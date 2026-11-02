Πλεύρης :Oπαδοί των λαθρομεταναστών έβαλαν τους εκρηκτικούς μηχανισμούς στο πολιτικό μου γραφείo

«Κάποιοι οπαδοί λαθρομεταναστών έβαλαν εκρηκτικούς μηχανισμούς στο πολιτικό μου γραφείο στο κέντρο της Αθήνας. Μόλις έφυγα από αυτό. Ο τ...

«Κάποιοι οπαδοί λαθρομεταναστών έβαλαν εκρηκτικούς μηχανισμούς στο πολιτικό μου γραφείο στο κέντρο της Αθήνας. Μόλις έφυγα από αυτό. Ο τρόπος που τοποθέτησαν τους εκρηκτικούς μηχανισμούς αποδεικνύει ανθρωποκτόνο δόλο. Δεν υπολογίζω τα συγκεκριμένα καθάρματα. Τα τρομάζω και δεν με τρομάζουν», ανέφερε με ανάρτησή του ο υπουργός.Για «μια εγκληματική ενέργεια από θρασύδειλους», έκανε λόγο ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Παύλος Μαρινάκης, προσθέτοντας: «Είναι εκείνοι που θέλουν να “φιμώσουν” τον Θάνο και κάθε άλλον που κάνει το “λάθος” να μη συντάσσεται με τη λογική του χάους και της βίας. Ας το καταλάβουν καλά: η Δημοκρατία δεν εκφοβίζεται και δεν πρόκειται ποτέ να λειτουργήσει με τους όρους τους.«Είναι μια ακόμα φασιστική ενέργεια θρασύδειλων τραμπούκων. Η Νέα Δημοκρατία στέκεται αταλάντευτα απέναντι σε κάθε μορφή βίας και καλεί όλα τα κόμματα να εκφράσουν καθαρά και δυνατά την αυτονόητη αποδοκιμασία και καταδίκη τους. Η Δημοκρατία μας και όσοι την υπηρετούν, δεν εκφοβίζονται ούτε πτοούνται από τους εχθρούς της», σημείωσε το γραφείο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας.