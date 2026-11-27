Η μάχη του Γκέτισμπεργκ είναι μια από τις πλέον γνωστές, αλλά και αιματηρότατες του Αμερικανικού Εμφυλίου. Η μάχη αποτέλεσε το σημείο καμπ...
«Οι τραυματίες μεταφέρονταν στα σπίτια μας… Τα χαλιά πότισαν τόσο με το αίμα που ήταν για πέταμα. Οι τοίχοι ήταν ματωμένοι, τα βιβλία που χρησιμοποιούσαμε για προσκέφαλα των τραυματιών…», ανέφερε μια γυναίκα της πόλης, αυτόπτης μάρτυρας των γεγονότων.
«Τα πτώματα είχαν διπλάσιο μέγεθος από τους ανθρώπους που ήταν κάποτε και κυριολεκτικά έσκαζαν με θόρυβο… πολλά ανθρώπινα πτώματα ακουμπούσαν σε έναν φράχτη με τα χέρια ανοικτά…», ανέφερε ένας Βόρειος στρατιώτης.
Στο σημερινό Κολέγιο του Γκέτισμπεργκ, τότε Κολέγιο της Πενσυλβανία, μετά τη μάχη οι φοιτητές ορκίζονταν πως έβλεπαν και άκουγαν στρατιώτες να πολεμούν και να πεθαίνουν. Διαβάστε την συνέχεια στο history-point.gr
https://www.history-point.gr/to-quot-stoicheiomeno-quot-pedio-machis-quot-stratiotes-fantasmata-quot-sto-gketismpergk
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