσκυλα χρειάστηκε να ναρκωθούν, ώστε να καταστεί δυνατή η ασφαλής μεταφορά τους.



Στη συνέχεια απομακρύνθηκαν από το σπίτι μαζί με τα υπόλοιπα τέσσερα μικρότερα σκυλιά και μεταφέρθηκαν στο δημοτικό κυνοκομείο.



Στην επιχείρηση συμμετείχαν ο εκπαιδευτής σκύλων Βασίλης Τσιαμπούλας, ο κτηνίατρος Νίκος Χαντζής και δύο ακόμη άτομα από το κυνοκομείο του Δήμου Λαμιέων.



Η υπόθεση έχει προκαλέσει αναστάτωση στην περιοχή, με τις συνθήκες θανάτου του 58χρονου να παραμένουν αδιευκρίνιστες, βάσει των μέχρι στιγμής διαθέσιμων πληροφοριών.

Μπροστά σε ένα μακάβριο θέαμα βρέθηκαν το βράδυ της Κυριακής συγγενείς ενός 58χρονου άνδρα στα Γαλανέικα Λαμίας, όταν τον εντόπισαν νεκρό μέσα στην κατοικία του.Ο άνδρας, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί τις προηγούμενες ημέρες, βρέθηκε σε σπίτι στην οδό Παπασιοπούλου. Σύμφωνα με πληροφορίες του LamiaReport, εκτιμάται ότι είχε χάσει τη ζωή του πριν από τουλάχιστον έξι με επτά ημέρες, καθώς η τελευταία επικοινωνία μαζί του είχε γίνει τα ξημερώματα της προηγούμενης Κυριακής.Στον ίδιο χώρο βρίσκονταν έξι σκυλιά, ανάμεσά τους δύο μεγαλόσωμα τσοπανόσκυλα, γεγονός που δυσχέρανε σημαντικά την επέμβαση των Αρχών.Σύμφωνα με το τοπικό δημοσίευμα, η σορός του άνδρα έφερε δαγκώματα σε διάφορα σημεία του σώματος, μεταξύ των οποίων το πρόσωπο και ο λαιμός.Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι τα τραύματα φαίνεται να προκλήθηκαν από τα σκυλιά, τα οποία είχαν παραμείνει για ημέρες μέσα στο διαμέρισμα χωρίς τροφή.Δεν έχει, πάντως, διευκρινιστεί η αιτία θανάτου του 58χρονου ούτε ο ακριβής χρόνος κατά τον οποίο προκλήθηκαν τα δαγκώματα.Μετά τον εντοπισμό του άνδρα, οι συγγενείς του ειδοποίησαν τις Αρχές.Στην οδό Παπασιοπούλου έφτασαν αστυνομικές δυνάμεις και πλήρωμα του ΕΚΑΒ, ωστόσο η παρουσία των έξι σκυλιών δεν επέτρεψε την ασφαλή προσέγγιση της σορού.Στη συνέχεια ζητήθηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, αλλά ούτε οι πυροσβέστες κατάφεραν να εισέλθουν στον χώρο.Καθώς τα ζώα παρέμεναν ιδιαίτερα επιθετικά απέναντι σε όποιον επιχειρούσε να πλησιάσει, κρίθηκε αναγκαία η παρέμβαση ειδικού εκπαιδευτή σκύλων.