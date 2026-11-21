Την προσοχή των πολιτών εφιστά η Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος, έπειτα από καταγγελίες που έχει δεχθεί για απόπειρες εξαπάτησης μ...

Την προσοχή των πολιτών εφιστά η Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος, έπειτα από καταγγελίες που έχει δεχθεί για απόπειρες εξαπάτησης με τη χρήση του λογοτύπου της.Σύμφωνα με την ενημέρωση της Αρχής, άγνωστοι επιτήδειοι φέρονται να αξιοποιούν την επωνυμία και τα διακριτικά της στοιχεία, επιχειρώντας να παραπλανήσουν ανυποψίαστους πολίτες και να τους αποσπάσουν χρηματικά ποσά.Με αφορμή τα περιστατικά αυτά, η Αρχή ξεκαθαρίζει ότι ουδέποτε ζητά από πολίτες κωδικούς πρόσβασης σε τραπεζικούς λογαριασμούς, προσωπικά δεδομένα ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την πρόσβαση σε οικονομικούς λογαριασμούς, ή την απόσπαση χρημάτων.Παράλληλα, καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί απέναντι σε μηνύματα, τηλεφωνικές επικοινωνίες ή άλλες ειδοποιήσεις που εμφανίζονται ως επίσημες ανακοινώσεις της Αρχής, αλλά ενδέχεται να αποτελούν μέρος οργανωμένης προσπάθειας εξαπάτησης.Η βασική σύσταση είναι να μην κοινοποιούν προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία και να μην προχωρούν σε οποιαδήποτε καταβολή χρημάτων έπειτα από τέτοιου είδους αιτήματα, ακόμη και αν αυτά συνοδεύονται από το λογότυπο ή την επωνυμία της Αρχής.Πηγή: skai.gr