Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/ΜΕΤΕΟ: Μεταφορά αφρικανικής σκόνης στην Ελλάδα - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

Σημαντικό επεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης αναμένεται να επηρεάσει την Ελλάδα σήμερα και αύριο, Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026. Όπως το...



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Όπως τονίζει η μονάδα ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, οι μετεωρολογικές συνθήκες των τελευταίων ημερών έχουν ευνοήσει τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης προς τη χώρα μας, καθώς οι άνεμοι νότιων διευθύνσεων μεταφέρουν αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική προς την Ανατολική Μεσόγειο.Οι συγκεντρώσεις θα γίνουν αντιληπτές από τις μεσημβρινές ώρες σήμερα και θα επηρεάσουν τα περισσότερα τμήματα της χώρας.Το επεισόδιο θα ενταθεί την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου με τη Δυτική Ελλάδα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη να δέχονται τη μεγαλύτερη επιβάρυνση. Από το Σάββατο η μεταφορά θα περιοριστεί και οι συγκεντρώσεις σκόνης θα αρχίσουν να απομακρύνονται.Σε χάρτες του ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ παρουσιάζονται οι συγκεντρώσεις aφρικανικής σκόνης κοντά στην επιφάνεια του εδάφους την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2026 στις 18:00 ώρα Ελλάδας και την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026 στις 21:00, σύμφωνα με το προγνωστικό μοντέλο DUST/ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr.Μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη των επεισοδίων σκόνης στην Ελλάδα από το Παρατηρητήριο Μεταφοράς Ερημικής Σκόνης (https://meteo.gr/dust/), που λειτουργεί επιχειρησιακά η Μονάδα ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και περιλαμβάνει χάρτες του δείκτη Aerosol Index από δορυφορικά δεδομένα (αφού γίνουν διαθέσιμα), διαγράμματα των συγκεντρώσεων PM10 (σωματίδια με διάμετρο μικρότερη των 10 μm) των δύο σταθμών ποιότητας του αέρα στο Ρέθυμνο και προγνώσεις των συγκεντρώσεων σκόνης πάνω από την Ελλάδα για τις επόμενες τέσσερις ημέρες από το μοντέλο DUST/METEO.