Τους έπιασε ο πόνος τους τούρκους... Μη μείνουμε χωρίς Αμερικάνο Πρέσβη. Λες και θα αλλάξει τίποτα αν μας φέρουν οι Αμερικάνοι καινούργιο ...







Στην Άγκυρα γρήγορα, στην Αθήνα μετράνε μήνες



«Άσχημα νέα για την Αθήνα» διαβάζει η Hürriyet στη δήλωσή του και θυμίζει τη διαφορά στο χρονόμετρο. Ο Τραμπ όρισε πρέσβη στην Άγκυρα λίγο μετά την ανάληψη των καθηκόντων του. Για την Αθήνα χρειάστηκαν μήνες.



Ο Καραφάνο βλέπει τώρα το εμπόδιο στη Γερουσία. Εκτιμά ότι, με τους Δημοκρατικούς να την ελέγχουν, θα κάνουν ό,τι περνά από το χέρι τους για να μπλοκάρουν τις επιλογές του Τραμπ. Η τουρκική εφημερίδα συνδέει την προοπτική νέας αναμονής με τις προσπάθειες που, όπως υποστηρίζει, καταβάλλει η Αθήνα μέσω του ελληνικού λόμπι για να κινητοποιήσει την Ουάσιγκτον απέναντι στην Άγκυρα.

Άδεια από τις 13 Οκτωβρίου παραμένει η καρέκλα του Αμερικανού πρέσβη στην Αθήνα. Και, κατά τον Τζέιμς Τζέι Καραφάνο, μπορεί να μείνει έτσι για καιρό. «Μην περιμένετε νέο Αμερικανό πρέσβη», είπε στα Νέα ο αναλυτής του Heritage Foundation, που συμβούλευε τον Ντόναλντ Τραμπ σε θέματα εξωτερικής πολιτικής κατά την πρώτη του θητεία.