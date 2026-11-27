Ρύζι, ζυμαρικά, ζάχαρη, μαγειρικό λάδι και φασόλια δεν είναι ακριβώς αυτό που θα περίμενε κανείς να δει στην τζιχαντιστική προπαγάνδα. Κ...



Το μέσο για έναν σκοπό;



Δύο οργανώσεις αξίζει ιδιαίτερα να παρακολουθούνται: τα παρακλάδια της Αλ Κάιντα στο Μάλι και τη Σομαλία.



Στα τέλη Απριλίου, το παρακλάδι της Αλ Κάιντα στο Σαχέλ, γνωστό ως JNIM, επέδειξε αξιοσημείωτο πραγματισμό ενώνοντας τις δυνάμεις του με εθνικιστές αυτονομιστές Τουαρέγκ -με τους οποίους είχε συγκρουστεί κατά καιρούς- για να εξαπολύσει μια μεγάλη επίθεση που απείλησε τους στρατιωτικούς ηγέτες του Μάλι.



Έφτασε μάλιστα στο σημείο να αποκαλέσει τους Τουαρέγκ «αδέλφια».



Αλλά δεν είναι μόνο η αυξανόμενη στρατιωτική ισχύς της JNIM που προσελκύει την προσοχή.



Είναι επίσης ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζεται η οργάνωση.



Η προπαγάνδα της πρόβαλλε κάποτε σε περίοπτη θέση τους ηγέτες, τα συνθήματα και τα καλέσματα της Αλ Κάιντα για παγκόσμιο τζιχάντ.



Από τα τέλη του 2024, ωστόσο, τα βίντεό της έχουν αποσύρει τη γνώριμη επωνυμία της Αλ Κάιντα.



Και αντί να μιλά για παγκόσμια μουσουλμανικά ζητήματα, η JNIM επικεντρώνεται ολοένα και περισσότερο στα τοπικά προβλήματα, παρουσιάζοντας τον εαυτό της ως υπερασπιστή των απλών ανθρώπων απέναντι σε διεφθαρμένους και καταχρηστικούς ηγέτες.



Έχει κατηγορήσει επανειλημμένα τη στρατιωτική κυβέρνηση του Μάλι και τους Ρώσους συμμάχους της ότι σκοτώνουν αμάχους και επιδεινώνουν τις ζωές των ανθρώπων.



Τον Απρίλιο, απηύθυνε έκκληση προς «όλους τους ειλικρινείς πατριώτες» να βοηθήσουν στην οικοδόμηση ενός «νέου Μάλι», υποσχόμενη ασφάλεια, δικαιοσύνη και ευημερία παράλληλα με τον ισλαμικό νόμο.



Άφησε μάλιστα να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να έχει «ισορροπημένες σχέσεις» με τη Ρωσία, παρά το γεγονός ότι μάχεται εναντίον των ρωσικών δυνάμεων που στηρίζουν την κυβέρνηση του Μάλι.



Η διατύπωσή της απηχούσε εκείνη της Χαγιάτ Ταχρίρ αλ Σαμ προς τη Ρωσία καθώς προήλαυνε προς τη Δαμασκό.



Υπάρχουν παραλληλισμοί με την προσέγγιση του Σαράα στη Συρία: οικοδόμηση τοπικών συμμαχιών, καθησυχασμός πιθανών εχθρών και αποφυγή παροχής αφορμής σε εξωτερικές δυνάμεις να επέμβουν.



Η ειδικός σε θέματα ασφάλειας στην Αφρική, Αμάν Μπέζρε, βλέπει ομοιότητες μεταξύ των δύο οργανώσεων, αλλά αναφέρει ότι η μεταστροφή της JNIM ενδέχεται να απαιτήσει χρόνο.



«Η JNIM έχει πράγματι δείξει σημάδια πραγματισμού παρόμοια με της Χαγιάτ Ταχρίρ αλ Σαμ», λέει.



«Ωστόσο, η αλλαγή της εικόνας της προχωρά πιο αργά, επειδή η οργάνωση επικεντρώνεται ταυτόχρονα στην επέκταση σε νέα εδάφη και στη στρατολόγηση από διαφορετικές δεξαμενές».

Ταλιμπάν εναντίον Σαράα



Η συζήτηση σχετικά με το ποιο μονοπάτι πρέπει να ακολουθηθεί διεξάγεται επίσης στο εσωτερικό της ηγεσίας της JNIM, σύμφωνα με τον Ουασίμ Νασρ, δημοσιογράφο του δικτύου France 24 και ειδικό στον τζιχαντισμό.



Ο ίδιος αναφέρει ότι το ένα στρατόπεδο ευνοεί την προσέγγιση των Ταλιμπάν για κατάληψη της εξουσίας διά της βίας με ελάχιστες παραχωρήσεις.



Το άλλο, το οποίο όπως λέει έχει επί του παρόντος το πάνω χέρι, ευνοεί μια προσέγγιση πιο κοντά σε εκείνη της συριακής Χαγιάτ Ταχρίρ αλ Σαμ, πραγματοποιώντας συμβιβασμούς και οικοδομώντας ευρύτερες συμμαχίες για να αποκτήσει εξουσία ταχύτερα.



Ο Νασρ πιστεύει ότι η JNIM ενδέχεται να δανειστεί στοιχεία και από τα δύο μοντέλα, αλλά ότι η ρήξη με την Αλ Κάιντα είναι αναπόφευκτη ως αποτέλεσμα της πολιτικής της εξέλιξης.



Όπως και η JNIM, η Αλ Σαμπάμπ στη Σομαλία εμφανίζεται πρόθυμη να συνάψει συμφωνίες με πρώην εχθρούς.



Σύμφωνα με τον Αμπντουλαχί Γκούτζι, ειδικό του BBC Monitoring για τη Σομαλία, η Αλ Σαμπάμπ κατέληξε τον Οκτώβριο σε εκεχειρία με μια ισχυρή σομαλική φυλή, τους Μααουίσλεϊ, οι μαχητές της οποίας βρίσκονταν στην πρώτη γραμμή του αγώνα κατά της οργάνωσης.



Η φυλή έκτοτε απέσυρε τους μαχητές της από την πρώτη γραμμή, καταφέροντας σοβαρό πλήγμα στην εκστρατεία της κυβέρνησης κατά των τζιχαντιστών, αναφέρει ο Γκούτζι.



Ο Γκούτζι εκτιμά ότι η οργάνωση ενδέχεται σύντομα να έχει την ευκαιρία να δοκιμάσει κατά πόσον μπορεί να καταλάβει την εξουσία και να εδραιωθεί ως εναλλακτική κυβέρνηση σε ευρύτερα τμήματα της χώρας.



Οι δυνάμεις της Αφρικανικής Ένωσης αποσύρονται από τη Σομαλία εν μέσω περικοπών στη χρηματοδότηση και της επικείμενης λήξης της εντολής τους τον Δεκέμβριο.



Εν τω μεταξύ, η σομαλική κυβέρνηση αντιμετωπίζει πολιτικές κρίσεις και εξεγέρσεις, δημιουργώντας ευπάθειες τις οποίες θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί η Αλ Σαμπάμπ, προσθέτει.



Υπάρχει ένας ακόμη λόγος για τον οποίο ορισμένοι τζιχαντιστές ενδέχεται να βλέπουν μια ευκαιρία επέκτασης: πιστεύουν ότι οι δυτικές κυβερνήσεις έχουν σοβαρότερα ζητήματα να αντιμετωπίσουν.



Με τον πόλεμο στην Ουκρανία, τη σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν στη Μέση Ανατολή και τους αυξανόμενους ανταγωνισμούς με την Κίνα και τη Ρωσία, η καταπολέμηση των τζιχαντιστών δεν αποτελεί πλέον την προτεραιότητα που ήταν μετά την 11η Σεπτεμβρίου.



Η αποχώρηση των ΗΠΑ από το Αφγανιστάν το 2021 και η επιστροφή των Ταλιμπάν στην εξουσία, ακολουθούμενες από την άνοδο του Σαράα στη Συρία, έχουν ενισχύσει αυτή την πεποίθηση.



Ο Κόλιν Κλαρκ, εκτελεστικός διευθυντής του Κέντρου Σουφάν, ενός μη κερδοσκοπικού ερευνητικού οργανισμού που εστιάζει στην ασφάλεια, δηλώνει ότι ορισμένες τζιχαντιστικές οργανώσεις έχουν μάθει πως η αποφυγή της αντιπαράθεσης με τις ΗΠΑ μπορεί να τις βοηθήσει να γλιτώσουν από τη δυτική στρατιωτική δράση και να «επιβιώσουν για να πολεμήσουν μια άλλη μέρα».



Αυτό δεν σημαίνει ότι η Δύση έχει σταματήσει να πολεμά την τρομοκρατία.



Ωστόσο, εάν οι τζιχαντιστές πιστεύουν ότι είναι περισπασμένη ή λιγότερο πρόθυμη να επέμβει, ενδέχεται να αισθανθούν αποθρασυμένοι ώστε να επιδιώξουν την εξουσία.



Μαθήματα ιστορίας



Σε αντίθεση με τον άκρως αδιάλλακτο αντίπαλό της, το Ισλαμικό Κράτος, η Αλ Κάιντα επιδεικνύει εδώ και καιρό μια κάποια ευελιξία στην επιδίωξη των στόχων της.



Όμως η ιστορία προσφέρει μια προειδοποίηση. Μετά τις αραβικές εξεγέρσεις του 2011, οι οποίες σε μεγάλο βαθμό περιθωριοποίησαν την Αλ Κάιντα, συνδεδεμένες τζιχαντιστικές οργανώσεις στην Υεμένη, τη Λιβύη και την Τυνησία άρχισαν να χρησιμοποιούν το όνομα Ανσάρ αλ Σαρία (Υποστηρικτές της Σαρία) για να κερδίσουν τοπική υποστήριξη χωρίς να φέρουν την επωνυμία της Αλ Κάιντα.



Στο Μάλι το 2012, οι ηγέτες της Αλ Κάιντα συμβούλευσαν τους τζιχαντιστές που είχαν καταλάβει τον βορρά στο πλευρό των αυτονομιστών Τουαρέγκ να μη βιαστούν να επιβάλουν αυστηρούς ισλαμικούς κανόνες.



Αντ’ αυτού, τους προέτρεψαν να συνεργαστούν με τοπικούς συμμάχους, να αποφύγουν την αποξένωση των κοινοτήτων και να υποβαθμίσουν τους δεσμούς τους με την Αλ Κάιντα.



Το μήνυμα δεν ήταν να εγκαταλείψουν τις φιλοδοξίες τους.



Ήταν να επιδείξουν στρατηγική υπομονή μέχρι να έρθει η κατάλληλη στιγμή.



Αυτός ο ίδιος τρόπος σκέψης θα μπορούσε να λειτουργεί και σήμερα.



Αλλάζουν λοιπόν πραγματικά οι οργανώσεις αυτές τις φιλοδοξίες τους ή απλώς τις τακτικές τους;



Ακόμη και όσοι τάσσονται υπέρ του συμβιβασμού δεν εγκαταλείπουν απαραίτητα το όνειρό τους για την ίδρυση ενός κράτους που θα κυβερνάται από τη δική τους αυστηρή ερμηνεία του ισλαμικού νόμου.



Ο Κλαρκ διερωτάται κατά πόσον αυτή η πιο πραγματιστική προσέγγιση θα μπορούσε να αποτελεί μια «στρατηγική Δούρειου Ίππου», έναν τρόπο για τις τζιχαντιστικές οργανώσεις να αποκτήσουν εξουσία χωρίς να εγκαταλείψουν τους μακροπρόθεσμους στόχους τους.



«Το μεγάλο ερώτημα είναι εάν η παραμονή στην εξουσία μετριάζει πράγματι αυτές τις οργανώσεις ή εάν απλώς αλλάζουν τις τακτικές τους για να επιβιώσουν και να ενισχύσουν τη θέση τους», αναφέρει.



Ωστόσο, δεν αλλάζουν όλοι τακτική. Το Ισλαμικό Κράτος παραμένει σταθερά προσηλωμένο στις παγκόσμιες φιλοδοξίες του και απορρίπτει τους συμβιβασμούς.



Το παρακλάδι της Αλ Κάιντα στην Υεμένη, η Αλ Κάιντα στην Αραβική Χερσόνησο (AQAP), συνεχίζει να καλεί σε επιθέσεις κατά των ΗΠΑ και του Ισραήλ και προτρέπει σε επιθέσεις «μοναχικών λύκων» κατά δυτικών και εβραϊκών στόχων.



Και είναι πολύ νωρίς για να πούμε εάν οργανώσεις όπως η JNIM και η Αλ Σαμπάμπ θα ακολουθήσουν το παράδειγμα των Ταλιμπάν ή της Συρίας, και κατά πόσον είναι πρόθυμες να προβούν σε συμβιβασμούς.



Ορισμένες τζιχαντιστικές οργανώσεις ενδέχεται να επικεντρωθούν περισσότερο στην τοπική πολιτική καθώς αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις της διακυβέρνησης.



Άλλες μπορεί απλώς να αποκρύπτουν τις ευρύτερες φιλοδοξίες τους μέχρι να γίνουν αρκετά ισχυρές ώστε να τις επιδιώξουν.



Το παγκόσμιο τζιχαντιστικό όνειρο μπορεί να απέτυχε, αλλά ο τζιχαντισμός απέχει πολύ από το να έχει τελειώσει.

Ρύζι, ζυμαρικά, ζάχαρη, μαγειρικό λάδι και φασόλια δεν είναι ακριβώς αυτό που θα περίμενε κανείς να δει στην τζιχαντιστική προπαγάνδα. Κι όμως, αυτά συγκαταλέγονταν στις προμήθειες που το παρακλάδι της Αλ Κάιντα στη Σομαλία, η Αλ Σαμπάμπ, ανακοίνωσε ότι διένειμε η «φιλανθρωπική» της οργάνωση σε εκατοντάδες οικογένειες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες τον Αύγουστο, προβάλλοντας τη βοήθεια μέσω των λογαριασμών της στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και του ραδιοφωνικού της σταθμού.Η οργάνωση, η οποία ελέγχει μεγάλα τμήματα της αγροτικής νότιας και κεντρικής Σομαλίας, επιδεικνύει με ζήλο το λεγόμενο ανθρωπιστικό της έργο καθ’ όλη τη διάρκεια του 2026.«Είθε ο Θεός να τους ανταμείψει», δήλωσε μια γυναίκα της περιοχής σε ένα από τα βίντεο της Αλ Σαμπάμπ.Όλα αυτά αποτελούν μέρος μιας προσπάθειας να κερδίσει τις τοπικές κοινωνίες και να παρουσιαστεί ως κάτι περισσότερο από μια απλή τζιχαντιστική οργάνωση.Έναν τέταρτο του αιώνα μετά τις επιθέσεις της Αλ Κάιντα της 11ης Σεπτεμβρίου στις ΗΠΑ και 12 χρόνια αφότου το Ισλαμικό Κράτος (ISIS) ανακήρυξε το λεγόμενο χαλιφάτο του στο Ιράκ και τη Συρία, το τζιχαντιστικό κίνημα δείχνει πολύ διαφορετικό.Αντί να επικεντρώνονται στις επιθέσεις κατά της Δύσης ή στον αγώνα για ένα παγκόσμιο ισλαμικό κράτος, ορισμένοι -ιδιαίτερα όσοι συνδέονται με την Αλ Κάιντα- καταβάλλουν μεγαλύτερη προσπάθεια για να κατακτήσουν την εξουσία πιο κοντά στην έδρα τους.Και φαίνονται ολοένα και πιο πρόθυμοι να κάνουν συμβιβασμούς στην πορεία.Εξαιτίας αυτού, μια συζήτηση φουντώνει στο εσωτερικό του κινήματος.Ενώ οι σκληροπυρηνικοί απορρίπτουν τους συμβιβασμούς, οι πραγματιστές βλέπουν τη συνεργασία με τοπικές ομάδες και πρώην εχθρούς ως έναν τρόπο να αποκτήσουν εξουσία.Αντιπροσωπεύουν, όμως, οι πραγματιστές μια γνήσια αλλαγή ή απλώς μια αλλαγή τακτικής για την επίτευξη των ίδιων απώτερων στόχων: την ίδρυση ενός κράτους που εφαρμόζει τη δική τους αυστηρή ερμηνεία του ισλαμικού νόμου της Σαρία, τόσο στο εσωτερικό όσο και στις σχέσεις του με τον έξω κόσμο;Ούτε η Αλ Κάιντα ούτε το Ισλαμικό Κράτος έχουν πετύχει το απώτερο όνειρό τους: να καταλάβουν μία ή περισσότερες χώρες και να τις κυβερνήσουν σύμφωνα με τη δική τους αυστηρή ερμηνεία του Ισλάμ.Και οι δύο υπέστησαν μεγάλες ήττες, έχασαν ηγέτες και αντιμετώπισαν χρόνια διεθνούς πίεσης.Το Ισλαμικό Κράτος, το οποίο κάποτε ήλεγχε τεράστιες εκτάσεις του Ιράκ και της Συρίας, έχασε το τελευταίο του εδαφικό προπύργιο το 2019. Αλλά ο τζιχαντισμός δεν έχει εξαφανιστεί.Η Αφρική αποτελεί πλέον το κύριο πεδίο μάχης για τον τζιχαντισμό, με τα ισχυρά παρακλάδια της Αλ Κάιντα, την Τζαμάατ Νουσράτ αλ Ισλάμ ουάλ Μουσλιμίν (JNIM) στο Σαχέλ (Μάλι, Μπουρκίνα Φάσο και Νίγηρας) και την Αλ Σαμπάμπ στη Σομαλία, να διεξάγουν μακροχρόνιες εξεγέρσεις.Το Ισλαμικό Κράτος, ο άσπονδος αντίπαλός της, διαθέτει ενεργά παρακλάδια στη Νιγηρία, τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, το Σαχέλ, τη Μοζαμβίκη και τη Σομαλία.Μία σημαντική πηγή έμπνευσης -και φθόνου, είτε το παραδέχονται οι τζιχαντιστές είτε όχι- είναι ο νέος πρόεδρος της Συρίας, Αχμέντ αλ Σαράα.Ο πρώην διοικητής του Ισλαμικού Κράτους και στη συνέχεια της Αλ Κάιντα ήταν κάποτε καταζητούμενος από τις ΗΠΑ, αλλά ανήλθε στην εξουσία στη Συρία τον Δεκέμβριο του 2024 και έγινε δεκτός από τους Δυτικούς ηγέτες.Γνωστός κάποτε με το πολεμικό του ψευδώνυμο Αμπού Μοχάμεντ αλ Τζουλάνι, ηγήθηκε της τζιχαντιστικής οργάνωσης Μέτωπο αλ Νούσρα -που αρχικά συνδεόταν με το Ισλαμικό Κράτος και έπειτα με την Αλ Κάιντα- και αργότερα της οργάνωσης Χαγιάτ Ταχρίρ αλ Σαμ (HTS).Σταδιακά διέρρηξε τους δεσμούς του τόσο με το Ισλαμικό Κράτος όσο και με την Αλ Κάιντα και αποστασιοποιήθηκε από τα καλέσματά τους για παγκόσμιο τζιχάντ.Αντ’ αυτού, επικεντρώθηκε στη Συρία, χτίζοντας μια τοπική βάση εξουσίας στη βορειοδυτική επαρχία Ιντλίμπ.Αυτό που εξέπληξε τους πάντες ήταν η αυξανόμενη προθυμία του να συνεργαστεί με μη ισλαμιστικές ομάδες και να έρθει σε επαφή με ξένες δυνάμεις.Καθώς η Χαγιάτ Ταχρίρ αλ Σαμ προήλαυνε προς τη Δαμασκό, η ηγεσία της επιδίωξε να καθησυχάσει τη διεθνή κοινότητα, προσεγγίζοντας ακόμη και τη Ρωσία, βασικό σύμμαχο του τότε προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ, προκειμένου να διασκεδάσει τους φόβους για μια ισλαμιστική κατάληψη της εξουσίας.Αυτός ο πραγματισμός, σε συνδυασμό με τις ευνοϊκές γεωπολιτικές συνθήκες -συμπεριλαμβανομένων μιας αποδυναμωμένης Ρωσίας και ενός αποδυναμωμένου Ιράν-, τον βοήθησε να καταλάβει την εξουσία στη Συρία.Ωστόσο, το θέαμα της υποδοχής του από παγκόσμιους ηγέτες, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ήταν ακόμη πιο αξιοσημείωτο.Κατά την επίσκεψη του Σαράα στον Λευκό Οίκο τον Νοέμβριο του 2025, ο Τραμπ τον ψέκασε με κολόνια δικής του επωνυμίας, τον ρώτησε αστειευόμενος πόσες συζύγους είχε και τον επαίνεσε ως «έναν πολύ ισχυρό ηγέτη».Για ορισμένους τζιχαντιστές, η επιτυχία του Σαράα υπήρξε πηγή έμπνευσης. Άλλοι, ωστόσο, βλέπουν τις ενέργειές του ως προδοσία όλων όσων πιστεύουν.Το Ισλαμικό Κράτος έχει κηρύξει τζιχάντ κατά της νέας ισλαμιστικής κυβέρνησης της Συρίας, χαρακτηρίζοντας τον Σαράα και τους αξιωματούχους του «αποστάτες», και έχει εξαπολύσει επιθέσεις κατά των κυβερνητικών δυνάμεων σε αυτή τη βάση.Άλλοι σκληροπυρηνικοί ιμάμηδες έχουν υιοθετήσει παρόμοια στάση, αλλά έχουν αποφύγει να καλέσουν ανοιχτά σε τζιχάντ κατά του Σαράα.Το χάσμα μεταξύ των σκληροπυρηνικών τζιχαντιστών και των πιο πραγματιστών ομολόγων τους έχει τροφοδοτήσει μια σφοδρή διαδικτυακή διαμάχη από το 2025, με αντίπαλες φωνές να ανταλλάσσουν κατηγορίες περί προδοσίας και να εκδίδουν ακόμη και ανταγωνιστικά βιβλία για να υπερασπιστούν τις θέσεις τους.Για τους σκληροπυρηνικούς, το να φτάσει κανείς υπερβολικά μακριά μπορεί να σημαίνει εγκατάλειψη των βασικών τους πεποιθήσεων.Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει την υπαναχώρηση από την επιβολή της δικής τους αυστηρής εκδοχής του ισλαμικού νόμου, την αποδοχή «ανθρώπινων» νόμων ή συντάγματος, τη συμμετοχή σε εκλογές, τη συνεργασία με μη ισλαμιστικές οργανώσεις ή την οικοδόμηση δεσμών με κυβερνήσεις που θεωρούν «άπιστες».Μια άλλη πηγή έμπνευσης για τους τζιχαντιστές ήταν η επιστροφή των Ταλιμπάν στην εξουσία στο Αφγανιστάν το 2021, καθώς έδειξε ότι ένα ισλαμιστικό κίνημα μπορούσε τελικά να αναλάβει τον έλεγχο μιας χώρας έπειτα από χρόνια μαχών εναντίον δυνάμεων που υποστηρίζονταν από τη Δύση.Συνεργάστηκαν με τοπικές οργανώσεις, εδραίωσαν αργά την εξουσία σε ολόκληρη τη χώρα, χρησιμοποίησαν τη διεθνή διπλωματία και περίμεναν την κατάλληλη στιγμή προτού καταλάβουν την πρωτεύουσα, Καμπούλ, με μια αστραπιαία επίθεση.