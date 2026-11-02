C-390 Millennium: Τη Δευτέρα οι υπογραφές στην Αθήνα για τα τρία νέα μεταγωγικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας

Σήμερα Δευτέρα (02.11.2026) υπογράφεται στην Αθήνα, η διακρατική συμφωνία Ελλάδας και Πορτογαλίας για να αποκτήσει η Πολεμική Αεροπορία τα...

Σήμερα Δευτέρα (02.11.2026) υπογράφεται στην Αθήνα, η διακρατική συμφωνία Ελλάδας και Πορτογαλίας για να αποκτήσει η Πολεμική Αεροπορία τα πρώτα τρία μεταγωγικά αεροσκάφη τύπου C-390 Millennium.Η εξέλιξη αυτή ολοκληρώνει την πορεία επιλογής των C-390 Millenium και ανοίγει τον δρόμο για την ανανεώσει η Πολεμική Αεροπορία τις δυνατότητες αερομεταφορών, με νέα μεταγωγικά αεροσκάφη πολλαπλών αποστολών, μεγαλύτερης ταχύτητας και υψηλής μεταφορικής ικανότητας.Οι διαδικασίες προχώρησαν και πλέον η απόφαση για το βραζιλιάνικο αεροσκάφος της Embraer αποκτά συμβατική βάση, ενώ η πτήση του πορτογαλικού C-390 κατά τη διάρκεια της παρέλασης της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη ήταν το τελευταίο συμβολικό μήνυμα πριν τις υπογραφές..Πρόκειται για καινούργια αεροσκάφη που θα αποκτηθούν μέσω του πορτογαλικού πλαισίου συνεργασίας με την κατασκευάστρια εταιρεία. Η επιλογή της συγκεκριμένης διαδρομής επιτρέπει στην Αθήνα να αξιοποιήσει την εμπειρία της Πορτογαλικής Αεροπορίας, η οποία ήδη επιχειρεί με τον τύπο, τόσο στην εκπαίδευση όσο και στην υποστήριξη.Στόχος, παραμένει η πρώτη ελληνική παραλαβή μέσα στο 2027, με το δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα να αποτυπώνεται στη συμφωνία. onalert.gr