Εν μέσω συνεχιζόμενων διαφορών με τις τουρκικές θαλάσσιες διεκδικήσεις, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ανακοίνωσε στον ελληνικό τύπο ότι δεν θα εγκαταλείψουν αυτούς τους στόχους.Σε συνέντευξη του στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας ‘Τα Νέα’, ο Γεραπετρίτης υποστήριξε ότι το δικαίωμα της Αθήνας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια είναι ένα μονομερές δικαίωμα που βασίζεται στο διεθνές δίκαιο, δηλώνοντας:«Η διαδικασία επέκτασης των χωρικών υδάτων της χώρας μας θα συνεχιστεί. Η εφαρμογή της θα πραγματοποιηθεί στον χρόνο και με τον τρόπο που θα επιλέξει το ελληνικό κράτος».Αξιολογώντας τις σχέσεις με την Τουρκία, ο Γεραπετρίτης τόνισε τη σημασία της διατήρησης ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας με την Άγκυρα.Δήλωσε, μάλιστα, ότι ο διάλογος μεταξύ των δύο χωρών συνεχίζεται, μετέφερε ωστόσο το μήνυμα ότι η Αθήνα δεν θα υποχωρήσει από τα κυριαρχικά της δικαιώματα.Ο Γεραπετρίτης δήλωσε επίσης ότι παρακολουθούν στενά τις προετοιμασίες της Τουρκίας για τη νομιμοποίηση του δόγματος της Γαλάζιας Πατρίδας και ότι η Ελλάδα έχει ενημερώσει τους συμμάχους της σχετικά.Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας αναφέρθηκε επίσης σε πιθανές προσπάθειες παρεμπόδισης των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων εξερεύνησης υδρογονανθράκων νότια της Κρήτης.Ο Γεραπετρίτης δήλωσε ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί η πιθανότητα η Τουρκία ή η Λιβύη να παρεμποδίσουν τις έρευνες, τονίζοντας ότι η Αθήνα πρέπει να είναι προετοιμασμένη για αυτό το ενδεχόμενο.Η εξερεύνηση σε αυτές τις περιοχές σχεδιάζεται να πραγματοποιηθεί μέσω συνεργασίας μεταξύ της Chevron και της ελληνικής εταιρείας HELLENIQ ENERGY, καταλήγει το δημοσίευμα.