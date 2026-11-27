Έφοδος σε κατάστημα με παράνομα τυχερά παιχνίδια στη Θεσσαλονίκη έκαναν στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος το βρ...

Έφοδος σε κατάστημα με παράνομα τυχερά παιχνίδια στη Θεσσαλονίκη έκαναν στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος το βράδυ της Πέμπτης (26/11).Σύμφωνα με το thestival.gr, πρόκειται για κατάστημα της Λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας, στο οποίο υπήρχαν παράνομες μηχανές για φρουτάκια.Επτά άτομα συνελήφθησαν από την αστυνομία, ενώ κατασχέθηκαν 16 υπολογιστές.Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν σήμερα, Παρασκευή, στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης προκειμένου να βρεθούν ενώπιον του εισαγγελέα. Πέντε από τους κατηγορούμενους αφέθηκαν ελεύθεροι με προφορική εντολή, ενώ δύο οδηγήθηκαν τέθηκαν υπό κράτηση.Η αστυνομική επιχείρηση στήθηκε μετά από πληροφορίες που περιήλθαν στην Υπηρεσία Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.