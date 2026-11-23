Αξιοσημείωτες δηλώσεις έρχονται από την Αθήνα, γράφει η τουρκική εφημερίδα Χουριέτ, σχετικά με τον στόχο της Ελλάδας να επεκτείνει τα χω...
Αξιοσημείωτες δηλώσεις έρχονται από την Αθήνα, γράφει η τουρκική εφημερίδα Χουριέτ, σχετικά με τον στόχο της Ελλάδας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στο Αιγαίο Πέλαγος στα 12 ναυτικά μίλια, κάτι που η Τουρκία θεωρεί casus belli (αιτία πολέμου).
Εν μέσω συνεχιζόμενων διαφορών με τις τουρκικές θαλάσσιες διεκδικήσεις, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ανακοίνωσε στον ελληνικό τύπο ότι δεν θα εγκαταλείψουν αυτούς τους στόχους.
Σε συνέντευξη του στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας ‘Τα Νέα’, ο Γεραπετρίτης υποστήριξε ότι το δικαίωμα της Αθήνας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια είναι ένα μονομερές δικαίωμα που βασίζεται στο διεθνές δίκαιο, δηλώνοντας:
«Η διαδικασία επέκτασης των χωρικών υδάτων της χώρας μας θα συνεχιστεί. Η εφαρμογή της θα πραγματοποιηθεί στον χρόνο και με τον τρόπο που θα επιλέξει το ελληνικό κράτος».
Αξιολογώντας τις σχέσεις με την Τουρκία, ο Γεραπετρίτης τόνισε τη σημασία της διατήρησης ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας με την Άγκυρα.
Δήλωσε, μάλιστα, ότι ο διάλογος μεταξύ των δύο χωρών συνεχίζεται, μετέφερε ωστόσο το μήνυμα ότι η Αθήνα δεν θα υποχωρήσει από τα κυριαρχικά της δικαιώματα.
Ο Γεραπετρίτης δήλωσε επίσης ότι παρακολουθούν στενά τις προετοιμασίες της Τουρκίας για τη νομιμοποίηση του δόγματος της Γαλάζιας Πατρίδας και ότι η Ελλάδα έχει ενημερώσει τους συμμάχους της σχετικά.
Προετοιμασίες για νότια της Κρήτης
Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας αναφέρθηκε επίσης σε πιθανές προσπάθειες παρεμπόδισης των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων εξερεύνησης υδρογονανθράκων νότια της Κρήτης.
Ο Γεραπετρίτης δήλωσε ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί η πιθανότητα η Τουρκία ή η Λιβύη να παρεμποδίσουν τις έρευνες, τονίζοντας ότι η Αθήνα πρέπει να είναι προετοιμασμένη για αυτό το ενδεχόμενο.
Η εξερεύνηση σε αυτές τις περιοχές σχεδιάζεται να πραγματοποιηθεί μέσω συνεργασίας μεταξύ της Chevron και της ελληνικής εταιρείας HELLENIQ ENERGY, καταλήγει το δημοσίευμα.
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Echedoros.blog
Σε συνέντευξη του στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας ‘Τα Νέα’, ο Γεραπετρίτης υποστήριξε ότι το δικαίωμα της Αθήνας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια είναι ένα μονομερές δικαίωμα που βασίζεται στο διεθνές δίκαιο, δηλώνοντας:
«Η διαδικασία επέκτασης των χωρικών υδάτων της χώρας μας θα συνεχιστεί. Η εφαρμογή της θα πραγματοποιηθεί στον χρόνο και με τον τρόπο που θα επιλέξει το ελληνικό κράτος».
Αξιολογώντας τις σχέσεις με την Τουρκία, ο Γεραπετρίτης τόνισε τη σημασία της διατήρησης ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας με την Άγκυρα.
Δήλωσε, μάλιστα, ότι ο διάλογος μεταξύ των δύο χωρών συνεχίζεται, μετέφερε ωστόσο το μήνυμα ότι η Αθήνα δεν θα υποχωρήσει από τα κυριαρχικά της δικαιώματα.
Ο Γεραπετρίτης δήλωσε επίσης ότι παρακολουθούν στενά τις προετοιμασίες της Τουρκίας για τη νομιμοποίηση του δόγματος της Γαλάζιας Πατρίδας και ότι η Ελλάδα έχει ενημερώσει τους συμμάχους της σχετικά.
Προετοιμασίες για νότια της Κρήτης
Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας αναφέρθηκε επίσης σε πιθανές προσπάθειες παρεμπόδισης των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων εξερεύνησης υδρογονανθράκων νότια της Κρήτης.
Ο Γεραπετρίτης δήλωσε ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί η πιθανότητα η Τουρκία ή η Λιβύη να παρεμποδίσουν τις έρευνες, τονίζοντας ότι η Αθήνα πρέπει να είναι προετοιμασμένη για αυτό το ενδεχόμενο.
Η εξερεύνηση σε αυτές τις περιοχές σχεδιάζεται να πραγματοποιηθεί μέσω συνεργασίας μεταξύ της Chevron και της ελληνικής εταιρείας HELLENIQ ENERGY, καταλήγει το δημοσίευμα.
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Echedoros.blog
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