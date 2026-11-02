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ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΚΛΑΒΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ

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Πλεύρης :Oπαδοί των λαθρομεταναστών έβαλαν τους εκρηκτικούς μηχανισμούς στο πολιτικό μου γραφείo

Νοεμβρίου 02, 2026

   «Κάποιοι οπαδοί λαθρομεταναστών έβαλαν εκρηκτικούς μηχανισμούς στο πολιτικό μου γραφείο στο κέντρο της Αθήνας. Μόλις έφυγα από αυτό. Ο τ...

  



«Κάποιοι οπαδοί λαθρομεταναστών έβαλαν εκρηκτικούς μηχανισμούς στο πολιτικό μου γραφείο στο κέντρο της Αθήνας. Μόλις έφυγα από αυτό. Ο τρόπος που τοποθέτησαν τους εκρηκτικούς μηχανισμούς αποδεικνύει ανθρωποκτόνο δόλο. Δεν υπολογίζω τα συγκεκριμένα καθάρματα. Τα τρομάζω και δεν με τρομάζουν», ανέφερε με ανάρτησή του ο υπουργός.

Για «μια εγκληματική ενέργεια από θρασύδειλους», έκανε λόγο ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Παύλος Μαρινάκης, προσθέτοντας: «Είναι εκείνοι που θέλουν να “φιμώσουν” τον Θάνο και κάθε άλλον που κάνει το “λάθος” να μη συντάσσεται με τη λογική του χάους και της βίας. Ας το καταλάβουν καλά: η Δημοκρατία δεν εκφοβίζεται και δεν πρόκειται ποτέ να λειτουργήσει με τους όρους τους.

«Είναι μια ακόμα φασιστική ενέργεια θρασύδειλων τραμπούκων. Η Νέα Δημοκρατία στέκεται αταλάντευτα απέναντι σε κάθε μορφή βίας και καλεί όλα τα κόμματα να εκφράσουν καθαρά και δυνατά την αυτονόητη αποδοκιμασία και καταδίκη τους. Η Δημοκρατία μας και όσοι την υπηρετούν, δεν εκφοβίζονται ούτε πτοούνται από τους εχθρούς της», σημείωσε το γραφείο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας.

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