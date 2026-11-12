Στόχος: Διαφιλονικούμενα τα έκανε η Γαλλική διατύπωση ή μήπως η διαχρονική ελληνική ολιγωρία και φοβικότητα και φυσικά οι δικές σου προτεραιότητες;

Σχετικά με την υποτιθέμενη άδεια που έδωσαν οι Γάλλοι στους τούρκους για τις έρευνες και την πόντιση του καλωδίου GSI, ενστάσεις και προβλ...



Ζητούσαμε από την πρώτη στιγμή να μάθουμε το περιεχόμενο και τον τρόπο επίδοσης της ενημέρωσης και αν στις "παράκτιες χώρες" συμπεριλαμβανόταν και κάποια άλλη πλην τουρκίας.



Ενημέρωση σε παράκτιες χώρες...



Το τελευταίο το μάθαμε σχετικά γρήγορα και ήταν εκτός από αποσαφηνιστικό και θετικό. Η τουρκία δεν ήταν η μοναδική χώρα που είχε ενημερωθεί. Συμπεριλαμβανόταν και η Αίγυπτος κι αυτό σήμαινε ότι όντως επρόκειτο για ενημέρωση παράκτιων χωρών, με την ίδια λογική που αν κάνεις εργασίες στην αυλή σου, μπορεί ο μηχανικός ή εργολάβος να ενημερώσει τους γείτονες για τυχόν οχλήσεις ηχητικές ή άλλες. Αυτή η ενημέρωση δεν σημαίνει ότι στο σπίτι σου ή στην αυλή σου αποκτά δικαιώματα ο γείτονας.



Κατόπιν αναμέναμε το περιεχόμενο... Δεν "τσιμπήσαμε" και μεταφέραμε τις τουρκικές ενημερώσεις, τονίζοντας ότι επρόκειτο για προπαγάνδα, ή για μετριασμό των εσωτερικών εντυπώσεων στην τουρκία, που εστίαζαν κυρίως στην αδειοδότηση που ποτέ δεν ζητήθηκε και ως τέτοια επιχειρούσε να μετατρέψει η Άγκυρα την ενημέρωση.



Υιοθέτηση εχθρικής προπαγάνδας



Παρατηρήσαμε βέβαια, όπως συμβαίνει συχνά και όχι μόνο για αυτό το θέμα, πως πολύ εύκολα για αντιπολιτευτικούς λόγους, η τουρκική προπαγάνδα υιοθετούνταν από διάφορους στην Ελλάδα, μετατρέποντας στην ουσία την αντιπολίτευση από πολιτική σε αντεθνική. Το φαινόμενο να χτυπάνε κάποιοι την Ελλάδα αντί την εξουσία και τις αποφάσεις της, είναι γνωστό και το καταγγέλουμε εδώ και δεκαετίες.



Γιατί ανεξάρτητα από το ποιος ασκεί την εξουσία, όταν κάποιοι γίνονται φορείς της εχθρικής προπαγάνδας, διαβαίνουν την ίδια στιγμή τα όρια της προδοσίας. Είτε το κάνουν συνειδητά είτε όχι. Είτε δηλαδή κάποιοι είναι μικρονοϊκοί και δεν καταλαβαίνουν πότε αντιπολιτεύονται την ίδια τους την Πατρίδα. Είτε κάποιοι -και υπάρχουν- αδιαφορούν για την Πατρίδα προτάσσοντας το πολιτικό όφελος.



Ακόμη και σήμερα τα τουρκικά μέσα επικαλούμενα επίσημες πηγές μιλούν για χορήγηση άδειας ενώ κάτι τέτοιο δεν έχει αιτηθεί κανείς κι αυτό είναι πλέον δεδομένο.



Και τα διαφιλονικούμενα...



Από εχθές όμως κι ενώ το πλήρες περιεχόμενο της Γαλλικής παρέμβασης δεν έχει γίνει γνωστό, κάποια μεμονωμένη έκφραση έχει δεί το φως της δημοσιότητας, έκφραση που όχι μόνο δεν μας ηχεί καλά στα αυτιά, αλλά μας σφίγγει και το στομάχι.



Πέραν λοιπόν από τις συντεταγμένες που δεν είναι άλλες από αυτές που δίνουν ταυτόχρονα με την αδειοδότηση, οι Ελληνικές και Ελληνικές Κύπρου NATVEX, φέρεται να εμπεριέχεται η Γαλλική διατύπωση «επ’ ουδενί λόγο σημαίνει αυτό ότι παίρνουμε θέση σε νομικά ζητήματα διαφιλονικούμενων περιοχών»



Και μπορεί στο ίδιο μήνυμα να διατυπώνεται πως «η ενημέρωση γίνεται χωρίς υποχρέωση για λόγους αβροφροσύνης», αλλά η "χαρακιά" έχει ήδη διαπραχθεί. Η Γαλλία χαρακτηρίζει διαφιλονικούμενα τα ύδατα της Ελληνικής ΑΟΖ, όχι μόνο έτσι όπως έχουν χαραχθεί από τον χάρτη της Σεβίλλης, αλλά και όπως έχουν οριοθετηθεί, έστω και σε ένα κομμάτι τους με την Αίγυπτο!



Δεν υπάρχει καμιά άλλη ανάγνωση σε αυτό που προαναφέρουμε, ακόμη και έαν αυτή η διατύπωση δεν προσφέρει νομικά και ουσιαστικά τίποτα στην τουρκία. Είναι μια "χαρακιά" και τέτοια θα παραμείνει. Όμως για αυτή την "χαρακιά" δεν ευθύνεται μόνο η Γαλλία. Θα ήταν άδικο να αποποιηθούμε τις δικές μας ευθύνες για να ξεμπερδέψουμε εύκολα και γρήγορα.



Για αυτήν την "χαρακιά" ευθύνεται πρώτα και πάνω από όλους η ελλαδική ολιγωρία και φοβικότητα, καθώς και η ανοχή ή αδιαφορία στις τουρκικές προκλήσεις και απαιτήσεις πολλών χρόνων.



Έτσι διαμορφώθηκε αργά αλλά σταθερά, ένα σκηνικό που δεν επέτρεψε εδώ και δεκαετίες να σφραγιστούν τα "παράθυρα" από τα οποία η τουρκία έμπαινε όλο και περισσότερο στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, με την μέθοδο όλο και πιο προωθημένων απαιτήσεων, όταν δεν έβλεπε καμιά ουσιαστική αντίδραση σε προηγούμενη απαίτηση, όσο παράλογη και αν ήταν.



Υπάρχουν λοιπόν Ελληνικές ευθύνες για την Γαλλική έκφραση. Αλλά αυτές οι ευθύνες διαχέονται παντού και σε όλους. Από αυτούς που έχουν ασκήσει την εξουσία από την μεταπολίτευση και μετά, μέχρι και σε αυτούς που τους επέλεγαν με κριτήρια τα οποία δεν ήταν κατά κύριο λόγο ορμόμενα από το Εθνικό Συμφέρον. Όταν προτεραιότητα για την επιλογή σου αποτελεί η τσέπη σου, ή οποιοδήποτε άλλο προσωπικό και όχι συλλογικό ή Εθνικό συμφέρον, λογικό είναι αυτοί που επιλέγεις να θέτουν παρόμοιες με σένα προτεραιότητες.



Σου προσφέρουν ότι ζητάς...



Όταν επιλέγεις ή ακόμη ανέχεσαι και δεν ανιπαλεύεις και δεν εξοστρακίζεις, λογικές του τύπου "το Αιγαίο ανήκει στα ψάρια του", ή πως "η θάλασσα δεν έχει σύνορα" και άλλα παρόμοια. Όταν ταυτόχρονα η άλλη πλευρά κάνει ακόμη και σχολικό δόγμα την «Γαλάζια Πατρίδα» ή σε απειλεί με πόλεμο και μάλιστα με απόφαση της Βουλής της, αν ασκήσεις τα δικαιώματα σου, τότε η άλλη πλευρά είναι αυτή που αποκτάει το πλεονέκτημα σε βάθος χρόνου.



Εσύ δημιουργείς εδώ μιά κάστα αδύναμης και ευθυνόφοβης εξουσίας που ανατροφοδοτεί σε σένα την φοβικότητα και την ολιγωρία, ενώ οι απέναντι εδραιώνουν μαζικά την πεποίθηση, ότι όλα τους ανήκουν... Κι ας μην τους ανήκουν στην πραγματικότητα ούτε οι ακτές βάση των οποίων φαντάζονται μια κάποια υφαλοκρηπίδα τους.



Πριν λοιπόν, αρχίσεις να ρίχνεις ευθύνες, όπου αναλογούν -και αναλογούν- αναλογίσου πρώτα τις δικές σου ευθύνες για το πως φτάσαμε μέχρι εδώ. Πόσα από αυτά που συμβαίνουν επέτρεψες και πόσα θα επιτρέψεις ακόμη με την φιλοσοφία που σε διακατέχει να συμβούν.





Και η μόνη Εθνική γραμμή...



Και μετά πες μας ακραίους εμάς που λέμε χωρίς μετακίνηση εδώ και 40 χρόνια, ότι κανένα από τα "ζητήματα" με την τουρκία δεν πρόκειται να λυθεί δια της πολιτικής και διπλωματικής οδού, εκτός αν βρεθεί -που δεν θα βρεθεί- κάποιος να τους δώσει ΑΟΖ μέχρι και μέσα στον Θερμαϊκό, τον Παγασητικό και τον Σαρωνικό κόλπο!



Πες μας ακραίους εμάς που θεωρούμε ότι η σύγκρουση με την τουρκία αποτελεί νομοτέλεια και πως η λογική του "δεν διεκδικούμε τίποτα" δίνει το δικαίωμα στους απέναντι να διεκδικούν τα πάντα, πάντα εις βάρος μας και πάντα όλο και πιο εξωφρενικά. Κι ας μας έχουν αποδείξει ακόμη και στο πολύ πρόσφατο παρελθόν, αυτό που έλεγε για αυτούς ο Κολοκοτρώνης



"Όταν στους τούρκους δείχνεις τα μπροστινά σου, σου δείχνουν τα πισινά τους... κι όταν τους δείχνεις τα πισινά σου, σου δείχνουν τα μπροστινά τους"





Αυτή είναι η μόνη Εθνική γραμμή και ο μόνη γραμμή που θα έπρεπε να στηρίζεις, να διατυμπανίζεις και τελικά να επιβάλεις στην κοινωνία και σε αυτούς που επιλέγεις να σε εκφράσουν και να σε εκπροσωπήσουν...



Για τον "Στόχο"

Σάββας Ε. Χατζηπαρασκευάς

stoxos.gr

Σχετικά με την υποτιθέμενη άδεια που έδωσαν οι Γάλλοι στους τούρκους για τις έρευνες και την πόντιση του καλωδίου GSI, ενστάσεις και προβληματισμούς είχαμε καταθέσει για τα τεκταινόμενα από τις πρώτες ώρες της αντίδραση Φιντάν (όλα καλά) όταν σύσσωμο το δημοσιογραφικό και ενημερωτικό κατεστημένο κοιμόταν ολόρθο.