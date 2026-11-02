Σαν σήμερα στην ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ... Σαν καμικάζι (και πριν αυτοί εμφανιστούν) Ο Ελληνας Αεροπόρος ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΑΥΡΑΛΕΞΗΣ τσακίζει ιταλικά βομμαρδιστικά πάνω από την πόλη!

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ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ… 02 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1940 – Το πρωί της ημέρας αυτής ένα Breguet Bre 19 της 2ης Μοίρας Στρατιωτικής Συνεργασίας με παρατηρητή τον Ανθυποσμηναγό Δημ. Καρακίτσο και χειριστή τον Σμηνία Ιωάννη Κατσούδα, απογειώθηκε με αποστολή την αναγνώριση της Πίνδου. Το αεροπλάνο κατήλθε σε χαμηλό ύψος, καθώς διέκρινε συγκέντρωση στρατευμάτων στην οδό Σαμαρίνας-Διστράτου.Οι Ιταλοί, θεωρώντας το αεροπλάνο δικό τους, άπλωσαν το κόκκινο ημικυκλικό πλαίσιο αναγνώρισης. Η επίλεκτη Μεραρχία «Julia» είχε εντοπιστεί. Η πληροφορία αξιοποιήθηκε κατάλληλα από το Στρατηγείο Κοζάνης, με αποτέλεσμα η Μεραρχία Ιππικού να προωθηθεί ταχέως και να καταλάβει τη στενωπό του Μετσόβου, εμποδίζοντας την προέλαση του εχθρού.Το απομεσήμερο τρία Breguet της ίδιας Μοίρας βομβάρδισαν και πολυβόλησαν από χαμηλό ύψος την Ιταλική Μεραρχία, πράγμα που κατά τους στρατιωτικούς παρατηρητές απέτρεψε πιθανό τερματισμό του πολέμου στο σημείο εκείνο. Έξι ελληνικά P.Z.L. της 22ης Μοίρας Διώξεως συναντήθηκαν πάνω από το Λαγκαδά με 15 ιταλικά βομβαρδιστικά και επτά καταδιωκτικά που κατευθύνονταν προς τη Θεσσαλονίκη.