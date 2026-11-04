Άγιος Παντελεήμονας: Τα 4 αποτυπώματα και ο Αφρικανός που κρατείται δίνουν νέες διαστάσεις στο θρίλερ της νεκρής Αμαράτα στη βαλίτσα

Το κοινόβιο διαμέρισμα, οι τέσσερις ύποπτοι, ο 20χρονος που πέταξε για τη Γαλλία και η απουσία αξιοποιήσιμων αποτυπωμάτων από το πτώμα τη...

Το κοινόβιο διαμέρισμα, οι τέσσερις ύποπτοι, ο 20χρονος που πέταξε για τη Γαλλία και η απουσία αξιοποιήσιμων αποτυπωμάτων από το πτώμα της 24χρονης Αμαράτα, αποτελούν τα νέα στοιχεία στο θρίλερ της δολοφονίας της νεαρής γυναίκας από τη Μπουργκίνα Φάσο.Η έρευνα του Ανθρωποκτονιών για τη δολοφονία, έχει προχωρήσει αρκετά, όμως τα μέχρι στιγμής στοιχεία, δεν επαρκούν για να δέσουν οι αρχές τους δολοφόνους και να εκδοθούν σε βάρος τους εντάλματα σύλληψης. Σύμφωνα με απόλυτα έγκυρες πληροφορίες, η Αμαράτα κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, βρέθηκε στο κοινόβιο του Αγίου Παντελεήμονα.Στο συγκεκριμένο χώρο, οι αστυνομικοί βρήκαν τέσσερα διαφορετικά αξιοποιήσιμα αποτυπώματα. Το πρώτο ανήκει σε άνδρα ηλικίας 20 ετών από τη Νέα Γουινέα ο οποίος αμέσως μετά το έγκλημα, πέταξε μέσω Ιταλίας για Γαλλία. Ο συγκεκριμένος, φέρεται να διέμενε σε ένα διαμέρισμα στον Κολωνό, μαζί με έναν συγκάτοικο, η μαρτυρία του οποίου κρίνεται ιδιαίτερα σοβαρή για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.Ειδικότερα, ο μάρτυρας ανέφερε στις αρχές ότι ο συγκάτοικος του, του είπε ότι η νεαρή κοπέλα δολοφονήθηκε. Το δεύτερο αποτύπωμα, ανήκει σε έναν νεαρό Αφρικανό, ο οποίος εντοπίστηκε και κρατείται στο Ανθρωποκτονιών. Τα άλλα δυο, ταυτοποιήθηκαν με δύο νεαρά πρόσωπα από την Αφρική, που αναζητούνται για να δώσουν περισσότερες εξηγήσεις.Το μυστήριο, όμως περιπλέκεται, καθώς στο συγκεκριμένο κοινόβιο, δεν εντοπίστηκαν δακτυλικά αποτυπώματα που να ανήκουν στην 24χρονη κοπέλα. Αυτό σημαίνει, λένε οι αναλυτές της ΕΛ.ΑΣ, ότι είτε ο δράστης ή οι δράστες καθάρισαν τα σημεία που ακούμπησε το θύμα, είτε ότι μεταφέρθηκε στον συγκεκριμένο χώρο, ενώ ήταν ήδη νεκρή μέχρι ο δράστης ή οι δράστες να αποφασίσουν πως θα εξαφανίσουν το πτώμα.Επομένως, μετά από μια εβδομάδα, αποφάσισαν να την τοποθετήσουν μέσα στη βαλίτσα και ένας από αυτούς να την κατέβασε το απόγευμα της Κυριακής και να την «ξεφορτώθηκε» μερικές εκατοντάδες μέτρα στα σκουπίδια όπου βρέθηκε νεκρή. Ωστόσο, αναζητούν και άλλα στοιχεία προκειμένου να μπορέσουν να δέσουν την υπόθεση, να εκδοθούν εντάλματα σύλληψης και να εξιχνιαστεί η αποτρόπαια αυτή δολοφονία.Μέχρι στιγμής, οι αστυνομικοί έχουν αξιοποιήσει ένα μέρος από το βιντεοληπτικό υλικό που συνέλεξαν με βασικότερο κομμάτι τη χαρτογράφηση της διαδρομής από το διαμέρισμα της Κυψέλης όπου έφυγε η 24χρονη στις 29 Οκτωβρίου μέχρι το σημείο όπου βρέθηκε το πτώμα της στον Άγιο Παντελεήμονα. Ψάχνουν να βρουν σε ποια μέρη σταμάτησε, με ποιους συναντήθηκε και ποιο είναι το τελευταίο σημείο που την έχουν καταγράψει οι κάμερες να κινείται.